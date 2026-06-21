Charnowo, płonąca fabryka aerozoli
Płonie fabryka aerozoli w Charnowie na Pomorzu Fot. Zrzut ekranu / Radio Gdańsk

W niedzielę po południu (21 czerwca) w miejscowości Charnowo na terenie gminy Ustka wybuchł ogromny pożar. Płonie fabryka aerozoli. Służby podjęły decyzję o ewakuacji okolicznych mieszkańców, a niesprzyjające warunki pogodowe utrudniają działania straży pożarnej.

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"Po godzinie 12:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze zakładu produkcyjnego w miejscowości Charnowo" – poinformowała Komenda Miejska PSP w Słupsku. "Na miejsce zadysponowano 44 zastępy państwowej ochotniczej wojskowej straży pożarnej z terenu powiatu słupskiego" – dodał kpt. Piotr Basarb w oficjalnym komunikacie.

W Charnowie płonie fabryka aerozoli. Na miejsce dojeżdżają kolejne siły z województwa pomorskiego.

"Apelujemy do mieszkańców Charnowa i okolicznych miejscowości o ostrożność. Jest duże zadymienie. Policja kieruje ruchem na okolicznych drogach. Kierujący Działaniami Ratowniczymi podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców z posesji znajdujących się w promieniu 200 m od zakładu" – przekazał reprezentant lokalnej straży pożarnej.

Charnowo – służby czeka trudna walka z żywiołem

Jak przekazał rzecznik pomorskiej straży pożarnej, mł. asp. Dawid Westrych, na antenie TVN24, ogniem objęty jest cały zakład. – Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w tym zakładzie, znajdują się tam materiały, które stwarzają potencjalne zagrożenie wystąpienia zdarzeń o charakterze wybuchowym – przekazał funkcjonariusz.

Jak wynika z relacji kpt. Piotra Basarba, strażacy "pracują w bardzo ciężkich warunkach" a "zagrożenie jest duże".

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Charnowie. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" – przekazało po godzinie 15:00 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został skierowany do mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego.

W tej chwili nie jest znana przyczyna zdarzenia. Służby przeprowadzą odpowiednie śledztwo po opanowaniu żywiołu. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że objęta płomieniami fabryka nie operuje w weekendy. W chwili wybuchu pożaru na terenie obiektu mieli znajdować się jedynie ochroniarze.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Obecna pogoda nie sprzyja działaniom służb. Głównym problemem jest wysoka temperatura powietrza. Jak podaje TVN24, poza około dwustoma strażakami na miejsce przybyła grupa chemiczna i zespół dronowy.

Pożar w fabryce w Charnowie. Płonie duży zakład, zatrudniający wielu pracowników

Jak podaje Głos Pomorza, chodzi o fabrykę Aerosol Service. Na stronie firmy czytamy, że zakład specjalizuje się w produkcji kosmetyków, chemii gospodarczej, środków higienicznych i środków do dezynfekcji, a także środków technicznych (sprejów do kokpitu, multiolejów, nabłyszczaczy powierzchni, płynów do czyszczenia hamulców i silikonów). Aerosol Service działa w branży 30 lat i zatrudnia 175 pracowników.

Fabryka, korzystając z 16 linii produkcyjnych, dostarczała na rynek aż 65 milionów produktów rocznie. Trafiały one do wszystkich krajów UE, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, USA, Izraela, Australii, Malezji, Meksyku, Brazylii, Kanady i Indonezji.