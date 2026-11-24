Funkcjonariusze z Archiwum X rozwikłali sprawę sprzed 14 lat. Fot. Lubuska Policja

Funkcjonariusze Archiwum X wrócili do sprawy sprzed 14 lat, gdy pewien mężczyzna miał się dopuścić okrutnego przestępstwa na kobiecie. Miał ją wykorzystać i próbować okaleczyć oczy, aby go nie rozpoznała. W 2012 roku śledztwo umorzono, ale teraz nastąpił przełom. 36-letni podejrzany jest już w rękach policji. Mundurowym w rozwikłaniu sprawy pomogły współczesne narzędzie śledcze.

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Sprawa sięga 2012 roku. Dokładnie 9 stycznia nieznany mężczyzna miał zaatakować młodą kobietę i dopuścić się gw***tu. – Napastnik działał z pełną premedytacją, próbując okaleczyć jej oczy, aby nie zostać przez nią rozpoznanym. Pomimo przeprowadzonych wówczas szeroko zakrojonych czynności, tożsamość sprawcy nie została potwierdzona – przypominał w marcu tego roku nadkomisarz Maciej Kimet z KWP w Gorzowie, cytowany przez lokalny portal gorzow24.pl.

Archiwum X zaczęło analizy od nowa

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci zaczęli jego poszukiwania. Ustalili, że miał około 175 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie włosy, pociągłą twarz i lekki zarost. Miał wypytywać pokrzywdzoną o jej wiek. Miał jej również powiedzieć, że ma 24 lata, a pokrzywdzona mu nie ucieknie, bo jest "najlepszym biegaczem w Wielkopolsce".

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Ostatecznie ponad dekadę temu śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. Po latach wrócili do niego funkcjonariusze z gorzowskiego Archiwum X. To kolejna taka sprawa w tym roku – latem pisaliśmy: "Archiwum X znów to zrobiło. A on po 30 latach myślał, że jest już bezkarny". Czynności gorzowskich policjantów prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Śledczy ponownie zaczęli analizę zgromadzonego materiału dowodowego, ale teraz mieli już inne, współczesne metody i narzędzia. Skuteczność Archiwum X pokazała też sprawa z Gdyni, w której po 15 latach złapało zabójcę Izy przez DNA krewnego w bazie typu MyHeritage.

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W marcu tego roku udało się zrekonstruować wizerunek podejrzanego mężczyzny. Jego twarz ze starych nagrań z monitoringu odtworzyła i wyostrzyła specjalistyczna firma. Nowe technologie coraz mocniej wspierają śledczych, choć wywołują też dyskusję w stylu: system rozpoznawania twarzy – czy powinniśmy bać się tej technologii? W tym przypadku okazało się, że to doprowadziło policjantów do przełomu w sprawie.

Publikacja wizerunku podejrzanego pociągnęła lawinę

"Publikacja tego materiału stanowiła istotny element, który pozwolił na podjęcie kolejnych kroków w tej sprawie. Funkcjonariusze otrzymali wiele wiadomości, które były dokładnie analizowane. Dotarli dzięki temu do kolejnych świadków, którzy mogli w tamtym czasie widzieć tego mężczyznę, a co za tym idzie do następnych przydatnych informacji. Policjanci zdecydowali także o powołaniu biegłego z zakresu antropologii, aby zbadał zabezpieczone w tej sprawie nagrania z monitoringów. Wydana opinia potwierdziła, że na każdym z filmów jest ten sam mężczyzna" – wyjaśnił w komunikacie podkomisarz Mateusz Sławek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

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W końcu mundurowi zatrzymali 36-letniego podejrzanego na terenie województwa dolnośląskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty: g***tu ze szczególnym okrucieństwem oraz uszkodzenia ciała. Podobny kwalifikowany zarzut padł kilka lat temu, gdy oprawcy 14-latki z Poznania usłyszeli zarzuty.