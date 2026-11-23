Anne Applebaum sugeruje, że wie coś więcej ws. wojny z Rosją. Fot. zrzut ekranu / youtube.com / The Bulwark

Anne Applebaum, publicystka i żona Radosława Sikorskiego, zdradziła, że europejscy politycy rozważają scenariusze wejścia w konflikt zbrojny z Rosją. Dzieje się to jednak za zamkniętymi drzwiami, a Applebaum wskazuje na konkretne wydarzenie, do którego musiałoby dojść, żeby rozmowy te wyszły poza kuluary.

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Zachodnie media wskazują, że brak bardziej stanowczej reakcji Polski na piątkowe wydarzenia może mieć konkretny powód. Teraz głos w sprawie działań Rosji zabrała również Anne Applebaum, dziennikarka i publicystka, a prywatnie żona polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

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Rozmowy o wojnie z Rosją w kuluarach europejskich władz. "Europejska opinia publiczna nie jest gotowa"

Anne Applebaum wystąpiła ostatnio w amerykańskim podcaście The Bulwark, gdzie rozmawiano m.in. o reakcji Europy na aktualne działania Rosji. Prowadzący zapytał w pewnym momencie, czy wobec dalszej eskalacji ze strony Moskwy toczą się rozmowy o ewentualnym włączeniu się państw europejskich w konflikt zbrojny z Rosją. Publicystka potwierdziła, że takie dyskusje mają miejsce, a konkretne scenariusze są już analizowane, choć wszystko odbywa się za zamkniętymi drzwiami na szczytach europejskich władz.

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– Tak, ludzie o tym rozmawiają. Głównie prywatnie. To coś, na co europejska opinia publiczna nie jest gotowa, nawet jeśli są europejscy politycy, którzy zaczęli rozmawiać o tym, co można zrobić. Oczywiście trwają prace nad scenariuszami, bo istnieją obawy, że jedna z rakiet może np. uderzyć w centrum miasta. Co by było, gdyby atakowi towarzyszył transgraniczny napad. Estonia z tego powodu właśnie zamknęła granicę z Rosją. Trwają więc prace nad scenariuszami i dyskusje, ale ze względu na ogromną niepopularność pomysłu wypowiedzenia wojny, nikt jeszcze tego nie zrobił – podkreśliła Anne Applebaum.

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Dlaczego Europa nie mówi głośno o scenariuszu wojny i celowe działania Rosji

Publicystka zaznaczyła, że Europa nie jest gotowa, by takie rozmowy stały się normą w debacie publicznej. Jej zdaniem otwarta dyskusja o wypowiedzeniu Rosji wojny ruszyłaby dopiero po jakimś tragicznym wydarzeniu. Według Applebaum Kreml celowo ogranicza skalę swoich działań, aby nie tworzyć takiego pretekstu.

– Niestety jest to taka sytuacja, że musiałoby dojść do wydarzenia, które przekonałoby ludzi, że jest to naprawdę konieczne. Takiego zdarzenia nie było i myślę, że Rosjanie celowo utrzymują swoje ataki poniżej tego poziomu, żeby nie doszło do sytuacji, w której mielibyśmy wiele ofiar. Polityka na to jeszcze nie pozwala – stwierdziła żona Radosława Sikorskiego.