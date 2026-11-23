Wizz Air kasuje połączenie z Polski do Hiszpanii Fot. Tupungato/Shutterstock

Polacy kochają Hiszpanię i nie podlega to żadnej dyskusji. Kraj ten wraz z Włochami przyciąga najwięcej podróżnych z naszego kraju, a w zasadzie każda trasa na Półwysep Iberyjski okazuje się strzałem w dziesiątkę. Prawie każda, bo jedna właśnie została usunięta z rozkładu lotów.

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Polacy w Hiszpanii nikogo już nie dziwią. W Maladze, Alicante czy Barcelonie nasz język słychać w zasadzie na każdym kroku. Mimo tego jedna z tras do tego ostatniego miasta zniknie wraz z końcem sezonu zimowego. Tak przynajmniej wynika z systemu rezerwacyjnego Wizz Aira.

Wizz Air kasuje trasę do Barcelony. Spora strata dla Warszawy

Zmianę w siatce połączeń Wizz Aira jako pierwszy zauważył serwis Pasażer.com. To kolejny raz, gdy Wizz Air kasuje loty z Polski. Węgrzy do Barcelony latają z wielu polskich lotnisk, w tym z warszawskiego Lotniska Chopina, a także z lotniska Modlin. I z tym drugim niebawem się rozstaną.

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W aktualnej zimowej siatce połączeń Wizz Air lata z Modlina do Barcelony w poniedziałki, środy, piątki oraz niedziele. Ale taka sytuacja utrzyma się tylko do marca. Ostatni lot na tej trasie będzie miał miejsce 26 marca. Później trasa zniknie z modlińskiego portu. Czy na dobre? Tego na razie nie wiadomo, bo rozkład lotów na przyszłoroczną jesień i zimę nie został jeszcze opublikowany w systemie.

Dobra wiadomość jest taka, że zniknięcie tej trasy będzie tylko zmniejszeniem liczby opcji na podróż do Barcelony, a nie całkowitym odebraniem podróżnym tego połączenia. Wizz Air do stolicy Katalonii nadal będzie latał z Lotniska Chopina. Z tego samego portu lata tam LOT. W Modlinie trasę do Barcelony nadal będzie realizował Ryanair. Mało tego, od kwietnia Irlandczycy będą tam latać codziennie, więc opcji na skomponowanie idealnej podróży będzie wiele.

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Wizz Air stawia na Radom. Do Cypru dołączy nowe połączenie całoroczne

Zniknięcie trasy do Barcelony zbiegnie się w czasie z uruchomieniem nowej trasy Wizz Aira z lotniska w Radomiu. Dotychczas węgierski przewoźnik przez cały rok latał stamtąd wyłącznie do Larnaki na Cyprze, a sezonowo pojawiały się także połączenia do Albanii, a także Bułgarii. Zwłaszcza drugie z nich podczas wakacji cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Teraz do tego grona dołącza jeszcze jedna nowinka. Już 30 marca pierwszy samolot Wizz Aira połączy Radom z Oslo. Zgodnie z oficjalnym komunikatem przewoźnika loty będą odbywały się we wtorki i soboty. Dodatkowo będzie to nowa trasa całoroczna, co daje nadzieję na pojawienie się w radomskim porcie większej liczby pasażerów także w sezonie zimowym.

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