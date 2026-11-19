Donald Trump i Władimir Putin na nieformalnym spotkaniu w Shenzhen Fot. Zrzut ekranu / X / Clash Report

W czwartek podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Shenzhen doszło do niespodziewanego i nieoficjalnego spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. "Kim on jest? Jest moim przyjacielem" – ogłosił prezydent USA, witając się z rosyjskim dyktatorem.

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Do spotkania Donalda Trumpa z Władimirem Putinem doszło w czwartek 19 listopada na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen. W wydarzeniu bierze udział także chiński prezydent Xi Jinping, jednak rozmowa prezydentów USA i Rosji była określana w mediach jako nieformalna, czyli nie znajdowała się w oficjalnym harmonogramie prezydenta USA.

Donald Trump niespodziewanie spotkał się z Władimirem Putinem. "Od lat łączą nas świetne relacje"

– Kim on jest? Jest moim przyjacielem – oznajmił uśmiechnięty od ucha do ucha Donald Trump, wskazując na stojącego przed nim Władimira Putina zaraz przed rozpoczęciem spotkania.

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Następnie, jak możemy zauważyć na nagraniach w mediach, gdy Trump wchodził do sali, obaj z Putinem pochylili się ku sobie i serdecznie podali sobie ręce. Wygląda na to, że Trump szepnął coś Putinowi do ucha, podczas gdy rosyjski przywódca położył dłoń na łokciu prezydenta USA. Później obaj zwrócili się w stronę dziennikarzy, a Trump wygłosił krótkie przemówienie.

– Z niecierpliwością czekamy na nasze spotkanie. Od lat łączą nas świetne relacje. Znamy się od dawna i myślę, że może z tego wyniknąć wiele wspaniałych rzeczy, a przynajmniej coś się zacznie. Jak prawdopodobnie wiecie, później odbędziemy drugie spotkanie, ale teraz mamy to i będzie świetnie – mówił prezydent USA na nagraniu opublikowanym przez Biały Dom. Po wypowiedzi Trumpa część jawna dla mediów dobiegła końca i korespondenci zostali wyproszeni z sali.

Przypomnijmy, że w czwartek odbyło się także już wcześniej zaplanowane trójstronne spotkanie pomiędzy Trumpem, Putinem i Xi Jinpingiem, które zostało okrzyknięte przez media "Jałtą 2.0".

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Putin "w znakomitym nastroju" po spotkaniu z Trumpem

Według doniesień medialnych spotkanie trwało krócej niż godzinę. Jak podaje BBC, powołując się na rozmowę głównego doradcy Putina ds. polityki zagranicznej Jurija Uszakowa z rosyjską telewizją państwową Wiesti, Władimir Putin jest "w znakomitym nastroju" po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Uszakow ocenił także, że rozmowa prezydentów przebiegła dobrze.

Spotkanie prezydenta USA z rosyjskim dyktatorem jednym zdaniem podsumował na X m.in. premier Donald Tusk. "Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi" – napisał szef rządu w języku angielskim.

Według doradcy głównym tematem spotkania była wojna w Ukrainie. Obaj przywódcy mieli omówić również dwustronne relacje amerykańsko-rosyjskie. Wcześniej w wywiadzie dla Fox News w Shenzhen, jeszcze przed rozmową z Putinem, Donald Trump zapewniał, że nie będzie podejmować decyzji o Ukrainie bez udziału Kijowa. – Nie zrobiłbym tego – mówił.

Dodajmy, że było to pierwsze spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina od czasu szczytu w Anchorage, który odbył się w sierpniu 2025 roku. Czwartkowa rozmowa prezydentów USA i Rosji odbiła się już natomiast szerokim echem w Europie. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zacytował w mediach społecznościowych nagranie z powitania Trumpa z Putinem i skomentował je krótko, cytując słowa prezydenta USA o Putinie: "'Jest moim przyjacielem.'".