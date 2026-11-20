Fot. Kancelaria Premiera / Flickr, Mason Lawrence / Shutterstock

Donald Trump przekonuje, że poparł Donalda Tuska i że dzięki temu premier wygrał, bo wcześniej plasował się dopiero na 10. miejscu. Tyle że Tusk nigdy takiego poparcia nie dostał, a... Karol Nawrocki. Premier wcześniej odpowiedział na słowa Trumpa o jego przyjaźni z Putinem.

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Wszystko zaczęło się w czwartek (19 listopada) w chińskim Shenzhen, gdzie na marginesie szczytu APEC doszło do nieformalnego spotkania Trumpa z Putinem. Prezydent USA wskazał na rosyjskiego przywódcę palcem i oznajmił, że to jego "przyjaciel".

Tusk odpowiedział wpisem na X, a gdy stacja Fox News zapytała Trumpa o tę reakcję, ten zapewnił, że premiera lubi i że go poparł. Wszystko wskazuje na to, że prezydent USA pomylił Tuska z Nawrockim, którego rzeczywiście poparł w wyborach w 2025 roku.

Co napisał i powiedział Tusk o przyjaźni Trumpa z Putinem?

Pierwszy wpis Tuska na X był krótki. "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi" – napisał po angielsku premier. Potem opublikował zdjęcie z berlińskiego szczytu państw wspierających Ukrainę. Siedzi tam obok brytyjskiego premiera Andy’ego Burnhama i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, i podpisał je słowami "Prawdziwa przyjaźń".

W kolejnym wpisie przeszedł do konkretów. "Putin nie jest i nigdy nie będzie naszym przyjacielem" – zapewnił.

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Na konferencji prasowej Tusk odniósł się też do komentarza prezydenta USA w bardzo dyplomatyczny sposób. – Prezydent Trump lubi czasami zaskakiwać sformułowaniami i językiem – ocenił.

– Nawet jeśli prezydent Trump uważa prezydenta Putina za swojego przyjaciela, to z całą pewnością nie ma tutaj zastosowania zasada, że przyjaciel twojego przyjaciela jest twoim przyjacielem – dodał premier.

Czy Trump pomylił Tuska z Nawrockim?

O wpis Tuska zapytała Trumpa Aishah Hasnie z Fox News, rozmawiając z nim telefonicznie na pokładzie Air Force One.

– Tak, lubię polskiego premiera. Proszę nie zapominać, że go poparłem – przekonywał Trump. Dodał, że dzięki temu poparciu premier wygrał, bo wcześniej był dopiero na 10. miejscu.

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Tylko że Trump nigdy nie poparł Tuska (przynajmniej oficjalnie). Poparł za to Karola Nawrockiego przed wyborami prezydenckimi w 2025 roku i od tamtej pory przekonuje, że to dzięki temu Nawrocki wygrał.

Jak pisaliśmy w naTemat, podczas spotkania z szefem NATO Markiem Rutte mówił o nim niemal tak samo. – Był numerem 10, poparłem go – stwierdził wtedy Trump. Problem w tym, że Nawrocki... nigdy dziesiąty nie był.

PAP przypomina, że od początku kampanii zajmował drugie miejsce w sondażach, za Rafałem Trzaskowskim. Według sondażu Pollstera dla "Super Expressu" tuż przed pierwszą turą (18 maja 2025) miał 26,9 proc. poparcia, a Trzaskowski 34,2 proc. Tusk dostał więc od Trumpa pochwałę za poparcie, którego nigdy nie otrzymał.

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Zmasowany atak Rosji na Ukrainę i alert w Polsce

Trump spotykał się ze swoim przyjacielem Putinem, jakby nigdy nic, a tymczasem w nocy z czwartku na piątek (19/20 listopada) Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. Według rzecznika ukraińskich sił powietrznych Jurija Ihnata wystrzeliła ok. 100 rakiet (80 manewrujących i do 20 balistycznych) oraz ok. 400 dronów.

Rykoszet mógł dosięgnąć też Polskę. Ihnat przekazał, że jeden z pocisków prawdopodobnie przekroczył granicę, a nad ranem RCB ostrzegało mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego.