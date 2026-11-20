To nie są ćwiczenia, idzie atak zimy. Śnieg na nizinach, oblodzenia i mróz do -11 stopni Fot. Stanisław Krawczyk / Unsplash

Synoptycy IMGW ostrzegają przed pierwszymi wyraźnymi akcentami zimy: lokalnie na nizinach spadnie do 5 centymetrów śniegu, a mokre jezdnie zaczną w nocy i rano zamarzać. Sprawdzamy, które regiony są zagrożone alertami pierwszego stopnia i jak głęboki mróz uderzy w Polskę po weekendzie.

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Jesienna aura właśnie pakuje walizki, a przed nami gwałtowny zwrot w pogodzie. Jak wynika z najnowszych wyliczeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już w weekend nad Polskę napłynie chłodne powietrze polarne morskie, a w niedzielę wręcz mroźne powietrze arktyczne. Przyniesie to opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu również na nizinach, burze na Wybrzeżu oraz groźne oblodzenia na drogach. A to dopiero początek – w przyszłym tygodniu nocami słupki rtęci mogą spaść lokalnie nawet do -11 stopni Celsjusza.

Weekend pod znakiem niżów. Śnieg na nizinach i burze nad Bałtykiem

Jeszcze w piątek (20 listopada) na wschodzie i południowym wschodzie termometry pokazują do 11 stopni Celsjusza, jednak od północnego zachodu nad Polskę już wlewa się chłodny front atmosferyczny związany z niżem znad Bałtyku. W ciągu kilkudziesięciu godzin fala chłodu przykryje całą Polskę. Pogoda w tym miesiącu nie raz już zaskakiwała – na początku listopada Polska została podzielona na pół miała plus na północy i siarczysty mróz w centrum.

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Z prognozy IMGW na sobotę i niedzielę (21–22 listopada) wynika, że Polska najpierw znajdzie się między niżem znad Bałtyku a klinem wyżu z zachodu Europy, natomiast dzień później dostaniemy się w zasięg zatoki niżowej znad Zatoki Ryskiej, która ściągnie bezpośrednio z północy mroźne powietrze arktyczne.

Co to oznacza w praktyce dla pogody w sobotę i niedzielę? Temperatury już na dobre spadną do jednocyfrowych wartości. W całym kraju rano zobaczymy przeważnie od 1–2°C do 5°C (w rejonach podgórskich miejscami około 1–4°C), w dzień będzie niewiele cieplej (4-7 stopni w sobotę, 2-6 w niedzielę).

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W niemal całym kraju dominować będą chmury z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Według synoptyków biało zrobi się nie tylko w Tatrach i Sudetach, ale także na nizinach, szczególnie na północy Polski. W sobotę opady śniegu mogą lokalnie przynieść przyrost pokrywy o około 5 centymetrów.

Przez cały weekend na Wybrzeżu trzeba liczyć się z porywistym wiatrem dochodzącym do 55–60 km/h oraz lokalnymi burzami, którym może towarzyszyć krupa śnieżna. W głębi lądu wiatr będzie słabszy, z wyjątkiem partii szczytowych gór.

IMGW bije na alarm przed oblodzeniem i zawiejami. Gdzie będzie ślisko?

Zmienne opady deszczu ze śniegiem w połączeniu z nocnymi spadkami temperatury poniżej zera oznaczają bardzo trudne warunki dla kierowców i pieszych. Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że instytut planuje wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia przed oblodzeniem.

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W piątek i w nocy z piątku na sobotę alerty obejmą południowe i południowo-wschodnie powiaty przygraniczne województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Dodatkowo wysoko w górach przybędzie ok. 5 cm śniegu, a wiatr w Tatrach (do 80 km/h) i Sudetach (do 100 km/h) będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę zagrożenie oblodzeniem utrzyma się w południowych powiatach woj. śląskiego i podkarpackiego oraz na znacznej części południowej Małopolski.

W poniedziałek: po spokojniejszej pod względem alertów niedzieli, niebezpieczna szklanka na drogach i chodnikach może wystąpić już w ośmiu województwach: opolskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, mazowieckim, lubelskim i podlaskim.

Po weekendzie mróz dokręci śrubę. Nocami nawet -11 stopni

Początek nowego tygodnia nie przyniesie ocieplenia – wręcz przeciwnie, zima zacznie rozgaszczać się na dobre. W poniedziałek (23 listopada) termometry w ciągu dnia wskażą zaledwie od 1 do 4 stopni, a na terenach podgórskich utrzyma się lekki mróz od zera do -2°C. Przelotny śnieg i deszcz ze śniegiem będą pojawiać się głównie na północy, wschodzie oraz miejscami w centrum kraju. To już kolejna fala chłodu w tym miesiącu – w połowie listopada prognozy zapowiadały nawet –7 stopni w weekend.

Znacznie mocniej da o sobie znać nocny mróz. W pierwszej połowie tygodnia temperatury nocami spadną przeważnie do -4°C, na obszarach podgórskich do -7°C, a w górskich kotlinach możliwe są wartości dwucyfrowe. Najnowsze mapy numeryczne IMGW wskazują, że w okolicach 25–26 listopada nocne spadki temperatury mogą lokalnie sięgnąć nawet -11 stopni Celsjusza. Na te same dni amerykański model GFS wskazywał wcześniej intensywne opady – według niego atak zimy już za tydzień mógłby zasypać Polskę śniegiem na dwa dni.

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