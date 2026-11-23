Friedrich Merz rozmawiał z Markiem Rutte. Fot. Shutterstock

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i szef NATO Mark Rutte spotkali się w Berlinie, by ustalić dalsze kroki w sprawie bezpieczeństwa Europy. W trakcie konferencji prasowej padły konkretne zapowiedzi dotyczące wzmocnienia wschodniej granicy, obrony przed dronami oraz potencjalnego powrotu do rozmów z Rosją. Pojawił się również wątek trzech obiektów, które trzy dni temu naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

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Dziś, 23 listopada, kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkał się z szefem NATO Markiem Rutte w Berlinie. Politycy wystąpili wspólnie na konferencji prasowej. W jej trakcie poruszony został temat bezpieczeństwa europejskiego.

Friedrich Merz: Europa jest gotowa na rozmowy z Rosją

– Chcemy pokoju dla Ukrainy, ale pokoju sprawiedliwego i trwałego, i chcemy więcej, a nie mniej bezpieczeństwa dla Europy – mówił Friedrich Merz w trakcie przemówienia otwierającego konferencję.

– Chcę jednocześnie powiedzieć: oczywiście, Europa jest gotowa negocjować z Rosją – podkreślił kanclerz. – Wkrótce mają się ponownie odbyć rozmowy pokojowe na szczeblu doradców w formacie Ukraina, Rosja, Europa i Stany Zjednoczone. Mogłyby się one odbyć na przykład ponownie w Abu Zabi. Mamy nadzieję, że również strona rosyjska będzie gotowa wziąć udział w tych rozmowach – stwierdził.

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Polityk dodał też, że pokój dla Ukrainy i bezpieczeństwo Europy są ze sobą nierozerwalnie związane. Zaraz potem przeszedł do ostatnich prowokacji Rosji na terenie Polski.

– Chcę powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie: Rosja musi natychmiast zaprzestać tych prowokacji, tych niebezpiecznych prowokacji. Polska może przy tym liczyć na naszą pełną solidarność, a gdyby zaszła taka potrzeba, NATO będzie oczywiście bronić każdego skrawka terytorium Sojuszu – oznajmił Merz.

Kanclerz odnosił się do sytuacji z 20 listopada, kiedy na terenie Polski spadły łącznie trzy obiekty. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz określił sytuację mianem prowokacji Rosji i ocenił, że data incydentu jest nieprzypadkowa, gdyż to właśnie tego dnia odbywały się ćwiczenia koalicji chętnych.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Gwarancje na równi z NATO dla Ukrainy i wzmocnienie granic – tak Merz widzi przyszłość UE

– Musimy jeszcze bardziej wzmocnić obronę zewnętrznych granic Unii Europejskiej i NATO. Dotyczy to teraz także obrony przed dronami. Odnosi się to zresztą również do wybrzeża Morza Czarnego – do Bułgarii i Rumunii, gdzie na wodach terytorialnych obu tych krajów obserwowaliśmy podobne incydenty – mówił kanclerz. Polityk dodał, że skuteczna obrona przeciwdronowa jest jednym z najważniejszych zadań na wschodniej flance NATO. Rozmowy na ten temat będą kontynuowane w trakcie nadchodzącego szczytu w Brukseli.

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Friedrich Merz przypomniał też, że wschodnia granica NATO obejmuje również obszar w północnej części kontynentu. – Chodzi tu nie tylko o Polskę i kraje Europy Południowej. To również kwestia liczącej 1300 kilometrów granicy między Finlandią a Rosją, której wszyscy musimy bronić skuteczniej, niż do tej pory zakładaliśmy – podkreślił polityk.

Merz stwierdził, że gwarancje, które powinna zyskać Ukraina w wyniku politycznych ustaleń, powinny działać podobnie do piątego artykułu NATO. Polityk "nie wyobraża sobie przyszłości Ukrainy" bez tego typu ochrony.