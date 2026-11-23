Radosław Sikorski zareagował na nowy sondaż, w którym Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Fot. shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym respondenci ocenili prezydenturę Karola Nawrockiego. Okazało się, że różnica między pozytywnymi a negatywnymi odpowiedziami jest minimalna. Widać też inne niekorzystne dla głowy państwa notowania. Tymczasem na ten rezultat badania zareagował Radosław Sikorski. Wbił szpilę prezydentowi.

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W sondażu zrealizowanym przez United Surveys by IBRiS dla WP dobrze prezydenturę Nawrockiego oceniło łącznie 49,6 proc. badanych. W tej grupie 25,7 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", natomiast 23,9 proc. "raczej dobrze". Źle oceniło ją 48 proc., w tym 39,6 proc. "zdecydowanie" i 8,4 proc. "raczej". Zdania nie ma 2,4 proc.

Zmiany w ocenie prezydentury Nawrockiego

Różnica wyniosła więc 1,6 p.p. i zmieściła się w granicach błędu badania. Krytycy Nawrockiego są przy tym bardziej zdecydowani niż jego zwolennicy. Ocen "zdecydowanie negatywnych" jest o prawie 14 p.p. więcej niż "zdecydowanie pozytywnych".

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Jak zauważył dziennikarz naTemat Mateusz Przyborowski w tekście o tym, że Nawrocki po nowym sondażu aż zaciśnie pięści, w trzy miesiące ocen pozytywnych prezydentowi ubyło 6,4 p.p., a negatywnych przybyło 7,5 p.p. Przewaga, która w sierpniu wynosiła 15,5 p.p., zmalała do 1,6 p.p. Najszybciej rośnie przy tym odsetek krytyków zdecydowanych: procent odpowiedzi "zdecydowanie negatywnie" wzrósł z 29,7 do 39,6.

Jak bardzo zmniejszyła się przewaga prezydenta, widać po porównaniu z sierpniem. Wtedy ta sama pracownia przeprowadziła dla WP sondaż na rocznicę prezydentury Nawrockiego. Dobrze oceniało go wówczas łącznie 56 proc. Polaków (33 proc. "zdecydowanie", 23 proc. "raczej"), a źle 40,5 proc. (29,7 proc. "zdecydowanie", 10,8 proc. "raczej").

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Sikorski wbija szpilę Nawrockiemu. Podobnych komentarzy jest więcej

Takie notowania dla Nawrockiego wywołały poruszenie i liczne komentarze. Swój dodał też Radosław Sikorski. "Przemocowy styl prezydentury przestaje się podobać" – stwierdził wicepremier na platformie X.

Podobnych wpisów było więcej. "Potężne tąpnięcie zaufania dla K. Nawrockiego Tak się kończy oparta na jałowych emocjach postpolityka, 'zabawa' pałacu w osłabianie Polski: agresywne wetowanie ustaw, złośliwe blokowanie instytucji Rzeczpospolitej, wsparcie globalnych koncernów paliwowych" – wymieniał Krzysztof Brejza.

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Z kolei Dariusz Joński napisał: "Nawrocki idzie na rekord nie tylko w wetach. Wg najnowszego sondażu w trzy miesiące ocen pozytywnych prezydentowi ubyło 6,4 p.p., a negatywnych przybyło 7,5 p.p. Przewaga, która w sierpniu wynosiła 15,5 p.p., zmalała do 1,6 p.p.".

Od początku kadencji Karol Nawrocki zawetował już blisko 50 ustaw (pierwsze weto prezydenta Karola Nawrockiego dotyczyło ustawy wiatrakowej), a taka liczba wet prezydenta to faktycznie rekord. W dodatku, choć sam podkreśla, że reprezentuje wszystkich Polaków, jego polityka w dużej mierze idzie w parze z linią PiS i innych ugrupowań prawicy. Krytykuje rząd – w połowie października Nawrocki rozegrał z Tuskiem kolejną bitwę na ustawy – a premiera Donalda Tuska nazywa "najgorszym premierem" po 1989 roku.