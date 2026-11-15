Straż apeluje po wybuchu pożaru, który mógł zdarzyć się każdemu z nas. Fot. Shutterstock.com / FotoDax

Podłączanie telefonu do ładowarki na noc lub pozostawianie ładującego się laptopa w pustym domu – to czynności, które robimy praktycznie codziennie i nie myślimy o tym, jakie mogą nieść konsekwencje. Jak się okazuje, ostatnio wybuch ładowanego telefonu doprowadził do pożaru, a strażacy w związku z tym wystosowali ważny apel.

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Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętej Katarzynie (woj. dolnośląskie) poinformowała w sobotę 14 listopada o niebezpiecznym incydencie, który mógł przydarzyć się każdemu z nas. Chodzi o pożar budynku mieszkalnego, którego przyczyną był wybuch telefonu komórkowego podłączonego do ładowarki.

Pożar wywołał wybuch ładującego się telefonu

Strażacy zostali zaalarmowani o pożarze w nocy z piątku 13 listopada na sobotę 14 listopada o godzinie 3:47. Wkrótce po zawyciu syreny alarmowej zastępy udały się na miejsce zdarzenia, czyli do budynku mieszkalnego w miejscowości Radwanice w województwie dolnośląskim.

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"Szybko ustalono, że ogień powstał w wyniku eksplozji telefonu komórkowego podłączonego do ładowarki. Płomienie szybko objęły kanapę oraz wyposażenie jednego z pomieszczeń. Sprawnie przeprowadzona akcja gaśnicza pozwoliła opanować pożar i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się" – czytamy w poście OSP Święta Katarzyna na Facebooku.

W zdarzeniu na szczęście nikt nie został poszkodowany i nikt nie potrzebował pomocy medycznej. Mieszkańcy budynku opuścili go samodzielnie jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych.

W akcji brało udział łącznie osiem zastępów straży pożarnej. Oprócz sześcioosobowego zastępu ze Świętej Katarzyny na miejscu pojawił się także oficer operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej nr 3 i 9 we Wrocławiu oraz po jednym zastępie z OSP Siechnice i Sulimów. Ponadto na miejscu pojawiła się policja i służby współdziałające.

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Apel strażaków o ostrożność przy korzystaniu z urządzeń elektrycznych

Strażacy wykorzystali to niebezpieczne wydarzenie, które mogło zakończyć się tragedią, do zaapelowania o zachowanie podstawowych środków ostrożności podczas korzystania z urządzeń elektrycznych.

"Dzisiejszy pożar to kolejny dowód na to, jak niebezpieczne mogą być urządzenia elektryczne pozostawione bez nadzoru podczas ładowania. Przyłączamy się do apelu o zachowanie ostrożności. Zalecamy, aby nie pozostawiać urządzeń elektrycznych podłączonych do ładowania bez nadzoru – zarówno w nocy, jak i w dzień podczas nieobecności domowników w budynku" – ostrzegali strażacy z OSP Święta Katarzyna.

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Incydenty z wybuchającymi powerbankami w samolotach

Przypomnijmy, że do niebezpiecznych incydentów z wybuchającymi urządzeniami elektrycznymi dochodziło już wielokrotnie także za sprawą powerbanków. Niedawno opisywaliśmy w naTemat, że na pokładzie samolotu tanich linii HK Express doszło do wybuchu, a za wszystko winny był gadżet, który ma każdy z nas.

Opisany incydent w samolocie HK Express nie jest odosobnionym przypadkiem. To kolejny już w ostatnich miesiącach dowód na to, że przenośne baterie stanowią bezpośrednie zagrożenie w transporcie lotniczym. Wcześniej powerbank eksplodował w samolocie linii Royal Air Philippines, wymuszając awaryjne lądowanie w Hongkongu.