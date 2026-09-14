Rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca. Na miejscu pracują służby Fot. Cavan-Images / Shutterstock

Wojsko zlokalizowało i podjęło z morza bezzałogowiec pochodzący z Rosji. Do niebezpiecznego incydentu doszło w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca, gdzie natychmiast wkroczyły służby wojskowe.

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Pilna akcja służb nad polskim morzem. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że zlokalizowany w wodach Bałtyku obiekt to rosyjski aparat bezzałogowy.

Niebezpieczne znalezisko przy polskim brzegu. Wojsko wyciągnęło z wody rosyjskiego drona

Kolejny sygnał o aktywności rosyjskiego sprzętu wojskowego w sąsiedztwie polskich granic. Tym razem wojskowi specjaliści wyciągnęli z morza drona, który znajdował się w wodzie niedaleko plaży w Rusinowie.

W rejonie tej miejscowości doszło do pilnej interwencji polskich służb wojskowych. Z wód Morza Bałtyckiego, tuż przy linii brzegowej, wojsko zlokalizowało i podjęło aparat bezzałogowy. Wstępne ekspertyzy przeprowadzone na miejscu przez specjalistów jednoznacznie wskazują, że jest to wojskowy dron pochodzący z Rosji.

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Rzecznik DORSZ wspomina, iż jest to dron typu Gerbera, który w okolice Jarosławca najprawdopodobniej przydryfował. Informację o zdarzeniu przekazał oficjalnie w mediach społecznościowych Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

"W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego DRONA. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu" – napisał szef resortu obrony.

Rejon podjęcia drona został natychmiast zabezpieczony przez wojsko oraz odpowiednie służby mundurowe, aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym i zabezpieczyć ewentualny materiał dowodowy. Podjęty z wody bezzałogowiec zostanie poddany szczegółowej ekspertyzie technicznej przez wojskowych biegłych, co pozwoli ustalić dokładny typ konstrukcji, wyposażenie rozpoznawcze lub bojowe oraz ewentualne przyczyny upadku aparatu do morza.

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Bałtyk jako obszar rosnącego napięcia

Incydent w Rusinowie wpisuje się w obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost aktywności rosyjskich aparatów bezzałogowych oraz systemów rozpoznawczych w rejonie basenu Morza Bałtyckiego i wzdłuż granic państw członkowskich NATO.

Sojusznicy reagują na to własnymi środkami rozpoznania. Niemcy na Bałtyk wysłali cyberfortecę – okręt typu Oste realizujący misję wywiadu elektromagnetycznego, którego zadaniem jest przechwytywanie komunikacji rosyjskich jednostek stojących blisko niemieckiego brzegu.

Polska ma z tym akwenem własne doświadczenia. Gdy flota cieni Rosji znalazła się blisko Polski, a jeden ze statków wykonywał podejrzane manewry przy podmorskim kablu energetycznym łączącym nas ze Szwecją, do akcji wszedł ORP Heweliusz.

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Drony nad wschodnią flanką NATO

Rosyjskie bezzałogowce pojawiają się dziś nad kolejnymi państwami sojuszu. Kilka tygodni temu drony nad dwoma krajami NATO – Estonią i Rumunią – zmusiły władze do ogłaszania alarmów, a w jednym przypadku bezzałogowiec z ładunkiem wybuchowym znalazł zwykły mieszkaniec.

Odpowiedzią ma być rozbudowa systemów wykrywania i zwalczania takich obiektów. Zapowiadane rażenie na 1000 km to element szerszego programu wzmacniania obrony powietrznej, któremu towarzyszyć będą testy systemów alarmowych w całym kraju.