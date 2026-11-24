"Blade Runner 2099" to powrót do cyberpunkowego świata wykreowanego na dużym ekranie przez Ridleya Scotta. Miniserial, będący kontynuacją "Łowcy androidów" i "Blade Runnera 2049" Denisa Villeneuve'a, zbiera pierwsze recenzje wśród krytyków. Produkcja limitowana Prime Video przez jednych jest nazywana hołdem, przez drugich rozczarowaniem.
"Łowca androidów", za którego kamerą stanął Ridley Scott – reżyser "Obcego – ósmego pasażera Nostromo" i "Gladiatora" – znajduje się w panteonie filmów science fiction. Wariacja na temat powieści "Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?" Philipa K. Dicka wrzuca widzów do cyberpunkowego świata wiecznej nocy, gdzie zatłoczona, spowita smogiem, podupadająca moralnie metropolia staje się miejscem akcji dla detektywistycznej opowieści z zaawansowaną technologią i korporacyjnymi intrygami w tle. Sci-fi hit z Harrisonem Fordem ("Ścigany") i Rutgerem Hauerem ("Zaklęta w sokoła") szuka ludzkiego pierwiastka tam, gdzie granice człowieczeństwa dawno się zatarły.
"Blade Runner 2049", futurystyczny sequel w reżyserii Denisa Villeneuve'a ("Nowy początek", "Diuna"), kontynuował dziedzictwo Scotta, znów szukając odpowiedzi na egzystencjalne pytania w surowym krajobrazie technologicznie zaawansowanej niedalekiej przyszłości. Dystopijne uniwersum postanowiono powiększyć o miniserial produkcji Amazon Prime Video. Czy jego wykonanie dorównuje oryginałowi? Krytycy są wyraźnie podzieleni co do oceny tego tytułu.
"Blade Runner 2099" z Hunter Schafer i Michelle Yeoh pokazuje świat zdominowany przez replikantów
Los Angeles, rok 2099. Powstanie replikantów obaliło ludzkie rządy, degradując status społeczny człowieka. Cora działa pod przykrywką, udając replikanta. Aby zapewnić sobie i swojemu niepełnosprawnemu bratu bezpieczną przeprawę do Mexico City, będącego ostatnim bastionem ludzkości, dziewczyna podaje się za łowcę androidów i musi wykraść pewien artefakt znajdujący się w posiadaniu władz. Razem z doświadczoną funkcjonariuszką Olwen, która jest syntetykiem, prowadzi śledztwo i pakuje się w tarapaty, z których trudno będzie jej wyjść obronną ręką.
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W miniserialu "Blade Runner 2099" stworzonym przez amerykańską scenarzystkę Silkę Luisę ("Lśniące dziewczyny") w głównej roli obsadzono transpłciową aktorkę Hunter Schafer, odtwórczynię Jules Vaughn w "Euforii" i Tigris Snow w "Igrzyskach śmierci: Balladzie ptaków i węży". W jej wspólniczkę wcieliła się zaś Michelle Yeoh, zdobywczyni Oscara za pierwszoplanową kreację w filmie "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Scheinerta i Daniela Kwana.
W obsadzie ośmioodcinkowej limitowanej produkcji sci-fi znaleźli się też: Dimitri Abold ("Warrior Nun"), Tom Burke ("Tylko Bóg wybaczy"), Lewis Gribben ("T2: Trainspotting"), Johnny Harris ("Legendy"), Freddie Fox ("Ród smoka") i Wil Coban ("Ósemka ze sternikiem").
"Blade Runner 2099" zbiera pierwsze recenzje. Serial science fiction podzielił krytyków
W agregatorze recenzenckim Rotten Tomatoes "Blade Runner 2099" zdobył odznakę "świeżego pomidora", zbierając 72 proc. pozytywnych recenzji (werdykt na podstawie 36 opinii ekspertów). Dziennikarze unikają w swoich tekstach górnolotnych słów. Choć ich oceny są rozbieżne, nikt nie nazywa miniserialu Prime Video wybitnym lub fatalnym. W artykułach prędzej natrafimy na słowa "udany" bądź "rozczarowujący".
"'Blade Runner 2099' dogłębnie rozumie swoich protoplastów. Czasami traci impet narracyjny, ale to światotwórstwo najwyższej próby. Nastrojowe, widowiskowe i skłaniające do refleksji" – napisał Ian Freer na łamach brytyjskiego magazynu "Empire", przyznając serialowi cztery z pięciu możliwych gwiazdek. Dave Nemetz z portalu TVLine uważa natomiast, że kontynuacja "Łowcy androidów" nie posiada głębi poprzednich odsłon serii. "Oferuje jednowymiarowe postaci z beznadziejnie niejasnymi motywacjami" – czytamy.
Bill Bria ze Slashfilm stwierdził zaś, że "Blade Runner 2099" należy do czołówki najlepszych seriali science fiction ostatnich lat. "To dziwaczna cyfrowa aproksymacja wszystkiego, co było wcześniej. [...] Efektowny, ale pusty" – dodał Paul M. Bradshaw z NME. Przypomnijmy, że premiera serialu z Schafer i Yeoh odbędzie się 25 listopada.