Kulisy trójstronnego spotkania Trumpa, Putina i Xi w Shenzhen. Fot. Zrzut ekranu / YouTube / NDTV World

W czwartek 19 listopada odbyło się spotkanie na marginesie szczytu APEC, podczas którego Donald Trump, Władimir Putin i Xi Jinping pierwszy raz zasiedli przy jednym stole. – Tworzymy tu historię. Mamy bardzo dużo do omówienia – wskazywał prezydent USA przed rozpoczęciem rozmów.

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W chińskim Shenzhen odbywa się właśnie dwudniowy szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC). Nie sam szczyt budzi jednak największe emocje, a rozmowy, które odbywają się na jego marginesie. Jak już wcześniej informowaliśmy w naTemat, w czwartek 19 listopada Trump cały w skowronkach na spotkaniu z Putinem mówił, że rosyjski dyktator jest jego przyjacielem.

Później z kolei odbyło się historyczne trójstronne spotkanie między prezydentem USA Donaldem Trumpem, prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Wcześniej media okrzyknęły rozmowy w Shenzhen już mianem "Jałty 2.0", nawiązując do konferencji jałtańskiej z 1945 roku, gdy przywódcy Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii omawiali porządek powojenny w Europie.

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O czym rozmawiali Trump, Putin i Xi Jinping w Shenzhen?

Rozmowy trzech przywódców odbyły się w prestiżowym, chińskim kompleksie konferencyjno-hotelowym Kylin Villa w chińskim centrum technologicznym Shenzhen. Na rozpoczęciu gospodarz spotkania Xi Jinping podkreślił, cytowany przez CNN, że "Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone powinny dawać przykład we współpracy na rzecz sprostania globalnym wyzwaniom, wspólnie utrzymywać pokój i stabilność na świecie oraz wnosić większy wkład w postęp ludzkości". Zaznaczył też, że jest to pierwszy raz, kiedy spotykają się głowy państw Chin, Rosji i USA, i ma to przełomowe znaczenie.

Po prezydencie Chin głos zabrali Putin oraz Trump. – Jestem przekonany, że Rosja, USA i Chiny, nasze narody, są w stanie wnieść znaczący wkład w umacnianie pokoju i stabilności na świecie, jeśli będziemy konstruktywnie współpracować na zasadach wzajemnego szacunku, równości i równowagi interesów – mówił Władimir Putin.

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– Tworzymy tu historię. Mamy bardzo dużo do omówienia. Jako prezydenci trzech największych krajów świata ponosimy szczególną odpowiedzialność za utrzymywanie otwartego, pełnego szacunku i produktywnego dialogu w sprawach dotyczących nie tylko naszych narodów, ale całej planety – wskazał z kolei Donald Trump.

Jak wskazuje CNN, prezydent USA w trakcie przemówienia otwierającego rozmowy zaznaczył, że wyznacza "inny kurs" w polityce zagranicznej, spotykając się po raz pierwszy wspólnie ze swoimi rosyjskim i chińskim odpowiednikami. Powiedział również, że podczas szczytu omawiana będzie kwestia rozbrojenia nuklearnego, choć przyznał, że przekonanie jakiegokolwiek państwa do pozbycia się tej broni będzie trudne. Trump odniósł się również do kwestii wojny w Ukrainie i spotkania z Putinem.

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– Myślę, że coś się dzieje. Myślę, że on [Putin – red.] i mam nadzieję, że druga strona również, chciałby zobaczyć koniec tej wojny. Zobaczmy, czy uda nam się coś załatwić – oświadczył prezydent USA.

Nieoficjalna rozmowa Trumpa z Putinem

Przypomnijmy, że wcześniej w czwartek Trump odbył osobne rozmowy w cztery oczy zarówno z Putinem, jak i z Xi. – Z niecierpliwością czekamy na nasze spotkanie. Od lat łączą nas świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie. Jak prawdopodobnie wiecie, później odbędziemy drugie spotkanie, ale teraz mamy to i będzie świetnie – mówił prezydent USA przed rozmową z Putinem na nagraniu opublikowanym przez Biały Dom.

Jak podaje BBC, powołując się na rozmowę głównego doradcy Putina ds. polityki zagranicznej Jurija Uszakowa z rosyjską telewizją państwową Wiesti, Władimir Putin był "w znakomitym nastroju" po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Uszakow ocenił także, że rozmowa prezydentów przebiegła dobrze.