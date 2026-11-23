Coca-Cola znów to robi i rusza w trasę po Polsce. 24 przystanki, ale kilka pozostaje tajemnicą Fot. Joachim Stingl/Shutterstock

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Nie dają o tym zapomnieć pierwsze świąteczne reklamy w TV, a przede wszystkim jarmarki, które wystartowały w wielu polskich miastach. Już 1 grudnia ruszy także jedna z najpopularniejszych zimowych atrakcji. Trzeba będzie się pospieszyć, żeby z niej skorzystać.

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W dzieciństwie razem z siostrą zawsze tworzyłyśmy listę świątecznych reklam. Jedną z pierwszych każdego roku były świąteczne reklamy Coca-Coli ze św. Mikołajem i oczywiście kultową ciężarówką. Dla nas był to znak, że święta są coraz bliżej, i chyba trochę tak zostało, mimo iż przed rokiem koncern postawił na mało udaną produkcję z wykorzystaniem AI. Od kilku lat tę kultową już ciężarówkę można zobaczyć na żywo. W tym roku zatrzyma się ona aż w 24 miastach, ale na start ujawniono tylko 20 lokalizacji.

Ciężarówka Coca-Coli z kolejną świąteczną trasą w Polsce

Przejazd ciężarówki Coca-Coli w Polsce stał się już w zasadzie grudniową tradycją, która na stałe wpisała się w kalendarz świątecznych przygotowań. Choć jej postój trwa tylko 2 godziny, to jest to idealna okazja na spotkanie się ze znajomymi i zrobienie sobie świątecznego zdjęcia. W końcu, jakby nie było, to właśnie ten koncern wypromował wizerunek Mikołaja, jaki znają dziś wszystkie dzieci.

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Ciężarówka z namalowanym siwym jegomościem w czerwonym kubraku ruszy na polskie ulice już 1 grudnia, a swój przejazd zakończy 16 grudnia. Na jej trasie znajdą się 24 polskie miasta, ale w ramach świątecznej kampanii Coca-Cola postanowiła zabawić się z Polakami i nie zdradziła aż 4 przystanków.

Jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie stanie ciężarówka, powinniście śledzić profile influencerów w mediach społecznościowych. Kolejne wskazówki co do konkretnych miast będą pojawiały się na profilu iluzjonisty Czarek Czaruje, ale i u innych twórców, m.in. Zofii Strulak, Gracjana Pawłowskiego, Olgi Grzebielec i Anny Wójcik.

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Trasa świątecznej ciężarówki Coca-Coli. Jest jeden wielki nieobecny

Przejazd ciężarówki Coca-Coli będzie bardzo aktywny. Stąd w większości przypadków czekają ją po dwa postoje dziennie. Warto zatem wcześniej zaplanować wyjście na to wydarzenie, ponieważ każdy postój potrwa tylko dwie godziny. Po tym czasie o świątecznym zdjęciu będzie można zapomnieć.

Pełen harmonogram tegorocznej trasy ciężarówki Coca-Coli wygląda następująco:

01.12 – Mielec (15:00-17:00) oraz Tarnów (18:30-20:30), 02.12 – Nowy Sącz (15:00-17:00) i Brzesko (18:30-20:30), 03.12 – Kraków (18:00-20:00), 04.12 – Biertowice (15:00-17:00) i Wadowice (18:30-20:30), 05.12 – Prudnik (15:00-17:00) oraz Ruda Śląska (15:00-17:00), 06.12 – Bytom (18:30-20:00), 09.12 – Siedlce (15:00-17:00) i Mińsk Mazowiecki (18:30-20:00), 10.12 – Skierniewice (15:00-17:00) i Łódź (18:30-20:30), 11.12 – Toruń (15:00-17:00), 12.12 – Kartuzy (15:00-17:00) oraz Gdynia (18:30-20:30), 13.12 – Gdańsk (18:30-20:30), 16.12 – Augustów (15:00-17:00) i Suwałki (18:30-20:30).

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