Kancelaria Prezydenta zawiadomiła ABW ws. fałszywej gali bokserskiej Fot. Shutterstock

Kancelaria Prezydenta zawiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie fałszywej gali bokserskiej, wykorzystującej wizerunek głowy państwa. Chodzi o stronę promującą wydarzenie Nowrocky Boxing Night, mające rzekomo odbyć się 20 lutego w łódzkiej Atlas Arenie. Wpis prezydenckiego rzecznika szybko wykorzystali polityczni oponenci Karola Nawrockiego. Przypominając, że z tym cyberoszustwem dałoby się walczyć łatwiej, gdyby nie jego weto do ustawy o DSA.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Mecenas Federacji NBA – Karol Nawrocki. Prowadzący – Natasza Urbańska i Krzysztof Stanowski. Gość specjalny – Manny Pacquiao. W roli trenerów Andrzej Gołota, Tomasz Adamek i Dariusz Michalczewski. Do tego występy muzyczne Sinfonia Varsovia, Justyny Steczkowskiej, Marka Torzewskiego czy PRO8L3Mu.

Długa lista niby-gości na niby-gali "Nowrocky"

Takie nazwiska krzyczą do nas z ekranu na stronie promującej Nowrocky Boxing Night, na której można kupić bilety na to wydarzenie (ceny od 149 do 1899 zł). Wydarzenie, które nigdy się nie odbędzie, bo – jak podkreśla rzecznik prasowy Prezydenta RP – wizerunek Karola Nawrockiego został wykorzystany do internetowego oszustwa.

REKLAMA

Strona wydarzenia wykorzystuje, i to kilkukrotnie, wizerunek Prezydenta RP. Strona wydarzenia wykorzystuje, i to kilkukrotnie, wizerunek Prezydenta RP.

"Strona internetowa nawiązująca w swojej nazwie do nazwiska Prezydenta została kilka tygodni temu zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziś ponownie zostanie skierowane pismo do ABW w tej sprawie. Służby powinny zadziałać szybko i skutecznie. Mają wszelkie narzędzia do tego, by ustalić kto stoi za świadomym wprowadzaniem ludzi w błąd" – napisał w serwisie X minister Rafał Leśkiewicz.

Do sprawy odniósł się też oficjalny profil Łodzi. "W związku z pojawiającymi się informacjami chcemy jasno zdementować doniesienia, jakoby w Atlas Arena miała odbyć się gala Nawrocky Boxing Night. Informacje te nie są prawdziwe" – czytamy w krótkim oświadczeniu miasta.

Nawrocki padł ofiarą internetowego scamu

Sprawa wydaje się jasna – ktoś chce wykorzystać popularność Karola Nawrockiego i jego pasję do boksu, by zarobić pieniądze na osobach skuszonych mocnymi nazwiskami i atrakcyjnymi cenami biletów.

REKLAMA

To nie pierwszy raz, gdy wizerunek prezydenta jest używany przez oszustów. Regularnie w sieci ukazują się wygenerowane przez sztuczną inteligencję "wywiady" i "oświadczenia" polskiego prezydenta, w którym na przykład zachęca on do lokowania pieniędzy w dany serwis zapewniający "gwarantowane zyski". Z tego typu zjawiskiem od miesięcy walczy prezes InPost Rafał Brzoska, który również pada ofiarą takich internetowych scamów i nagłaśniał już deepfake z Karolem Nawrockim.

Trzeba jednak ostatnie oburzenie Pałacu Prezydenckiego osadzić w konkretnym momencie politycznym. W miniony piątek Nawrocki zawetował ustawę o DSA, czyli akt prawny nadający polskim służbom nowe uprawnienia w walce z cyberprzestępcami. To weto Nawrockiego, o którym długo będzie głośno. Dla prezydenta jest to ustawa wprowadzająca w Polsce cenzurę i dająca zdecydowanie zbyt duże uprawnienia urzędnikom, którzy – zdaniem Nawrockiego – mogliby na podstawie jednej decyzji skasować nieprzychylny władzy materiał, a nawet zablokować cały serwis internetowy.

REKLAMA

Rząd poczuł polityczną krew

Dlatego oponenci polityczni Nawrockiego bardzo szybko wytknęli jego otoczeniu hipokryzję. Bo nagle okazuje się, że owo domniemane ograniczenie wolności słowa w internecie mogłoby okazać się całkiem przydatnym narzędziem w przypadku walki z oczywistym scamem, jakim jest Nowrocky Boxing Night.

"Potępiam wszystkie próby oszustw finansowych w Internecie. Nie mam gdzie zgłosić takich postów ani treści, bo pan prezydent Nawrocki zawetował ustawę o bezpiecznym internecie. Nawet po usunięciu strony przez dostawcę usługi treści oszukańcze będą się rozchodzić" – komentuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. "Warto było wczytać się w ustawę o DSA" – dodał rzecznik rządu Adam Szłapka. Również premier Donald Tusk nie odpuszcza Nawrockiemu po wecie ws. DSA.

Prezydent musiał przewidzieć, że jego drugie weto do ustawy o DSA, i to użyte już po dramatycznych scenach w polskich szkołach, takich jak atak nożownika w szkole w Ostrołęce, i po wstrząsającym zamachu w centrum Krakowa, będzie do niego wracało rykoszetem wielokrotnie. Być może jednak nie spodziewał się, że stanie się to tak szybko.