Turystka z Tatr gwiazdą Instagrama. Nie do wiary, w jakich butach ruszyła nad Morskie Oko Fot. A. Aleksandravicius/Shutterstock

Turyści w Tatrach zaczynają tworzyć oddzielną kategorię podróżnych. O ile większość z nich potrafi się zachować i bezpiecznie wędrować po górach, o tyle część chyba zapomina zabrać na szlak zdrowego rozsądku. Przykładów są setki, a najnowszy z nich to popis znad Morskiego Oka.

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W polskich górach nie ma popularniejszego miejsca niż Morskie Oko. Staw, nad którym górują strzeliste szczyty z Rysami na czele, to jeden z najpiękniejszych widoków w Polsce. Turystów przyciąga tam nie tylko panorama, ale też stosunkowo łatwy szlak. Tylko że do przejścia jest tam i tak ok. 8 km i 400 metrów przewyższenia. Taką trasę po oblodzonym asfalcie jedna z turystek postanowiła pokonać w bardzo oryginalnym obuwiu.

W bamboszach w Tatry. Tak zdobywała Morskie Oko

Szlak nad Morskie Oko rzeczywiście nie należy do trudnych, ale zimą potrafi sprawić wiele kłopotów. Asfaltowa droga (ta sama, którą kursowały konie z Morskiego Oka) prowadzi niemalże do końca trasy i przy opadach śniegu, mrozie często zmienia się w śliskie lodowisko. A upadek na asfalt nieraz kończył się już bolesnymi siniakami i złamaniami.

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Zimowe warunki nie zatrzymały jednak turystki, która postanowiła zdobyć staw w bardzo oryginalnym obuwiu. Zamiast górskich butów czy nawet zimowych traperów z porządnym bieżnikiem postawiła na bambosze, a przynajmniej tak moja babcia nazywała zimowe kapcie z wełnianym wnętrzem, które nosiła każdej zimy. Takie buty na nogach miała kobieta z nagrania. I nie trudno się domyślić, że nie dają one żadnej przyczepności na lodzie, a wędrówka w nich po górach musiała być prawdziwą męką. To zresztą nie pierwszy taki przypadek. Latem w Tatry wybrała się turystka w klapkach z futerkiem.

Choć na nagraniu widać, że kobieta dzielnie brnie pod górę, to po dojściu na Włosienicę musiała bardzo żałować swojego wyboru. Buty z miękką podeszwą w połączeniu z kamienną trasą na polanie, a także nad samym Morskim Okiem musiały sprawić sporo bólu. Drugą kwestią jest bezpieczeństwo. W takich butach kobieta jeździła na lodzie jak na łyżwach.

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Warunki w Tatrach coraz trudniejsze. To nie czas na szalone i nieprzemyślane wypady

Nagranie, na którym widać maszerującą kobietę, ma już 664 tys. wyświetleń na Instagramie (stan na godzinę 14:20 w poniedziałek 23 listopada). Autor wyłączył możliwość jego komentowania, co z pewnością ułatwiło mu życie, bo moderacja wpisów byłaby karkołomna. Przekonaliśmy się o tym, gdy grupa turystów walczyła o życie w Tatrach, a komentujący nie mieli dla niej litości. Zamiast tego autor sam udzielił mądrej rady wszystkim, którzy wybierają się nad ten popularny staw.

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"Nie daj się zwieść pozorom. Odpowiednie obuwie i raczki warto mieć ze sobą nawet na tak popularnej trasie. Lepiej być przygotowanym, niż zaliczyć nieplanowany kontakt z podłożem" – zaznaczył mężczyzna.

Przypomnijmy, że podczas weekendu górskie szczyty, a także Zakopane nawiedziły śnieżyce, które przyniosły iście zimowe warunki. Tatrzański Park Narodowy, który informował o gwałtownym pogorszeniu warunków w Tatrach, przestrzegał równocześnie przed wyjściami na szlaki. W niższych partiach problemem bywa błoto i miejscowe oblodzenie. Wyżej świeży śnieg jest niezwiązany z podłożem, przez co łatwo było o zejście lawiny.