NATO udostępni Polsce samolot wczesnego ostrzegania, Fot. shutterstock

Wiceminister obrony Paweł Zalewski po spotkaniu z przedstawicielami państw sojuszniczych w kwaterze głównej NATO poinformował, że do dyspozycji Polski będzie postawiony jeden samolot wczesnego ostrzegania, czyli AWACS. – To, co usłyszałem dzisiaj, to jest wielka demonstracja jedności Sojuszu i jedności z Polską wobec rosyjskich ataków – powiedział polski polityk dziennikarzom.

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Rada Północnoatlantycka jest najważniejszym organem decyzyjnym Sojuszu. Zasiadają w niej przedstawiciele wszystkich państw członkowskich, najczęściej ambasadorowie przy NATO. W zależności od sytuacji w obradach mogą uczestniczyć także ministrowie spraw zagranicznych i obrony, a także szefowie państw i rządów.

W poniedziałek 23 listopada w Brukseli, z inicjatywy Polski (po tym, jak ostatnio trzy rosyjskie rakiety spadły w naszym kraju) odbyło się spotkanie wspomnianej Rady. Polskę reprezentował wiceminister obrony Paweł Zalewski. Przedstawił tam całościowy raport dotyczący działalności Rosji, zawierający informacje o piątkowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, w wyniku którego m.in. rakieta Ch-101 spadła w Nowym Lipowcu.

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Zalewski o natychmiastowym ruchu NATO po prowokacjach Rosji

Gdy było już po spotkaniu, wiceminister wystąpił na konferencji prasowej przed dziennikarzami. Wówczas dowiedzieliśmy się, że Polska po prowokacji Rosji otrzyma do dyspozycji jeden samolot wczesnego ostrzegania AWACS. – To natychmiastowa reakcja NATO, bardzo się z tego cieszymy – przyznał Zalewski.

Dodajmy, że AWACS (Airborne Warning And Control System), nazywany oczami i uszami NATO, to samolot wojskowy, który służy do wykrywania innych obiektów. Taka maszyna operowała już nad Polską we wrześniu tego roku, niedługo po tym, jak rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca okazał się Gerberą 2 z głowicą wybuchową.

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– To jest bardzo poważna zdolność, która daje nam pogłębioną świadomość sytuacyjną – tłumaczył Zalewski dziennikarzom. Wiceszef MON powiedział, że Rosjanie "posunęli się wyżej na drabinie eskalacyjnej" i NATO musi odpowiednio zareagować na te działania.

– Nie po to, aby eskalować, ale po to, żeby odpowiedzieć na tym poziomie, na którym odpowiada Rosja, aby Rosję zniechęcić do ataków. I nie mówimy tutaj o działaniach w żaden sposób ofensywnych, bo nie o to chodzi, ale mówimy o zdolnościach do obrony przed tymi wszystkimi atakami, które Rosja realizuje wobec państw NATO – wyjaśnił wiceszef MON.

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Zalewski: To, co usłyszałem dzisiaj, to jest wielka demonstracja jedności Sojuszu

– To, co usłyszałem dzisiaj, to jest wielka demonstracja jedności Sojuszu i jedności z Polską wobec rosyjskich ataków i deklaracje zwiększenia pomocy dla Ukrainy. Rola Polski we wspieraniu Ukrainy i to, że jesteśmy krajem, który podlega ryzyku, była dzisiaj wielokrotnie podkreślana – zaznaczył Zalewski.