Najpopularniejsze i najbardziej oblegane kierunki studiów w roku akademickim 2026/2027. Fot. Unsplash.com / Dom Fou; zdjęcie poglądowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało podsumowanie z rekrutacji na studia w roku akademickim 2026/2027. Wskazano między innymi najczęściej wybierane kierunki studiów oraz takie, na które najtrudniej było się dostać. Wiemy też, jakie uczelnie w Polsce były najbardziej oblegane.

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Jak wskazuje resort, w roku akademickim 2026/2027 na pierwszy rok studiów w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjęto łącznie 507 351 osób. Wśród nich na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie dostało się 386 197 osób, natomiast na studia drugiego stopnia 121 154 osoby.

Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie obejmują m.in. uczelni medycznych, które podlegają ministrowi zdrowia, czy uczelni wojskowych podlegających ministrowi obrony narodowej. MNiSW nadzoruje jednak większość uczelni w Polsce, czyli blisko 350 – w tym publiczne oraz niepubliczne.

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Najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce i rekordziści wśród liczby chętnych na 1 miejsce

Tegoroczna rekrutacja potwierdza, że młodzi ludzie wciąż stawiają głównie na sprawdzone kierunki, które królują w rankingach od lat. Resort zaznacza jednak, że coraz mocniej przebijają się też kierunki związane chociażby z nowymi technologiami. W zestawieniu dominują studia dotyczące ochrony zdrowia, nauk społecznych oraz kompetencji przydatnych na rynku pracy.

Najczęściej w roku akademickim 2026/2027 wybierano psychologię, na którą chętnych okazało się blisko 50 tys. osób (49 709). Na drugim miejscu z podobnym wynikiem znalazł się kierunek lekarski, gdzie liczba chętnych wyniosła 49 371 osób. Podium zamknęło pielęgniarstwo z 38 369 chętnych.

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Najpopularniejsze kierunki studiów w roku akademickim 2026/2027 to:

psychologia – 49 709 osób kierunek lekarski – 49 371 pielęgniarstwo – 38 369 prawo – 34 971 fizjoterapia – 32 707 zarządzanie – 30 861 informatyka – 23 573 ekonomia – 19 985 budownictwo – 19 172 finanse i rachunkowość – 15 692

– Wyniki tegorocznej rekrutacji pokazują, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się kierunki odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesnego świata. Duże zainteresowanie studiami medycznymi, psychologią, informatyką czy kierunkami inżynierskimi potwierdza, że młodzi ludzie chcą rozwijać kompetencje potrzebne zarówno społeczeństwu, jak i nowoczesnej gospodarce. To również dobry sygnał dla Polski, która będzie potrzebować coraz więcej wysoko wykwalifikowanych specjalistów w kluczowych obszarach rozwoju – mówił minister Marcin Kulasek, cytowany w komunikacie resortu.

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Ministerstwo wskazało też, gdzie najtrudniej było się dostać, czyli gdzie na jedno miejsce przypadało najwięcej chętnych na studiach stacjonarnych. Okazuje się, że młodzi Polacy najbardziej chcą projektować i budować jachty – o jedną pozycję na liście przyjętych walczyło tam dokładnie 23,9 osoby.

Kierunki, na które najtrudniej było się dostać w roku akademickim 2026/2027 (wg. liczby kandydatów na 1 miejsce):

projektowanie i budowa jachtów – 23,9 mikroelektronika w technice i medycynie – 23,2 zarządzanie inżynierskie – 19,1 kultury Azji i Afryki – sinologia – 18,5 reżyseria – 18,5

Najbardziej oblegane uczelnie w Polsce w roku akademickim 2026/2027

Kandydaci patrzyli nie tylko na kierunek, ale i na renomę uczelni. Na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie najwięcej osób przyjął w tym roku Uniwersytet Warszawski – dokładnie 10 291. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (9 438 przyjętych), a trzecie miejsce zajął Uniwersytet Łódzki z 7 897 nowymi studentami. Dalej w zestawieniu znalazły się jeszcze Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie przyjęto 7 386 osób oraz Uniwersytet Gdański z 7 177 nowymi studentami.

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