5,04 proc. i ludowcy w Sejmie. Ten wynik może uratować koalicję Tuska Fot. MON

Polskie Stronnictwo Ludowe w końcu przekroczyło próg wyborczy – wynika z najnowszego badania Instytutu Badań Pollster na zlecenie "Super Expressu". Formacja uzyskała 5,04 proc. poparcia. To może mieć kluczowe znaczenie dla przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Liderem zestawienia pozostaje Koalicja Obywatelska przed Prawem i Sprawiedliwością, a pod progiem znalazło się m.in. ugrupowanie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.

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Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, mandaty poselskie zdobyłoby sześć ugrupowań – podaje "Super Express", publikując najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster. Największą zmianą w stosunku do poprzednich pomiarów jest skok poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego z 3,34 proc. do 5,04 proc.

Ależ sensacja w sondażu. PSL w końcu wybija się nad próg, zmiana sił w Sejmie

Po wielu tygodniach i miesiącach, w których notowania Polskiego Stronnictwa Ludowego w badaniach dla tego dziennika nie przekraczały 4 procent, formacja kierowana przez wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza znalazła się ponad pięcioprocentowym progiem wyborczym. W innych pracowniach ludowcy bywali już nad kreską – w październikowym badaniu IBRiS mieli 5,1 proc., a my pisaliśmy wtedy, że Tusk po nowym sondażu zacznie myśleć o pakowaniu się.

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W najnowszym badaniu na Polskie Stronnictwo Ludowe chce głosować 5,04 proc. badanych, co oznacza wzrost o 1,70 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim pomiarem Pollster (wówczas było to 3,34 proc.).

Jak zwraca uwagę "Super Express", przekroczenie progu przez ludowców ma duże znaczenie dla układu sił przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 2027 rok. W poprzednich badaniach, w których PSL znajdowało się pod progiem, głosy oddane na ludowców przepadały przy podziale mandatów, co dawało przewagę ugrupowaniom prawicowym.

Powrót PSL do Sejmu – obok Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy – sprawia, że obecny obóz rządzący odzyskuje szanse na zbudowanie większości parlamentarnej również w kolejnej kadencji. Nie wszystkie badania są jednak tak łaskawe – przy okazji sondażu IBRiS, w którym koalicja miała tylko 219 mandatów, pisaliśmy, że mina Tuska szybko zrzednie.

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Pierwsze miejsce w zestawieniu utrzymuje Koalicja Obywatelska, na którą wskazało 31,83 proc. ankietowanych. Oznacza to jednak spadek o 2,23 punktu procentowego względem poprzedniego badania (34,06 proc.). Drugą lokatę zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,74 proc., notując wzrost o 1,65 punktu procentowego (z 22,09 proc.). W innych badaniach trend bywa odwrotny – po jednym z listopadowych sondaży informowaliśmy, że Kaczyński ze zdumienia przetrze oczy, bo PiS spadło tam do 15,5 proc. Również INNPoland niedawno opisywał, jak nowy sondaż załamie posłów z PiS.

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Na podium utrzymała się również Konfederacja Wolność i Niepodległość, którą poparło 13,55 proc. badanych (wzrost o 0,40 punktu procentowego z 13,15 proc.). Wyraźny wzrost zanotowała Nowa Lewica – z 7,01 proc. do 8,53 proc. (+1,52 pkt proc.). Z kolei Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 6,16 proc. głosów, tracąc 2,36 punktu procentowego względem wcześniejszego sondażu (8,52 proc.).

Pod progiem pozostaje Rozwój Plus, choć po innych badaniach Morawiecki już zaciera ręce – miał tam nawet 6,1 proc.

Sondaż Pollster dla "Super Expressu" – pełne wyniki

Koalicja Obywatelska: 31,83 proc. (-2,23)

Prawo i Sprawiedliwość: 23,74 proc. (+1,65)

Konfederacja Wolność i Niepodległość: 13,55 proc. (+0,40)

Nowa Lewica: 8,53 proc. (+1,52)

Konfederacja Korony Polskiej: 6,16 proc. (-2,36)

Polskie Stronnictwo Ludowe: 5,04 proc. (+1,70)

Rozwój Plus: 4,40 proc. (-0,02)

Partia Razem: 4,26 proc. (-0,20)