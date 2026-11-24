Polska w nocy znów musiała poderwać myśliwce. Naszą przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski dron. Maszyna prawdopodobnie miała przeprowadzić rozpoznanie. Zatoczyła pętlę i doleciała aż nad Chełm. Okazuje się jednak, że nie tylko nad naszym krajem doszło do takiego incydentu. Nad Koreę wleciało kilka samolotów nawigowanych przez Kreml.
W poniedziałek 23 listopada kilka minut przed północą Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że podczas rosyjskiego ataku na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do "krótkotrwałego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski bezzałogowy statek powietrzny".
Rosyjski dron wleciał nad Polskę. DORSZ o szczegółach
Reakcja polskiego wojska była natychmiastowa. "Obiekt był nieprzerwanie śledzony przez wojskowe systemy radiolokacyjne na całej trasie przelotu. Sytuacja była na bieżąco monitorowana, wydano autoryzację na zestrzelenie obiektu" – objaśniło DORSZ. Ostatecznie nie otwarto ognia, po tym, jak dron zaczął zmieniać kurs i przeanalizowano "potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej i możliwe skutki zestrzelenia obiektu". Inaczej było we wrześniu 2025 roku, gdy na rosyjskie drony nad Polską wojsko otworzyło ogień.
W podobnym czasie, gdy to się działo, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaczęło ostrzegać osoby przebywające na terenie województwa lubelskiego. Rozesłano alerty o treści: "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów". W takiej sytuacji przydaje się wiedza o tym, gdzie są schrony w Polsce.
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Dostali je mieszkańcy powiatów: włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski. Jeszcze przed północą alerty odwołano.
RMF24, powołując się na informacje z PAP, przekazało, że rosyjski dron, który przekroczył polską granicę, był wyposażony w aparaturę obserwacyjną między innymi kamery. Dlatego pojawiły się podejrzenia, że mógł prowadzić rozpoznanie. Podobne podejrzenia pojawiły się w marcu 2022 roku, gdy według sił powietrznych Ukrainy rosyjski dron wleciał nad Polskę.
Doniesienia o wtargnięciu bezzałogowca przekazał również ukraiński kanał "Kudy Letyt", monitorujący ruch w przestrzeni powietrznej. Według jego ustaleń obiekt przekroczył polską granicę o godzinie 23:50. Później zatoczył pętlę, kierując się od Dorohuska – w pobliżu którego pod koniec września dron z Rosji uderzył 2 km od przejścia granicznego z Polską – w stronę Turka, Busieńca, Leszczan oraz Chełma, by następnie przelecieć przez Brzeźno i Ludwinów.
Korea też poderwała myśliwce
Niedługo później z Krei napłynęły podobnie niepokojące wieści. Jak przekazała agencja Yonhap, "kilka rosyjskich samolotów wleciało w Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej". Seul też poderwał myśliwce. W 2019 roku Rosja naruszyła koreańską przestrzeń powietrzną – wówczas skończyło się na strzałach ostrzegawczych.
"Dziś rano kilka rosyjskich samolotów wojskowych wleciało w Koreańską Strefę Identyfikacji Obrony Powietrznej (KADIZ) nad Morzem Wschodnim (Morzem Japońskim – red.) i zbliżyło się do wyspy Ulleungdo" – poinformowało południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS).
Mieszkańcy wyspy Ulleungdo także dostali ostrzeżenia, aby schronili się w budynkach lub pod ziemią. Agencja Reutera ustaliła, że resort obrony Korei Południowej wezwał na rozmowy i wyjaśnienia tego incydentu attaché wojskowego Rosji.