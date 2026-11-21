Ministerstwo przechwala się najniższymi cenami paliw. Fot. MarijaBazarova/Shutterstock

Ministerstwo Energii z dumą ogłasza, że polscy kierowcy znów tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, a na dowód serwuje nam optymistyczną grafikę. Niestety, numerem jeden jest inny kraj, w którym diesel jest dosłownie tańszy niż barszcz.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Polska kolejny raz z najniższymi cenami paliw w Unii Europejskiej" – pochwaliło się Ministerstwo Energii we wpisie na X. "Nasz kraj utrzymuje pozycję lidera wśród państw uwzględnionych w zestawieniu. Polscy kierowcy płacą za tankowanie znacznie mniej niż kierowcy w Niemczech, Francji, Włoszech czy Holandii" – czytamy w dalszej części komunikatu.

Wpis okraszony jest grafiką, na której znajdują się dane z Weekly Oil Bulletin Komisji Europejskiej. Spisane są na nim średnie ceny z 16 listopada 2026 roku. Drobnym druczkiem pod grafiką znajduje się zapis, że w zestawieniu brakuje danych z Malty i Cypru. Z pewnością trzeba więc się temu przyjrzeć. Ale po kolei.

"Polska z najniższymi cenami paliw w UE"

W Polsce średnia cena Pb95 za litr wyniosła 16 listopada 5,95 zł, a oleju napędowego 7,38 zł. Zerknijmy na stawki u naszych sąsiadów (a przynajmniej u tych, którzy należą do UE):

REKLAMA

Niemcy – 8,94 zł za litr Pb95, 9,75 zł za litr ON Czechy – 7,11 zł za litr Pb95, 8,00 zł za litr ON Słowacja – 7,15 zł za litr Pb95, 8,33 zł za litr ON Litwa – 7,77 zł za litr Pb95, 9,54 zł za litr ON

Gdy spojrzymy na basen Morza Bałtyckiego, szybko okaże się, że najdroższa Pb95 jest w Danii (10,41 zł/l), a najdroższy olej napędowy tankują kierowcy w Finlandii (11,29 zł/l). Wykraczając poza granice UE, możemy znaleźć nawet jeszcze wyższe stawki. Jak podaje GlobalPetrolPrices.com, Norwegowie 16 listopada płacili średnio 11,02 zł za litr benzyny i 11,17 zł za litr oleju.

REKLAMA

Z komunikatem Ministerstwa Energii jest jednak pewien problem. Skierujmy się na moment na południową część mapy Europy i wróćmy do wykluczonych z kalkulacji Cypru i Malty. Zacznijmy od wschodu – mieszkańcy Cypru w tym tygodniu płacili 7,24 zł za litr w przypadku benzyny i aż 8,87 zł za litr diesla.

Kiedy spojrzymy na Maltę, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Według fuel-prices.eu stawka za litr benzyny wynosi tam 5,97 zł po kursie z 20 listopada, czyli dnia, w którym nasz resort opublikował swoją optymistyczną grafikę. Natomiast gdy cofniemy się do 16 listopada, stawka za litr benzyny w przeliczeniu na złotówki była niższa niż w Polsce i wynosiła 5,90 zł. Prawdziwe "eldorado" zaczyna się jednak w przypadku oleju napędowego. Ten na Malcie jest bardzo tani – 16 listopada kosztował 5,32 zł za litr (o ponad 2 zł mniej niż w Polsce). W zasadzie diesel na Malcie jest więc tańszy niż barszcz – najtańsza zupa tego typu, którą udało mi się znaleźć w ramach błyskawicznego przeszukania ofert sklepów, kosztuje obecnie 5,65 zł za litr.

REKLAMA

Nie jest to nowość. Malta systematycznie wygrywa pod względem cen paliw z Polską. Wynika to z rządowych dopłat – ceny paliw są tam utrzymywane na stałym poziomie. Ich system działa w ten sposób od lat, a kraj często pomijany jest w zestawieniach najniższych cen właśnie z tego powodu.

Dalsza część artykułu poniżej.

A ile zapłacimy za paliwo w kolejnych dniach?

Ministerstwo opublikowało też maksymalne detaliczne ceny paliw na dni od 21 do 23 listopada włącznie w ramach programu Ceny Paliw Niżej.