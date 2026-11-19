Kancelaria Prezydenta zawiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie fałszywej gali bokserskiej, wykorzystującej wizerunek głowy państwa. Chodzi o stronę promującą wydarzenie Nowrocky Boxing Night, mające rzekomo odbyć się 20 lutego w łódzkiej Atlas Arenie. Wpis prezydenckiego rzecznika szybko wykorzystali polityczni oponenci Karola Nawrockiego. Przypominając, że z tym cyberoszustwem dałoby się walczyć łatwiej, gdyby nie jego weto do ustawy o DSA.
Mecenas Federacji NBA – Karol Nawrocki. Prowadzący – Natasza Urbańska i Krzysztof Stanowski. Gość specjalny – Manny Pacquiao. W roli trenerów Andrzej Gołota, Tomasz Adamek i Dariusz Michalczewski. Do tego występy muzyczne Sinfonia Varsovia, Justyny Steczkowskiej, Marka Torzewskiego czy PRO8L3Mu.
Długa lista niby-gości na niby-gali "Nowrocky"
Takie nazwiska krzyczą do nas z ekranu na stronie promującej Nowrocky Boxing Night, na której można kupić bilety na to wydarzenie (ceny od 149 do 1899 zł). Wydarzenie, które nigdy się nie odbędzie, bo – jak podkreśla rzecznik prasowy Prezydenta RP – wizerunek Karola Nawrockiego został wykorzystany do internetowego oszustwa.
"Strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska Prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie. Mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd" – napisał w serwisie X minister Rafał Leśkiewicz.
Do sprawy odniósł się też oficjalny profil Łodzi. "W związku z pojawiającymi się informacjami chcemy jasno zdementować doniesienia, jakoby w Atlas Arena miała odbyć się gala Nawrocky Boxing Night. Informacje te nie są prawdziwe" – czytamy w krótkim oświadczeniu miasta.
Nawrocki padł ofiarą internetowego scamu
Sprawa wydaje się jasna – ktoś chce wykorzystać popularność Karola Nawrockiego i jego pasję do boksu, by zarobić pieniądze na osobach skuszonych mocnymi nazwiskami i atrakcyjnymi cenami biletów.
To nie pierwszy raz, gdy wizerunek prezydenta jest używany przez oszustów. Regularnie w sieci ukazują się wygenerowane przez sztuczną inteligencję "wywiady" i "oświadczenia" polskiego prezydenta, w którym na przykład zachęca on do lokowania pieniędzy w dany serwis zapewniający "gwarantowane zyski". Z tego typu zjawiskiem od miesięcy walczy prezes InPost Rafał Brzoska, który również pada ofiarą takich internetowych scamów i nagłaśniał już deepfake z Karolem Nawrockim.
Trzeba jednak ostatnie oburzenie Pałacu Prezydenckiego osadzić w konkretnym momencie politycznym. W miniony piątek Nawrocki zawetował ustawę o DSA, czyli akt prawny nadający polskim służbom nowe uprawnienia w walce z cyberprzestępcami. To weto Nawrockiego, o którym długo będzie głośno. Dla prezydenta jest to ustawa wprowadzająca w Polsce cenzurę i dająca zdecydowanie zbyt duże uprawnienia urzędnikom, którzy – zdaniem Nawrockiego – mogliby na podstawie jednej decyzji skasować nieprzychylny władzy materiał, a nawet zablokować cały serwis internetowy.
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Dlatego oponenci polityczni Nawrockiego bardzo szybko wytknęli jego otoczeniu hipokryzję. Bo nagle okazuje się, że owo domniemane ograniczenie wolności słowa w internecie mogłoby okazać się całkiem przydatnym narzędziem w przypadku walki z oczywistym scamem, jakim jest Nowrocky Boxing Night.
"Potępiam wszystkie próby oszustw finansowych w Internecie. Nie mam gdzie zgłosić takich postów ani treści, bo pan prezydent Nawrocki zawetował ustawę o bezpiecznym internecie. Nawet po usunięciu strony przez dostawcę usługi treści oszukańcze będą się rozchodzić" – komentuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. "Warto było wczytać się w ustawę o DSA" – dodał rzecznik rządu Adam Szłapka. Również premier Donald Tusk nie odpuszcza Nawrockiemu po wecie ws. DSA.
Prezydent musiał przewidzieć, że jego drugie weto do ustawy o DSA, i to użyte już po dramatycznych scenach w polskich szkołach, takich jak atak nożownika w szkole w Ostrołęce, i po wstrząsającym zamachu w centrum Krakowa, będzie do niego wracało rykoszetem wielokrotnie. Być może jednak nie spodziewał się, że stanie się to tak szybko.
Rząd już pracuje nad tym, by prawo ułatwiające szybkie usuwanie nielegalnych treści w internecie jak najszybciej ponownie trafiło na biurko Nawrockiego. Być może zostanie nieco zmodyfikowane, tak żeby dać prezydentowi okazję do tego, by wyjść twarzą z decyzji o podpisaniu tym razem ustawy. Kto wie, może uda się zdążyć przed 20 lutego 2027 roku, zanim odbędzie się urojona gala bokserska.