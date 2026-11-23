Ani Gdańsk ani Kraków. Najpopularniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce są gdzie indziej Fot. lindasky76/Shutterstock

Jarmarki bożonarodzeniowe na stałe wpisały się w kalendarz wielu polskich miast. W Gdańsku czy Krakowie nikt nie wyobraża sobie grudnia bez kolorowych domków rozstawionych między zabytkowymi kamienicami. Okazuje się jednak, że o tych najpopularniejszych imprezach może być znacznie ciszej, niż się wydaje.

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Jarmarki w Gdańsku i Krakowie zyskały międzynarodową sławę. Ten pierwszy został wybrany najlepszym jarmarkiem w Europie. Drugi natomiast od lat uchodzi za jedną z najlepszych świątecznych destynacji w Europie. Mapy.com ujawniają jednak, że Polacy wcale nie wyszukują najczęściej informacji o tych imprezach. Na podium znalazły się zupełnie inne miejsca.

Najpopularniejsze jarmarki w Polsce. Wrocław i dwie niespodzianki na podium

Trzecim jarmarkiem, o którym słyszał każdy w Polsce, jest ten organizowany na Rynku we Wrocławiu. To właśnie tam po raz pierwszy pojawiły się kubeczki w kształcie bucików, które z czasem stały się symbolem tej imprezy. I jak wynika z analizy wyszukiwań Polaków w aplikacji Mapy.com, to właśnie informacji na temat tego jarmarku szukaliśmy przed rokiem najczęściej.

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Ciekawie wyglądają także dwa kolejne miasta, które nie były mocno kojarzone z jarmarkami. Drugie miejsce zajęła zimowa stolica Polski, czyli Zakopane. O jego jarmarku głośno zrobiło się w 2024 roku. Media szeroko komentowały wówczas, że jest to najsmutniejszy jarmark w Polsce. Nie dość, że organizowany na poboczu, to jeszcze z masą pustych stanowisk, nie robił dobrego wrażenia. Ale jak widać, przez rok sytuacja mogła się zmienić.

Podium uzupełniły natomiast Katowice. Co ciekawe, tradycja organizowania grudniowej imprezy ma tam ponad 20 lat, ale na Rynku gości od ok. 10 lat. I choć w tym czasie media nie poświęcały mu wiele miejsca, to mieszkańcy i podróżni, jak widać, bardzo go doceniają i często szukają informacji na jego temat. Ostatecznie bowiem Katowice wyprzedziły jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie, który znalazł się tuż poza podium. W czołowej piątce uplasowała się także Warszawa, która w 2025 roku miała dwa jarmarki (w tym nowy jarmark w Warszawie przed Pałacem Kultury i Nauki), a także Gdańsk.

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Polacy ruszają na zagraniczne jarmarki. Widać w tym jeden duży trend

Jednak jak wynika z analizy wyszukiwań użytkowników w serwisie Mapy.com, Polacy nie ograniczają się do szukania informacji na temat krajowych jarmarków. Wręcz przeciwnie, coraz częściej interesują ich także imprezy organizowane poza naszymi granicami. Tu jednak widoczny jest jeden trend – największą popularnością cieszą się te organizowane w miastach niedaleko naszej granicy.

Polacy chętnie korzystają z opcji dojazdu na jarmarki własnym autem lub pociągiem, stąd można wnioskować, że najpewniej nie są to wyjazdy planowane z dużym wyprzedzeniem, a spontaniczne wypady podczas wolnego weekendu. Pośród zagranicznych jarmarków przed rokiem najchętniej odwiedzaliśmy Pragę, ale naszych turystów nie brakowało także w Dreźnie (drezdeński jarmark struclowy to jeden z najstarszych jarmarków w Europie) czy Ołomuńcu, który bardzo polecałam wam po wizycie tam właśnie w 2025 roku, bo wreszcie znalazłam jarmark z uczciwymi cenami.

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