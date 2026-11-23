Zima wkracza do Polski. Fot. WXCharts.com

Zima wkracza do Polski. W poniedziałek i wtorek w wielu regionach kraju prognozowane są opady śniegu, a w górach pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 12 cm. Pod koniec tygodnia nocami temperatura spadnie nawet do -8 st. C.

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Jak podaje IMGW, w poniedziałek 23 listopada zachmurzenie będzie duże, ale miejscami pojawią się przejaśnienia. W wielu regionach wystąpią przelotne opady śniegu. Na północy kraju możliwy będzie również deszcz ze śniegiem, a lokalnie deszcz.

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Najwięcej opadów prognozowanych jest na Pomorzu, w rejonie Zalewu Wiślanego i na Warmii – synoptycy już wcześniej ostrzegali, że idzie atak zimy. Na Pojezierzach Pomorskich oraz w rejonach podgórskich Karpat może przybyć około 5 cm śniegu. W Tatrach i Beskidach pokrywa śnieżna zwiększy się o około 7 cm.

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Prognoza pogody na poniedziałek 23 listopada. Fot. IMGW

Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C w rejonach podgórskich do około 2 st. C w większości kraju. Najcieplej będzie nad morzem, gdzie termometry pokażą od 4 do 6 st. C.

W nocy z poniedziałku na wtorek opady śniegu utrzymają się w wielu regionach. Na północy początkowo możliwy będzie także deszcz ze śniegiem, który miejscami przejdzie w deszcz. Największe opady prognozowane są na północy kraju i lokalnie na Podhalu.

Na Kaszubach, północnym wschodzie i południowym wschodzie może przybyć około 5 cm śniegu. W Beskidach i Tatrach prognozowany przyrost wynosi do 7 cm, a w Karkonoszach do 8 cm. IMGW ostrzega również przed śliskimi drogami i chodnikami. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, którzy nie wymienili jeszcze opon na zimowe.

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We wtorek 24 listopada nadal będzie pochmurno. Na północy możliwe są większe przejaśnienia, ale w wielu regionach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy kraju może padać również deszcz.

Największy przyrost pokrywy śnieżnej prognozowany jest w górach, gdzie już wcześniej doszło do gwałtownego pogorszenia warunków w Tatrach. W rejonach podgórskich Karpat może wynieść od 5 do 8 cm, a w Beskidach i Tatrach nawet 12 cm. Na północy kraju suma opadów może sięgnąć 12 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na południu do około 3 st. C w centrum i 5 st. C nad morzem. W rejonach podgórskich będzie chłodniej, od -3 do 0 st. C.

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W nocy z wtorku na środę opady śniegu pojawią się głównie na północy, wschodzie i południu kraju. Na Pomorzu możliwy będzie również deszcz ze śniegiem. W rejonie Zalewu Wiślanego może spaść do 10 mm opadów, a na Warmii miejscami przybędzie około 5 cm śniegu.

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W środę będzie pochmurno, choć na południowym wschodzie możliwe są przejaśnienia. Miejscami spadnie śnieg, a na północy także deszcz ze śniegiem. Nad morzem może padać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na południowym wschodzie, przez około 2 st. C w większości kraju, do 4 st. C na wybrzeżu. W rejonach podgórskich będzie od -3 do 0 st. C. W nocy ze środy na czwartek temperatura w tych miejscach może spaść do -8 st. C.

W czwartek śnieg popada głównie na południu kraju, a miejscami także na wschodzie. Nad morzem możliwy będzie deszcz ze śniegiem. Zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na Podhalu, przez około 0 st. C w większości kraju, do 3 st. C na wybrzeżu. W nocy z czwartku na piątek w rejonach podgórskich termometry pokażą od -8 do -5 st. C.