Policja zatrzymała 32-latka, który kradł bukiety z kwiatomatów, żeby przeprosić dziewczynę. Fot. zrzut ekranu / Komenda Miejska Policji we Wrocławiu

Wrocławscy policjanci zatrzymali 32-letniego obywatela Ukrainy, który wielokrotnie włamywał się do kwiatomatów i kradł z nich bukiety. Mimo że w swoich tłumaczeniach próbował zasłaniać się romantyzmem godnym prawdziwego Romeo, to mężczyznę czekają teraz niemałe konsekwencje.

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O tej dość niecodziennej sprawie poinformowała w środę 18 listopada Komenda Miejska Policji we Wrocławiu w opublikowanym komunikacie. Już pod koniec października funkcjonariusze udostępnili wizerunek mężczyzny podejrzanego o włamania do kwiatomatów na terenie Wrocławia. W zeszły piątek 32-latek został finalnie złapany i zatrzymany, dzięki działaniom funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto.

Włamania do kwiatomatów we Wrocławiu. Kradł bukiety po kłótniach z dziewczyną

Z ustaleń śledczych wynika, że mieszkający we Wrocławiu 32-latek z Ukrainy działał w różnych punktach miasta. Na celownik brał automaty z kwiatami ustawione między innymi przy ulicach Tęczowej, Grabiszyńskiej, Powstańców Śląskich oraz Swobodnej. Łączne straty spowodowane jego działaniem oszacowano na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Do swojego komunikatu policja dołączyła również nagranie z monitoringu, które przedstawia 32-letniego mężczyznę przyłapanego na gorącym uczynku. Na opublikowanym wideo widać dokładnie przebieg jednej z jego akcji. Mężczyzna podchodzi do kwiatomatu i najpierw rzuca jakimś przedmiotem – najprawdopodobniej kamieniem – w szybę maszyny. Następnie kopie ją, żeby dostać się do wnętrza automatu. Po wszystkim wyciąga gotowy bukiet kwiatów i jakby nigdy nic odchodzi z miejsca zdarzenia. Wrocławscy funkcjonariusze nie pierwszy raz pokazują w ten sposób sprawców – wcześniej ujawniali już m.in., jak 45-latek we Wrocławiu okradał sklepy przebrany za kobietę.

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Na tym jednak problemy zatrzymanego się nie skończyły. Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy nim również środki odurzające w postaci amfetaminy oraz metamfetaminy.

W trakcie przesłuchania obywatel Ukrainy przyznał się do zarzucanych mu czynów i opowiedział funkcjonariuszom o swoich motywach. Wyjaśnił, że do włamań dochodziło po kłótniach z jego dziewczyną. Choć czasem słyszy się, że mężczyźni nie umieją przepraszać, 32-latek znalazł na to własny sposób. Chciał wręczyć swojej wybrance kwiaty, ale brakowało mu pieniędzy na zakup gotowych bukietów. Postanowił więc zdobywać je, włamując się do kwiatomatów. Taki sposób na "załagodzenie" sporów w związku przyniósł mu jednak znacznie poważniejsze kłopoty.

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Pięć zarzutów i wniosek do Straży Granicznej. Co teraz grozi 32-latkowi?

Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na postawienie 32-latkowi łącznie pięciu zarzutów. Cztery z nich dotyczą kradzieży z włamaniem, natomiast piąty związany jest ze znalezionymi przy nim narkotykami i dotyczy ich posiadania. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.