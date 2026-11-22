Bundeswehra w ostatniej chwili zmieniła plany przerzutu niemieckich wojsk z Polski na Litwę, aby uniknąć prowokowania Rosji.
O sprawie pisze niedzielne wydanie dziennika "Bild", które powołuje się źródła wojskowe. Jednostki 10. Dywizji Pancernej – które pierwotnie miały przemieszczać się drogami przez Polskę w formie konwojów – zostały ostatecznie przetransportowane na Litwę koleją.
Powodem tej zmiany była obawa, że widoczne dla opinii publicznej kolumny niemieckich czołgów, zmierzające w stronę wschodniej flanki NATO, mogłyby stanowić niepotrzebną prowokację wobec Rosji. Decyzja ta zapadła po konsultacjach wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego.
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Ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej
"NATO przeprowadza ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej z taką intensywnością, jakiej dawno nie było" – powiedział przedstawiciel wojskowy NATO w rozmowie z "Bild am Sonntag". "Podczas każdych manewrów stale weryfikuje się, czy przebieg działań wymaga korekty, aby zachować właściwy poziom odstraszania i uniknąć zbędnych prowokacji".
W odpowiedzi na zapytanie gazety dotyczące zmiany sposobu transportu – z drogowego na kolejowy – niemieckie Ministerstwo Obrony wyjaśniło: "Ewentualna zmiana środka transportu nie jest niczym nadzwyczajnym; musi być ona ćwiczona, ponieważ w sytuacji rzeczywistego konfliktu również może okazać się konieczna".
Trwające obecnie na Litwie ćwiczenia "Grand Eagle 26" obejmują m.in. szybkie przerzucanie sił Bundeswehry na wschodnią flankę NATO.
Opracowanie: Monika Stefanek
Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach Redakcji Polskiej DW