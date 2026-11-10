Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował po spotkaniu z Petem Hegsethem, że amerykańskie dowództwo dało zielone światło dla przekształcenia rotacyjnej obecności wojsk USA w Polsce w stałe bazy. Ostateczny ruch należy teraz do Białego Domu – decyzja ma zapaść na początku grudnia.
Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał wtorkowe rozmowy w Pentagonie najważniejszą wizytą polskiej delegacji wojskowej ostatnich lat. Przekazał, że Pentagon nie zgłasza zastrzeżeń wobec stałego rozlokowania amerykańskich oddziałów w Polsce. Pieczęć na porozumieniu ma postawić Biały Dom na początku grudnia.
Kosiniak-Kamysz ogłasza przełom ws. stałej obecności wojsk USA w Polsce
Po wtorkowym spotkaniu z szefem amerykańskiego resortu obrony Petem Hegsethem – w tym samym czasie, gdy szefowi Pentagonu grozi impeachment w Kongresie – polski minister poinformował, że wojskowe dowództwo w Pentagonie wydało "zielone światło" dla ustanowienia stałej obecności wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczypospolitej.
W rozmowach w siedzibie Departamentu Obrony USA uczestniczyli również wiceszefowie polskiego resortu: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Paweł Zalewski. Wizyta doszła do skutku po tym, jak we wrześniu Pentagon mówił "nie" szefowi MON i w ostatniej chwili przełożył rozmowy.
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"Wszystko idzie w dobrym kierunku". Hegseth o stałej bazie wojsk USA w Polsce
Podczas briefingu prasowego zorganizowanego bezpośrednio po wyjściu z Pentagonu, wicepremier Kosiniak-Kamysz nie krył, że rozmowy miały charakter fundamentalny dla przyszłości wschodniej flanki NATO. Określił to spotkanie mianem "chyba najważniejszej i przełomowej wizyty" przedstawicieli polskiego resortu obrony w Stanach Zjednoczonych.
Na bezpośrednie pytanie polskiej delegacji o losy decyzji dotyczącej stałej infrastruktury i baz, sekretarz Pete Hegseth odpowiedział krótko: "wszystko idzie w dobrym kierunku".
– To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – podkreślił wicepremier Kosiniak-Kamysz.
– To jest moment, w którym mogę z pełną odpowiedzialnością zakomunikować, że Polska jest nie tylko modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale stała się strategicznym partnerem Stanów Zjednoczonych – oświadczył wicepremier.
Ostateczne rozstrzygnięcie w rękach Białego Domu. Decyzja o bazie na początku grudnia
Mimo pozytywnej rekomendacji ze strony Pentagonu, formalną decyzję o ustanowieniu stałej bazy wojskowej podejmie prezydent USA. Ostatnie miesiące pokazały też, że decyzje mogą się zmieniać – w czerwcu Trump znowu kręcił ws. amerykańskich żołnierzy w Polsce.
Zgodnie z procedurami konstytucyjnymi USA ostateczny dekret podpisuje prezydent Stanów Zjednoczonych jako zwierzchnik sił zbrojnych. Jeszcze w październiku Kosiniak-Kamysz rozkładał ręce ws. bazy USA, podkreślając, że najpierw musi być decyzja rządu amerykańskiego. Jak zapowiedział minister, zamknięcie procesu decyzyjnego i oficjalny komunikat Białego Domu w tej sprawie planowane są na początek grudnia.