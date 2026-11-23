Nagły skok zainteresowania lotami do Miami. To przez grę GTA VI. Fot. Unsplash/Hector Falcon

Podróż do Stanów Zjednoczonych to z pewnością marzenie wielu Polaków, a jeden kierunek kusi szczególnie. Jednak tym razem to nie tylko palmy, neony czy tamtejszy klimat słonecznego południa przyciągają najbardziej, a gra twórców Rockstar Games.

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Zjawisko widać wyraźnie w wyszukiwaniach lotów, które nagle wystrzeliły wielokrotnie w górę w porównaniu z poprzednim rokiem. Natomiast zanim ktokolwiek kupi bilet, warto sprawdzić zasady wjazdu do USA, realny czas podróży oraz to, na co przygotować się na miejscu.

Podróż do USA w 2026 roku. Czy konieczna jest wiza?

W 2026 roku wyjazd do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych czy biznesowych nie wymaga już wcześniejszego ubiegania się o tradycyjną wizę w placówce dyplomatycznej. Trzeba jednak pamiętać, że podróżny musi najpierw spełnić konkretne warunki ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program).

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Obywatele Polski posiadający ważny paszport biometryczny i planujący pobyt nieprzekraczający 90 dni mogą ubiegać się o elektroniczną autoryzację podróży w systemie ESTA. Wniosek warto złożyć co najmniej 72 godziny przed planowanym wylotem. Jak to zrobić krok po kroku, opisujemy w tekście: jak polecieć do USA – poradnik do ESTA i rozmowy z urzędnikiem imigracyjnym. Warto też śledzić zmiany w przepisach – pisaliśmy już, że wjazd do USA tylko po kontroli Facebooka? Sprawdzą, co pisałeś przez ostatnie 5 lat.

Warto też mieć na uwadze, że ostateczną decyzję o wpuszczeniu na terytorium USA podejmuje funkcjonariusz służb granicznych na lotnisku przylotu. O tym, jak się do tego przygotować, piszemy w tekście "Bez tego nawet nie wsiadaj do samolotu do USA. Mogą cię cofnąć na granicy". Jeśli natomiast podróż ma trwać dłużej niż 90 dni albo jej cel wykracza poza zasady programu bezwizowego, standardowa wiza nadal jest konieczna.

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Skok zainteresowania lotami na Florydę. To zasługa gry GTA VI

Głośna premiera nowej odsłony kultowej serii gier miała miejsce 19 listopada i sprawiła, że zainteresowanie lotami do Miami gwałtownie wzrosło. Skala zjawiska jest ogromna – premiera GTA VI i cały świat łapie "grypę". To śmieszne, bo to prawda. Z analizy danych serwisu eSky.pl wynika, że między 21 września a 15 listopada 2026 roku liczba wyszukiwań połączeń lotniczych do tego miasta była o ponad 210 proc. wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Co więcej, ten trend utrzymuje się znacznie dłużej niż przez ostatnie tygodnie. Od stycznia 2026 roku w każdym kolejnym miesiącu zainteresowanie lotami do Miami było od trzykrotności do ponad sześciokrotności poziomu notowanego w 2025 roku. Nic dziwnego – "GTA VI zarobiło fortunę, zanim ktokolwiek w nie zagrał. To już nie gra, to zjawisko". Taki skok nie ogranicza się do jednego portu lotniczego, ale obejmuje różne części kraju. Jak podaje eSky.pl, w ujęciu rok do roku liczba wyszukiwań lotów z Gdańska wzrosła niemal dziesięciokrotnie, z Wrocławia ponad siedmiokrotnie, a z Poznania przekroczyła sześciokrotność ubiegłorocznego wyniku.

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Miami z lotu ptaka Fot. Unsplash/Jairo Gonzalez

Ile kosztuje bilet lotniczy do Miami i o czym trzeba pamiętać?

W sezonie jesienno-zimowym 2026 roku ceny biletów lotniczych z Polski do Miami zależą przede wszystkim od terminu, przewoźnika oraz liczby przesiadek. W okresach wzmożonego popytu lub świąt potrafią dodatkowo rosnąć. Sprawdziłam, że w terminie 23–30 listopada cena biletu za lot w obie strony z przesiadką wynosi 2250 zł. Przewoźnik to TAP Air Portugal. To najtańsze połączenie, jakie znalazłam, jeśli chodzi o bieżący rok.

Sama podróż trwa zazwyczaj od kilkunastu do ponad dwudziestu godzin. Zależy to od długości połączeń i czasu oczekiwania na lotniskach przesiadkowych, ponieważ z Polski nie ma stałego bezpośredniego lotu do tego miasta.

Wybierając się na Florydę, należy uwzględnić zmianę strefy czasowej (standardowo sześć godzin różnicy względem Polski). Jeśli więc planujecie podróż, przygotujcie się na dotkliwy jet lag po przylocie.