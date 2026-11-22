Strażacy od wielu godzin walczą z ogniem w Gdańsku. Fot. Jakub Noch / naTemat

Pożar hałdy złomu w Porcie Gdańsk opanowany, ale akcja strażaków jeszcze się nie zakończyła. Ratownicy muszą dotrzeć do ukrytych głęboko pod złomem zarzewi ognia. W kulminacyjnym momencie z pożarem walczyło około 30 zastępów straży pożarnej.

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Zgłoszenie o pożarze przy ul. Mariana Chodackiego 80 w Gdańsku wpłynęło w sobotę (21 listopada) około godz. 18:40. Akcja gaśnicza wymagała zaangażowania dużych sił. W jej kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało około 30 zastępów straży pożarnej.

Pożar w Porcie Gdańsk. Trudne dogaszanie hałdy złomu przy ul. Chodackiego

Jak podał w niedzielę po południu portal Trójmiasto.pl, dogaszanie pożaru ma potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin. Strażacy nadal prowadzą działania i przy użyciu ciężkiego sprzętu rozgarniają hałdę złomu, aby dotrzeć do miejsc, w których mogą znajdować się ukryte zarzewia ognia.

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Ogień pojawił się na terenie portu, który współtworzył rekordowe wyniki polskich portów w 2025 roku. To kolejna duża akcja strażaków w tym mieście. W lutym 2025 roku służby przez wiele godzin walczyły z ogniem podczas ogromnego pożaru w Gdańsku na Przeróbce.

Według informacji portalu w godzinach porannych w akcji uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej oraz statek gaśniczy. Na miejscu pracowało łącznie około 40 strażaków. Pożary składowisk należą do najtrudniejszych do ugaszenia. Podobnie było, gdy wybuchł potężny pożar w Mławie na Mazowszu.

Na miejscu 22 zastępy straży pożarnej

– Polegają nasze działania na przerzucaniu i przelewaniu złomu wodą przy użyciu ciężkiego sprzętu wyposażonego w chwytaki, pracownicy portu rozgarniają ten złom, aby strażacy mogli dotrzeć do głębiej ukrytych zarzewi ognia. Pozwala to dokładnie przelać materiał, wyeliminować wszystkie pozostałe źródła ognia i zapobiec ponownemu rozprzestrzenianiu się pożaru – poinformował asp. Dawid Westrych, rzecznik prasowy Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, cytowany przez radiogdansk.pl.

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Ten sam rzecznik relacjonował w czerwcu, jak Charnowo walczyło z gigantycznym pożarem fabryki.