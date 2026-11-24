Prawie milion złotych mniej na organizację charytatywną w Rzymie. Wszystko przez turystów, którzy rezygnują z tradycji Fot. Rudolf_Prchlik/Shutterstock

Rzym to jedna z turystycznych ikon Europy, którą marzą zobaczyć miliony turystów z całego świata. Jednak ta masowość sprawiła, że zwiedzanie Wiecznego Miasta momentami przypominało piekło, a nie spełnianie marzeń. Stąd ograniczenia i dodatkowe opłaty. Jedna z nich odbiła się jednak czkawką organizacji charytatywnej.

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Zwiedzanie Rzymu może być ucztą dla zmysłów wzroku, węchu i smaku. Stolica Włoch, wysoko oceniana w rankingu najlepszych miast na świecie, zachwyca architekturą, a także kuchnią, która dla wielu jest jedną z najlepszych na naszym globie. Jednak z powodu masowej turystyki wejście w wiele miejsc wiązało się z dużymi trudnościami. Jedną z ikon zniszczonych przez masową turystykę była Fontanna di Trevi. Żeby przywrócić przyjemność z jej zwiedzania, miasto wprowadziło tam opłaty. A te nie zachwyciły odwiedzających.

Rzym zarabia na Fontannie di Trevi. Turyści się zbuntowali

Fontanna di Trevi jest chyba najsłynniejszą sztuczną wodną kaskadą świata. Jej misterne rzeźbienia i lazurowa woda przyciągają miliony turystów. Chcą ją zobaczyć nawet ci, którzy na sztukę pozostają niewrażliwi. Właśnie dlatego klasycznym widokiem w tym miejscu były tłumy przepychające się nad brzegiem basenu, aby zrobić idealne zdjęcie. Jednak to w innym miejscu Rzym obnażył największy problem współczesnej turystyki.

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Miasto nie chciało dłużej patrzeć na ten bałagan, więc Włosi powiedzieli dość i w lutym 2026 roku postanowili wprowadzić tam opłaty. Nastał darmowego podziwiania ikony Rzymu w ciągu dnia: za wejście w pobliże brzegu fontanny trzeba zapłacić 2 euro, chyba że przyjdzie się tam po 22:00, wówczas atrakcja jest ponownie bezpłatna. Zmiana ta dostarczyła dodatkowego zarobku miastu, ale uderzyła w kogoś innego.

Jednym ze zwyczajów w pobliżu fontanny jest wrzucanie monety do wody. Zasady były dość jasne:

1 moneta rzucona prawą ręką przez lewe ramię to powrót do Rzymu, 2 monety rzucone w powyższy sposób miały zapewnić miłość albo romans w Rzymie, 3 monety miały natomiast gwarantować ślub lub poważną zmianę życiową.

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W ten sposób do wody wrzucane były wiele monet, dzięki czemu z drobniaków zbierała się pokaźna sumka solidnie przekraczająca milion euro. Ilekroć wyczyszczono z monet fontannę di Trevi, pieniądze trafiały na cele charytatywne. Tylko że wprowadzenie opłat sprawiło, że turyści mniej chętnie wrzucają monety do wody.

Prawie milion złotych mniej dla ubogich w Rzymie. Caritas nie będzie zadowolony

Beneficjentem pieniędzy wyławianych z Fontanny di Trevi był Caritas Rzym. Zdobyte w ten sposób fundusze przekazywano na działanie jadłodzielni, walkę z ubóstwem i generalnie pomoc najuboższym. Jednak w tym roku jego budżet zostanie mocno okrojony.

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Jak donoszą włoskie media, tylko od stycznia do września 2026 roku do kasy Caritasu wpłynęło 1,24 mln euro wyłowionych z fontanny. To jednak o ok. 200 tys. euro mniej niż w analogicznych okresach w minionych latach. W przeliczeniu na złotówki daje to 890 tys. zł, a ponieważ średnia strata to 100 tys. zł miesięcznie, to aktualnie może ona się zbliżać do miliona złotych. Serwis quotidiano.net podaje, że wpływy z monet w fontannie spadły o ok. 10 proc.