Pałac tłumaczy się z "bursztynowego tronu" dla Trumpa. Fot. Włodzimierz Czarzasty / X/KSikorski/shutterstock

Karol Nawrocki podarował Donaldowi Trumpowi krzesło zdobione bursztynem, które w mediach nazwano bursztynowym tronem. Teraz do sprawy odniósł się rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Ujawnił, ile kosztował prezent i kto za niego zapłacił.

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W poniedziałek Leśkiewicz był gościem Radia TOK FM. Pytany o prezent dla amerykańskiego przywódcy, zaznaczył, że "nie był żaden fotel, ani żaden tron". – To było krzesło gdańskie zdobione bursztynem, a nie bursztynowe – wyjaśnił rzecznik.

Ile kosztował prezent Nawrockiego dla Trumpa? Rzecznik ujawnia kwotę

Potwierdził też, że zakup sfinansowano z budżetu Kancelarii Prezydenta. Nie potrafił jednak podać dokładnej ceny. Zapewnił, że nie jest to tajemnica i kancelaria będzie w stanie podać tę kwotę. Dopytywany, czy chodzi o kilkadziesiąt tysięcy złotych, odpowiedział, że kwota przekroczyła 10 tys. zł.

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Leśkiewicz dodał, że podobne upominki są standardowym elementem zagranicznych wizyt głów państw. – To nie wykracza poza pewien standard – stwierdził. Wymiana upominków to w relacjach obu polityków nic nowego – w 2025 roku to Nawrocki dostał prezent od Trumpa na zaprzysiężenie.

Jak pisaliśmy w naTemat, o prezencie zrobiło się głośno po publikacji ustaleń TVN24. Stacja poinformowała, że Karol Nawrocki podarował Trumpowi "tron z bursztynu" – zdobiony bursztynem fotel – z okazji jego 80. urodzin. Według dziennikarzy o upominku nie wiedzieli przedstawiciele MSZ, polskiej ambasady w Waszyngtonie, a nawet część pracowników Kancelarii Prezydenta.

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Trump obchodził urodziny 14 czerwca. Tego dnia w Waszyngtonie odbywały się uroczystości z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. W obchodach uczestniczył również Karol Nawrocki.

Jeszcze przed wizytą Marcin Przydacz zapowiadał, że polski prezydent przygotował dla Trumpa dwa prezenty: jeden o charakterze państwowym, a drugi bardziej osobisty.

Pierwszym była marmurowa tablica przekazana w imieniu narodu polskiego. Trump miał umieścić ją na planowanym łuku triumfalnym w Waszyngtonie. Drugi upominek przez długi czas pozostawał tajemnicą.

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Za wykonanie krzesła odpowiada Lucjan Myrta, bursztynnik z Sopotu. W 2016 roku otrzymał medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", a w sierpniu 2026 roku Karol Nawrocki odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

To nie pierwszy fotel z bursztynem, który przygotował artysta. W 2018 roku podarował on podobny mebel Andrzejowi Dudzie. Dębowy fotel powstał z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ozdobiono go m.in. wizerunkami Belwederu i orła w koronie.

Prezent zamówił jeszcze Andrzej Duda

Jak artysta opowiedział dziennikarzom TVN, na zlecenie Kancelarii Prezydenta przygotował wtedy również drugi, podobny egzemplarz. Miał on trafić do Donalda Trumpa jeszcze podczas jego pierwszej kadencji. Do przekazania prezentu jednak nie doszło, ponieważ wówczas Donald Trump nie przyleciał do Polski.

– Ten fotel został zamówiony przez prezydenta Dudę, którego kadencja się kończyła. Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał, a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem – relacjonował Myrta.

Pomysł wrócił przed czerwcową wizytą Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Przedstawiciele kancelarii ponownie skontaktowali się z bursztynnikiem. Artysta przyznał, że zgodził się przekazać mebel za zwrot minimalnych kosztów.

– Wiedząc, że kancelaria jest biedna, zgodziłem się za zwrot minimalnych kosztów – powiedział. Nie ujawnił jednak, ile dokładnie wyniosło przygotowanie krzesła.