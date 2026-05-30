Czy warto iść na psychologię w 2026 roku? Montaż: naTemat.pl

Nie ma chyba drugiego takiego rynku zawodowego w Polsce, wokół którego tworzy się tyle mitów i dziwnych teorii jak w sektorze psychologicznym. Sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, a osoby rozważające studiowanie na tym kierunku powinny zadać sobie naprawdę wiele pytań.

Ta psychologia to taka "fajna" i "modna" jest. Są jednak rzeczy, których przyszli studenci nie powinni ignorować. Bo kierunek ten okryty jest wręcz mityczną zasłoną wspaniałości, uniwersalności i odporności na AI, a rzeczywistość jest zgoła odmienna.

I mówię tu jako absolwent psychologii (dosyć zresztą świeży, bo z 2025 roku), który ma dostęp nie tylko do informacji ze swojej strony, ale także do informacji innych osób, które w podobnym terminie ten kierunek kończyły, które obecnie szukają pracy lub podejmują pierwsze zawodowe kroki (ale też osób, które dzięki działalności na studiach już teraz odnotowują sukcesy).

Pora więc rozprawić się z kilkoma kluczowymi mitami i odczarować idealny świat psychologii, a może wręcz sprowadzić go nieco na ziemię.

Czy po psychologii jest praca? Czas otworzyć puszkę Pandory

Pytanie z nagłówka jest kontrowersyjne, bo przecież na każdym kroku jesteśmy stawiani przed faktem zapaści służby zdrowia, skrajnego pogarszania się kondycji psychicznej Polaków, epidemii depresji, zaburzeń psychicznych i innych sytuacji wymagających skutecznego wsparcia. Psychologia jest traktowana jako bezpieczna przystań przed tymi wszelkimi plugawymi ChatamiGPT, które zjadają pracowników biurowych i powodują masowe zwolnienia, bo branża pomocowa jest w zapaści, a kontakt z drugim człowiekiem jest kluczowy.

Fajna wizja, ale bardzo odległa od rzeczywistości. Bo musimy jednak wytłumaczyć sobie dwie rzeczy – po pierwsze, to prawda, że sytuacja zdrowia psychicznego w Polsce jest tragiczna, ale niekoniecznie przekłada się to na dostępność lokalnych funduszy na świadczenie tego typu pomocy, a także na chęć samych osób wymagających pomocy do a) wydawania pieniędzy na nią (i możliwości, bo przecież mówimy tu o dosyć drogiej pomocy!), b) skłonności do podjęcia pracy w tym zakresie – z różnych przyczyn.

Nie jest też tak, że pracy nie ma. Barometr na rok 2026 sugeruje nam jednak, że lepiej jej szukać na prowincjach (a i też niekoniecznie wszystkich). Choć jeszcze nigdzie nie wystąpiła nadwyżka poszukujących pracy w tym zawodzie, regionalnie panuje ogromne zróżnicowanie.

Ale uwaga, zróżnicowanie i niedobory kadrowe nie w każdym regionie wynikają z braku rąk do pracy! W części z nich jest to spowodowane niskimi wynagrodzeniami i niechęcią pracowników (psychologów) do podejmowania jej, a także złymi warunkami pracy i zbyt niskimi kwalifikacjami osób, które potencjalnie mogłyby objąć dostępne stanowiska.

Jeszcze raz: są regiony w Polsce (barometr zawodów na 2026 rok), gdzie psychologowie nie chcą pracować, bo dostają za niskie wynagrodzenie i miewają zbyt niskie kwalifikacje. Choć faktycznie wciąż dominują braki kadrowe. W dużych miastach niekoniecznie jest to jednak regułą – w Krakowie i dużej części Warszawy, Gdyni, Katowicach, Wrocławiu póki co mamy równowagę popytu i podaży.

Równowagę zresztą niestabilną

W regionach, gdzie zapotrzebowanie na psychologów jest w równowadze pomiędzy popytem a podażą, są uczelnie, które co roku wprowadzają tysiące kandydatów na rynek. Ta zawodowa bezpieczna przystań w niedługim czasie tak bezpieczna nie będzie z oczywistych przyczyn.

Z perspektywy części psychologów taka sytuacja jest jednak bardzo pożądana. Dlaczego? Bo, czego się nie mówi, na rynku jest wiele osób, które nazwijmy to delikatnie, nie wykonują swojego zawodu w optymalny sposób. Nie można o tym jednak mówić publicznie, bo to atak na jakże ważny sektor. Choć śmiałkowie co jakiś czas się znajdują.

Taka swego rodzaju inflacja zawodu (napędzana dziesiątkami otwieranych kierunków na uczelniach, które w panice próbują zaspokoić popyt na rynku) spowoduje, że będzie panować coraz większa konkurencyjność i faworyzowana będzie wysoka kwalifikacja (oby). Dla pacjentów to dobrze, ale to bardzo zła informacja dla osób, które liczą na to, że studia psychologiczne to "samograj". W ogóle w zasadzie kwestia "samograja" prawdopodobnie jest tak odległa od prawdy, jak to tylko możliwe.

Chcesz studiować psychologię? Spoko. Chcesz potem osiągnąć sukces? Przygotuj się na ostrą jazdę

Psychologia to nie jest dziedzina dla leniwych (choć sama psychologia ma wątpliwości co do tego, czy lenistwo istnieje). Sam dyplom psychologa nie jest dziś żadną gwarancją sukcesu. W zasadzie nie daje on aż tylu możliwości w zakresie branży pomocowej, stąd zresztą te raporty w ramach barometru o niewystarczających kwalifikacjach psychologów w danych regionach.

Tak naprawdę, jeśli realnie myśli się o karierze w branży pomocowej, zdecydowanie warto rozważyć szkołę psychoterapii i studia podyplomowe. Jeśli chodzi o szkolenia na psychoterapeutę, polecam przygotować sobie tak mniej więcej od 50 tys., ale raczej bliżej 100 tys. złotych na ich poczet. Bonus jest taki, że po dwóch latach można zacząć zarabiać w zawodzie.

Co do studiów podyplomowych i kursów innych niż te psychoterapeutyczne (a takie też należy robić często i gęsto), tu sytuacja wygląda nieco bardziej optymistycznie. Myślę, że sensownie jest szacować koszt takich zabaw na około 5–10 tys. złotych rocznie. To akurat założenie wynikające z doświadczenia.

Fakty są takie, że kariery w tej branży nie zaczyna się po uzyskaniu dyplomu. Dyplom w zasadzie może być jedynie elementem naturalnego rozwoju kandydata/kandydatki, który/a już rozpoczyna pracę w trakcie studiów (np. w telefonie zaufania, ale też nawet na recepcji czy w stażu HR-owym) lub przystankiem w rozwoju dla osób, które mają nieograniczone środki finansowe i po prostu traktują ścieżkę psychologa-terapeuty jako "jednolite" 9 lat nauki. A tacy też się zdarzają i nie ma w tym nic złego. Kto bogatemu zabroni.

Ale dobra, bo ja głównie poruszam tu kontekst kliniczny. A wcale nie jest tak, że na psychologię idą tylko osoby, które chcą rozwijać się w tej konkretnej dziedzinie.

Pytanie kolejne: jeśli psychologia, to która?

W przypadku podkierunków psychologii obecnie głównymi są cztery: kliniczna, społeczna, naukowa i neuropsychologia. Tak naprawdę "na już" wybór jest wskazany w przypadku psychologów klinicznych i neuropsychologów. I tu faktycznie wiele od tego może zależeć.

Kliniczna ścieżka to ta, w której praktyki odbywamy w szpitalu i pracujemy z drugą osobą. Dotyka tematyki relacyjnej, która jest niesamowicie ważna we wszechobecnej izolacji. Jest zorientowana na terapię i sektor pomocowy. To taka najbardziej "klasyczna" forma psychologii. Często podpinana pod nią jest też psychologia dziecięca.

Społeczna z kolei to przedmiot, w którym bardziej koncentrujemy się na kontekstach HR-owych, szkoleniach, pracy w organizacjach, instytucjach, sektorze UX. Często jest nieco bardziej "luźna" w kontekście codziennej pracy z ludźmi, ale też wymaga sporo analitycznego zacięcia i twardych kompetencji. To kierunek zorientowany raczej na biznes.

Neuropsychologia to psychologia opierająca się głównie na kontekstach biologicznych, skupiająca się na pracy mózgu. Ten sektor jest zresztą też najbardziej perspektywicznym (w mojej ocenie). Już są w Polsce osoby, które robią na tym nie dziesiątki tysięcy, a miliony złotych. W zakresie "neuro" ciągle pojawiają się nowe badania.

A czym z kolei jest psychologia nauki? To świetna dziedzina, jednak w Polsce zdecydowanie warto się nad nią zastanowić, tak przynajmniej ze 100 razy. Odbyłem kilka rozmów z osobami starającymi się o zbudowanie kariery w takim kierunku (ba, nawet z kilkoma, którym się to udało). Większość z nich nie ma zbyt dużego mniemania o swojej pracy.

Prawda jest taka, że często pracują za głodowe stawki, a na granty często mogą liczyć tylko osoby o niezłej inicjatywie i pozycji. Polska nauka, mówiąc to z bólem serca, jest tylko i wyłącznie dla idealistów. A coś mi się nie chce wierzyć, że w ciągu 5 lat, licząc od 2026 roku, się to jakkolwiek zmieni.

A co w psychologii sprawia, że warto ją studiować?

Tekst ten może wydawać się bardzo krytyczny, ale raczej radzę traktować go jako ostrzeżenie i perspektywę "żeby potem nie było płaczu". Bo oczywiście psychologia daje niesamowite możliwości – osoby, którym się chce i które mają dużą motywację wewnętrzną, bardzo daleko zajdą w tym sektorze.

Trzeba w niego dużo zainwestować, często myśleć poza schematami, ale ostateczny efekt jest bardzo satysfakcjonujący. Bo psychologia jest szansą na eksplorację "ja", zadawanie sobie pytań o konteksty społeczne, których żadna inna nauka nie zadaje.

To ta prawdziwa "samorozwojowa" filozofia, którą próbowano wielu studentom wciskać jako studia "dla siebie", a niekoniecznie dla kompetencji. Tu mamy dwie pieczenie na jednym ogniu, wieloletnie doświadczenie otwierające oczy na niezliczone kwestie, a jednocześnie dające umiejętności, które zdecydowanie sprawdzają się we współczesnym społeczeństwie.

No i faktem jest, że psychologia rozwija umiejętności komunikacyjne; studenci biorą udział w warsztatach dedykowanych temu celowi, zapoznawani są z dobrą praktyką, często pracują w grupach, zaszczepiana w nich jest empatia i myślenie ukierunkowane na drugiego człowieka – o ile oczywiście wybierzemy uczelnię, która takie możliwości daje. No i o ile sami mają empatyczne predyspozycje, a bez nich raczej nie polecam się na psychologię wybierać.

Wadą za to dla wielu osób może być to, jak analityczną i biologiczną nauką psychologia jest (albo przynajmniej powinna być). Bo zdecydowanie nie jest to kierunek dla umysłów stricte humanistycznych. Trzeba mieć chociaż odrobinę ścisłego zacięcia i empatii. No dobra, empatii nie zawsze – zainteresowani mogą sobie wpisać w Google "Mały Albert". Dla kontekstu: z tym brakiem empatii to żart.

No i ponownie – to nie jest "samograj", tu trzeba działać, trzeba myśleć, trzeba się udzielać i być gotowym na niedługo nadchodzącą rywalizację z tysiącami kandydatów o podobnym profilu kwalifikacji, a także z AI, choć raporty temu przeczą. Nie jest też tak, że zawód ten jest w pełni "bezpieczny" i niezastępowalny. Obecnie żaden nie jest.

