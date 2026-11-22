Niemcy zmienili plan w ostatniej chwili. Chodzi o ich czołgi w Polsce. Fot. M2M_PL/shutterstock

Bundeswehra w ostatniej chwili zmieniła plany przerzutu niemieckich wojsk z Polski na Litwę, aby uniknąć prowokowania Rosji.

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O sprawie pisze niedzielne wydanie dziennika "Bild", które powołuje się źródła wojskowe. Jednostki 10. Dywizji Pancernej – które pierwotnie miały przemieszczać się drogami przez Polskę w formie konwojów – zostały ostatecznie przetransportowane na Litwę koleją.

Powodem tej zmiany była obawa, że ​​widoczne dla opinii publicznej kolumny niemieckich czołgów, zmierzające w stronę wschodniej flanki NATO, mogłyby stanowić niepotrzebną prowokację wobec Rosji. Decyzja ta zapadła po konsultacjach wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej

"NATO przeprowadza ćwiczenia na wypadek sytuacji kryzysowej z taką intensywnością, jakiej dawno nie było" – powiedział przedstawiciel wojskowy NATO w rozmowie z "Bild am Sonntag". "Podczas każdych manewrów stale weryfikuje się, czy przebieg działań wymaga korekty, aby zachować właściwy poziom odstraszania i uniknąć zbędnych prowokacji".

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W odpowiedzi na zapytanie gazety dotyczące zmiany sposobu transportu – z drogowego na kolejowy – niemieckie Ministerstwo Obrony wyjaśniło: "Ewentualna zmiana środka transportu nie jest niczym nadzwyczajnym; musi być ona ćwiczona, ponieważ w sytuacji rzeczywistego konfliktu również może okazać się konieczna".

Trwające obecnie na Litwie ćwiczenia "Grand Eagle 26" obejmują m.in. szybkie przerzucanie sił Bundeswehry na wschodnią flankę NATO.