Prokuratura przekazała nowe ustalenia Fot. X / MSWiA

W poniedziałek śledczy poinformowali, że zakończono oględziny już w każdym z trzech miejsc, gdzie w piątek spadły rosyjskie obiekty wojskowe. Prokuratura podsumowała, co wiadomo do tej pory o pociskach i samym śledztwie, a Waldemar Żurek przestrzegł przed "kremlowskimi trollami".

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Ze wstępnych informacji przekazywanych przez szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza wynikało, że polską przestrzeń powietrzną naruszyły dwie rakiety oraz dron z napędem odrzutowym. Ostatecznie prokuratura ustaliła jednak, że wszystkie trzy obiekty były rosyjskimi pociskami manewrującymi Ch-101. Ponadto w poniedziałek oficjalnie zakończono już wszystkie czynności oględzinowe w miejscach zdarzeń i poinformowano o dalszych działaniach śledczych.

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Koniec oględzin po upadku rosyjskich rakiet Ch-101 w Polsce

W poniedziałek 23 listopada Prokuratura Okręgowa w Lublinie przekazała najnowsze ustalenia i podsumowanie dotychczasowych działań w śledztwie prowadzonym w związku ze spadnięciem w Polsce trzech rosyjskich pocisków manewrujących.

Wstępne oględziny z udziałem specjalistów od techniki wojskowej i uzbrojenia wykazały, że we wszystkich trzech miejscach znajdowały się szczątki pocisków manewrujących Ch-101. Wyprodukowano je w czwartym kwartale 2026 roku w zakładach w Dubnej pod Moskwą. Przypomnijmy, że to nie pierwszy taki incydent w tym roku – już w lipcu rakieta Ch-101 z Rosji wleciała do Polski i spadła w Tarnawie-Kolonii.

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W Nowym Lipowcu i Rudniku oględziny, zabezpieczenie dowodów oraz prace porządkowo-techniczne w terenie zakończono już wcześniej. W Mołodyczu działania trwały dłużej przez przerwę wymuszoną zapadnięciem zmroku. W poniedziałek po godzinie 15 prokuratura poinformowała, że tam również zakończono już wszystkie czynności. Tym samym oględziny we wszystkich trzech lokalizacjach dobiegły końca, a zebrany materiał dowodowy trafi teraz do badań laboratoryjnych i ekspertyz biegłych.

"Kremlowskie trolle znów będą wmawiać Polakom, że to nie rosyjskie rakiety, ale dowody ucinają te kłamstwa w zarodku" – komentował w poniedziałek rano prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w serwisie X.

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Wspólne śledztwo prokuratury i dalsze kroki ws. rosyjskich rakiet w Polsce

Jak przekazują śledczy, wszystkie trzy pociski spadły na tereny niezabudowane, więc nikt nie odniósł obrażeń i nie doszło do istotnych szkód w mieniu. Wszystkie lokalizacje są pod pełną kontrolą służb, a dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców nie ma już żadnego zagrożenia.

Ze względu na ścisły związek między zdarzeniami połączono je w jedno śledztwo, które prowadzi 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Postępowanie dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach.

Zabezpieczone dowody trafią teraz do specjalistycznych instytutów badawczych. Na podstawie materiałów z miejsc zdarzeń, dokumentacji z systemów wojskowych i opinii biegłych prokuratura zbada budowę oraz kompletność pocisków, bezpośrednią przyczynę upadku każdego z nich, dokładną trajektorię i kierunek lotu, a także skalę realnego zagrożenia dla ludzi i mienia w rejonie upadku. Śledczy ustalą również okoliczności wystrzelenia rakiet oraz podmioty odpowiedzialne za ich odpalenie i naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej.

"Zgromadzone dowody mogą zostać wykorzystane w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, przed międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości, a także stanowią podstawę dla obywateli i samorządów do dochodzenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych" – czytamy w komunikacie prokuratury.

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