Płonie fabryka aerozoli w Charnowie na Pomorzu Fot. Zrzut ekranu / Radio Gdańsk

W niedzielę po południu (21 czerwca) w miejscowości Charnowo na terenie gminy Ustka wybuchł ogromny pożar. Płonie fabryka aerozoli. Służby podjęły decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców, a niesprzyjające warunki pogodowe utrudniają działania straży pożarnej.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Po godzinie 12:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze zakładu produkcyjnego w miejscowości Charnowo" – poinformowała Komenda Miejska PSP w Słupsku. "Na miejsce zadysponowano 44 zastępy państwowej ochotniczej wojskowej straży pożarnej z terenu powiatu słupskiego" – dodał kpt. Piotr Basarb w oficjalnym komunikacie.

W Charnowie płonie fabryka aerozoli. Na miejsce dojeżdżają kolejne siły z województwa pomorskiego.

"Apelujemy do mieszkańców Charnowa i okolicznych miejscowości o ostrożność. Jest duże zadymienie. Policja kieruje ruchem na okolicznych drogach. Kierujący Działaniami Ratowniczymi podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców z posesji znajdujących się w promieniu 200 m od zakładu" – przekazał reprezentant lokalnej straży pożarnej.

Charnowo – służby czeka trudna walka z żywiołem

Jak przekazał rzecznik pomorskiej straży pożarnej, mł. asp. Dawid Westrych, na antenie TVN24, ogniem objęty jest cały zakład. – Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie, znajdują się tam materiały, które stwarzają potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym – przekazał funkcjonariusz.

REKLAMA

Jak wynika z relacji kpt. Piotra Basarba, strażacy "pracują w bardzo ciężkich warunkach" a "zagrożenie jest duże".

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Charnowie. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" – przekazało po godzinie 15:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został skierowany do mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego.

W tej chwili nie jest znana przyczyna zdarzenia. Służby przeprowadzą odpowiednie śledztwo po opanowaniu żywiołu. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że objęta płomieniami fabryka nie operuje w weekendy. W chwili wybuchu pożaru na terenie obiektu mieli znajdować się jedynie ochroniarze.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Obecna pogoda nie sprzyja działaniom służb. Głównym problemem jest wysoka temperatura powietrza. Jak podaje TVN24, poza około dwustoma strażakami na miejsce przybyła grupa chemiczna i zespół dronowy.

Pożar w fabryce w Charnowie. Płonie duży zakład, zatrudniający wielu pracowników

Jak podaje Głos Pomorza, chodzi o fabrykę Aerosol Service. Na stronie firmy czytamy, że zakład specjalizuje się w produkcji kosmetyków, chemii gospodarczej, środków higienicznych i środków do dezynfekcji, a także środków technicznych (sprejów do kokpitu, multiolejów, nabłyszczaczy powierzchni, płynów do czyszczenia hamulców i silikonów). Aerosol Service działa w branży 30 lat i zatrudnia 175 pracowników.

REKLAMA