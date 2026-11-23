Rosyjskie rakiety spadają, a Warszawa milczy. Dlaczego? Powód ma tkwić w NATO. Fot. KPRM (CC BY-NC-ND 4.0)

Jak wskazuje brytyjski dziennik "The Daily Telegraph", brak uruchomienia artykułu 4 traktatu NATO po piątkowym incydencie z upadkiem rosyjskich rakiet w Polsce nie służy dobrze ani samej Polsce, ani całej Europie. Eksperci oceniają, że może to być znakiem utraty spójności w strukturach sojuszu i jednocześnie zachętą dla Rosji do dalszej eskalacji wojny hybrydowej.

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Zachodnie media wskazują teraz, że brak bardziej stanowczej reakcji Polski na piątkowe wydarzenia może dziwić, choć powodem tego jest prawdopodobnie sytuacja wewnętrzna w strukturach NATO.

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Dlaczego Polska nie uruchomiła artykułu 4 NATO po piątkowym incydencie z rosyjskimi rakietami?

Adrian Blomfield, analityk ds. zagranicznych "The Daily Telegraph", zwraca uwagę, że Polska nie uruchomiła artykułu 4 NATO, który pozwala wezwać sojuszników na formalne konsultacje w razie zagrożenia bezpieczeństwa. Według niego budzi to spore zdziwienie, bo przecież w zeszłym roku Warszawa użyła tej procedury po wlocie kilkudziesięciu rosyjskich dronów, co wówczas wzmocniło wschodnią flankę. Autor podkreśla, że tym razem, w piątek, obiekty były ponadto uzbrojone.

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"Fakt, że Polska i jej sojusznicy jak dotąd nie zareagowali tak zdecydowanie, jest wymowny. Większość dronów, które w zeszłym roku przekroczyły granicę Polski, to nieuzbrojone wabiki wykonane ze styropianu" – pisze Blomfield.

Zdaniem autora ostrożność Warszawy ma uchronić NATO przed ujawnieniem wewnętrznych podziałów. Chodzi o prezydenta USA Donalda Trumpa, który mógłby zbagatelizować upadek rosyjskich rakiet. Dziennik przypomina jego ostatnie gesty osłabiające jedność transatlantycką: wcześniej nazywał naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej pomyłką, a w czwartek na szczycie w chińskim Shenzhen Trump był cały w skowronkach na spotkaniu z Putinem i nazwał go swoim "przyjacielem".

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Brak stanowczej reakcji Polski zachętą dla Rosji i testem dla NATO

Eksperci oceniają, że brak stanowczej reakcji Warszawy niesie poważne konsekwencje i może zachęcić Rosję do dalszych działań. Keir Giles z think tanku Chatham House porównuje tę sytuację do badania lekarskiego.

"Moskwa musi wiedzieć, jak daleko może się posunąć, nie wywołując poważnej reakcji. To oznacza podjęcie skalkulowanego ryzyka, aby sprawdzić, co można zrobić, zanim to nastąpi, jak lekarz badający odruch kolanowy. Rosja może być już zaskoczona tym, jak nieczułe okazało się europejskie kolano, w związku z czym teraz uderza je coraz mocniej" – wskazuje analityk, cytowany przez brytyjski dziennik.

Blomfield dodaje, że bierność Europy zachęca Rosję do dalszej wojny hybrydowej i znacznie wpływa na struktury NATO.