Zima przejęła stery w Tatrach. Park ostrzega turystów, TOPR wprowadza zagrożenie lawinowe Fot. wfond/Shutterstock

Zima uderzyła z pełną mocą w Tatrach. Szczyty pokrywają się coraz grubszą warstwą śniegu, a kolejne warstwy białego puchu tylko utrudniają sytuację. Park i ratownicy są zgodni – warunki są trudne, a szlaki nie są teraz miejscem dla każdego turysty.

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Zima w Tatrach rozpoczęła się już kilka tygodni temu i niestety zdążyła zebrać śmiertelne żniwo. 17 listopada informowaliśmy o nocnej akcji ratunkowej w rejonie Orlej Perci. Mimo mgły, wiatru i opadów ratownicy prowadzili poszukiwania zaginionej turystki. Niestety, mimo iż do niej dotarli, to ostatecznie jej życia nie udało się uratować. Teraz warunki są jeszcze trudniejsze i mogą szybko zgubić mniej doświadczonych wędrowców.

Zima w Tatrach w pełnej krasie. Łącznie ze swoimi największymi zagrożeniami

Na Kasprowym Wierchu leży już 30 cm śniegu. Niewiele mniej, bo 25 centymetrów, przykrywa region Doliny Pięciu Stawów. Kolejne opady będą występowały regularnie, a wędrówkę będzie dodatkowo utrudniał porywisty wiatr. W związku z pogarszającą się sytuacją TOPR ogłosił pierwszy stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1600 m n.p.m.

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Turyści wybierający się teraz w góry muszą mieć się na baczności. Wiejący z różnych kierunków wiatr w ostatnim czasie utworzył niezwiązane z podłożem zaspy, a w innych miejscach odsłonił pokrywający szlaki lód. I to właśnie jest największy problem na szlakach. W takich warunkach wystarczy chwila nieuwagi, aby wędrówka zakończyła się fatalnym w skutkach upadkiem z dużej wysokości.

"W wyższe partie gór powinny udawać się wyłącznie osoby posiadające doświadczenie w turystyce zimowej oraz odpowiednie wyposażenie, takie jak lawinowe ABC (detektor, sonda, łopata), raki, czekan i kask" – apeluje Tatrzański Park Narodowy w sobotnim komunikacie turystycznym. Eksperci dodają, że niezbędna jest także umiejętność posługiwania się wspomnianym sprzętem. Inaczej na niewiele się on zda.

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W niższych partiach Tatr także niebezpiecznie. Bądźcie gotowi na gwałtowne spadki temperatury

Jeżeli nie pchacie się na tatrzańskie szczyty, a myślicie o spacerach po dolinach, również musicie być gotowi na niełatwą przeprawę. Po opadach jest tam mokro, nie brakuje błota, a miejscami trasę pokrywają lód i śnieg. Jeżeli planujecie wędrówkę, zabierzcie ze sobą raczki, a także kije trekkingowe, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo na trudniejszych fragmentach. Pamiętajcie jednak, że raczki sprawdzą się tylko w dolinach. Zabierając je wyżej zamiast raków, turyści w Tatrach popełniają śmiertelny błąd i nawet o tym nie wiedzą.

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Niestety nie mamy dobrych wiadomości także dla tych, którzy w góry chcieli ruszyć w kolejnych dniach. Temperatura na poziomie -7 st. C, a nawet -14 st. C (w nocy) utrzyma się przez dłuższą chwilę. Na domiar złego mroźnej aurze będą towarzyszyły kolejne opady deszczu, a także deszczu ze śniegiem. To może doprowadzić do wystąpienia zjawiska tzw. szklanych gór, kiedy zamarzający deszcz tworzy niemalże niewidoczną dla ludzkiego oka cienką warstwę lodu. W takich warunkach często dochodzi do bardzo poważnych wypadków.