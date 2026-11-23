UE zamyka granice konkretnej grupie Rosjan. Fot. Shutterstock / Oleg Elkov

Komisja Europejska dokręca śrubę Kremlowi i prezentuje 22. pakiet sankcji. Ma on uderzyć w rosyjską gospodarkę oraz machinę wojenną. Bruksela bierze na celownik kolejne banki, giełdy kryptowalut i "flotę cieni". Na tym się nie kończy. Wskazana została grupa obywateli Rosji, dla których wjazd na terytorium Unii zostanie całkowicie zablokowany ze względów bezpieczeństwa.

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– Dziś przedstawiamy nasz 22. pakiet sankcji – mówiła Ursula von der Leyen w nagraniu udostępnionym 23 listopada na X. Jaki zamysł kryje się za propozycją? – Jego celem jest utrzymanie presji na Rosję, aby zakończyła swoją wojnę napastniczą w Ukrainie – przekazała przewodnicząca KE.

Tym pakietem zwiększamy presję. Uderzamy jeszcze mocniej w źródła finansowania rosyjskiej wojny, biorąc na cel tamtejsze banki oraz platformy kryptowalutowe. Pogłębiamy izolację Rosji. Zamykamy jej drzwi do udziału w europejskich wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Zaostrzamy przepisy wizowe i wzmacniamy egzekwowanie sankcji. Będziemy też proponować kolejne restrykcje – dopóki Rosja nie wykaże autentycznej woli zawarcia trwałego pokoju w Ukrainie. Ursula von der Leyen Przewodnicząca Komisji Europejskiej

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Nowy pakiet sankcji ma uderzać w Rosję na trzy sposoby

– Tym pakietem zwiększamy presję na trzy sposoby. Uderzamy jeszcze mocniej w źródła finansowania rosyjskiej wojny, biorąc na cel tamtejsze banki oraz platformy kryptowalutowe. Pogłębiamy izolację Rosji. Zamykamy jej drzwi do udziału w europejskich wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Zaostrzamy przepisy wizowe. I wzmacniamy egzekwowanie sankcji – deklaruje von der Leyen.

Pierwszy punkt dotyczy zakazu transakcji, który zostanie rozszerzony na 60 rosyjskich instytucji. Oznacza to, że około 60 banków nie będzie mieć dostępu do systemu SWIFT.

Co ważne, działania dotkną nie tylko podmioty działające stricte w Rosji, ale także te, które omijają sankcje w państwach trzecich. Ursula von der Leyen podkreśla, że KE zamierza rozprawić się z systemami płatniczymi i sieciami kryptowalutowymi, które nie są konwencjonalnymi bankami. Ma w tym pomóc grupa zadaniowa w ramach struktur UE – grupa ds. sankcji kryptowalutowych.

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Drugi punkt dotyczy sektora energetycznego. – Rozszerzamy zakaz świadczenia usług energetycznych, aby żadna europejska firma nie mogła pomagać Rosji w budowie, obsłudze ani naprawie jej infrastruktury energetycznej, a w szczególności rafinerii – przekazała szefowa KE.

Kolejnym ciosem w rosyjski sektor energetyczny ma być objęcie zakazem wszystkich tankowców ubezpieczonych w Rosji. Jednocześnie na listę "floty cieni" dopisanych zostanie kolejne 70 jednostek.

Trzeci punkt dotyczy zakazu wydawania wiz byłym rosyjskim kombatantom. – W ostatnim czasie zaobserwowaliśmy eskalację niekonwencjonalnych działań kinetycznych prowadzonych przez rosyjskich agentów w Europie, a zakaz ten stanowi część naszej odpowiedzi – wyjaśnia von der Leyen. – Byli rosyjscy kombatanci stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Nie można pozwolić, aby swobodnie przemieszczali się po naszych krajach. Dlatego wjazd na terytorium Unii Europejskiej będzie dla nich zamknięty – dodała polityczka.

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Ursula von der Leyen zapowiada też, że UE zakaże obywatelom państw europejskich dalszego zasiadania w organach zarządzających spółek w Rosji.

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Na tym się jednak nie kończy. KE wie, co zrobić z rosyjskimi sportowcami

Ostatnim filarem 22. pakietu sankcyjnego ma być wykluczenie rosyjskich drużyn i sportowców, którzy występują pod rosyjską flagą, ze wszelkich imprez sportowych odbywających się w UE.

Ursula von der Leyen mówi o zakazie eksponowania oficjalnych symboli Rosji w sporcie i zapowiada ograniczenie przepływów finansowych od rosyjskich sponsorów. Rosjanie nie będą mogli pełnić też funkcji w organach zarządzających europejskich federacji sportowych.