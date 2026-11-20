Donald Tusk i Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim. Fot. X / KPRP

Takiego obrazka w Pałacu Prezydenckim dawno nie widzieliśmy. Karol Nawrocki i Donald Tusk po oficjalnej uroczystości uścisnęli sobie dłonie, wymienili kilka zdań, a nawet poklepali się po ramionach. Wszystko w cieniu jednego z najpoważniejszych sporów między Pałacem Prezydenckim a rządem.

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Dziś, 20 listopada 2026 r., prezydent Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Tuskiem w Pałacu Prezydenckim. Okazją do krótkiej rozmowy była uroczystość związana ze zmianami w składzie Rady Ministrów.

Jak podaje KPRP, na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów powołany został Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański, w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej powołana została Agnieszka Bartol–Saurel, a ze składu Rady Ministrów z urzędu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej odwołana została Katarzyna Pełczyńska–Nałęcz.

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Po zakończeniu części oficjalnej Donald Tusk i Karol Nawrocki uścisnęli sobie ręce

Cała uroczystość trwała niecałe pięć minut. Tuż po niej prezydent i premier podeszli do siebie, by uścisnąć sobie dłonie. Panowie wymienili ze sobą parę zdań, ale mikrofony na sali nie wychwyciły, o czym była mowa.

Wygląda jednak na to, że rozmowa przebiegła w raczej pozytywnej atmosferze. Kamery ukazały, jak Karol Nawrocki uśmiecha się do Donalda Tuska, panowie śmieją się, a następnie poklepują się wzajemnie po ramionach.

Jest to o tyle nietypowa sytuacja, że obecnie trwa jeden z najbardziej zagorzałych konfliktów w historii relacji na linii Pałac Prezydencki–Kancelaria Premiera. Chodzi oczywiście o spór wokół TK.

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Doszło nawet do takiej sytuacji, w której Karol Nawrocki nie przyjął zaproszenia Donalda Tuska, który zachęcał prezydenta do odwiedzin z okazji Wigilii i do podzielenia się opłatkiem.

Strona prezydencka otwarcie oskarża KO o brak woli porozumienia ws. TK

Niedawno w sprawie TK doszło do trzech spotkań przedstawicieli parlamentarnych. Karola Nawrockiego reprezentował na nich Zbigniew Bogucki. KO nie zdecydowało się na wzięcie udziału w rozmowach. Szef Kancelarii Prezydenta informował wczoraj, że Koalicja Obywatelska o TK w ogóle nie chce rozmawiać, a Nowa Lewica, choć dostawała zaproszenia, nie wysłała swoich przedstawicieli na spotkania. To jednak nie oddaje skali konfliktu na linii prezydent–premier.

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Dalsza część artykułu poniżej.

– Sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięta. To nie znaczy, że jest zaakceptowana ta sytuacja przez prezydenta, czy PiS czy Konfederację. Ale ja nie czekam na akceptację ze strony tych, którzy przez lata rozwalali wymiar sprawiedliwości w Polsce, w tym Trybunał Konstytucyjny – tak premier mówił o TK w trakcie briefingu prasowego w zeszłym tygodniu.

– Spotykamy się dziś w okolicznościach dotąd niespotykanych, w sytuacji poważnego kryzysu konstytucyjnego (...), w sytuacji, w której uzasadnione są najpoważniejsze zarzuty dotyczące nielegalności działań podejmowanych przez rząd wobec Trybunału Konstytucyjnego – tak sprawę komentował Karol Nawrocki w trakcie posiedzenia RBN na początku listopada.