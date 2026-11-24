Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie przez kolejne trzy miesiące. Fot. TomaszKudala/shutterstock.

Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie przez kolejne trzy miesiące. We wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu aresztu dla byłego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Najwcześniej będzie mógł wyjść na wolność 23 lutego.

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Radosław Piesiewicz nie pojawił się na posiedzeniu sądu. Nie uzyskano zgody na jego udział, dlatego na decyzję czekał w areszcie na warszawskim Służewcu. O rozstrzygnięciu poinformowali go pełnomocnicy.

Radosław Piesiewicz spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące

Po zakończeniu posiedzenia o decyzji sądu poinformował jeden z obrońców byłego prezesa PKOl, mecenas Jędrzej Kupczyński. Jak przekazał, sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez Piesiewicza zarzucanych mu czynów. Wskazał też na obawę matactwa oraz groźbę surowej kary. Podobne przesłanki wskazywano pod koniec sierpnia, gdy sąd zdecydował ws. aresztu dla Radosława P. – posiedzenie trwało do godziny 5 rano.

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Obrona nie zgadza się z rozstrzygnięciem. Kupczyński zapowiedział, że prawnicy złożą zażalenie na przedłużenie tymczasowego aresztowania. Poprzednie zażalenie na areszt Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił we wrześniu, a tuż potem zarząd komitetu zdecydował: Piesiewicz oficjalnie odwołany z PKOl.

Jak pisaliśmy w naTemat w tekście "Radosław Piesiewicz z PKOl zatrzymany. Afera Zondacrypto się rozkręca", były szef PKOl trafił w ręce służb 27 sierpnia w Warszawie. Jeszcze tego samego dnia wieczorem Waldemar Żurek za pośrednictwem serwisu X ujawnił, że "prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty karne z art. 230 §1 i 302 §1 k.k. tj. płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością".

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Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty. Chodzi o Zondacrypto

Artykuł 302 kk mówi, że jeśli winna zarzutowi osoba "w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych".

Natomiast w art. 230 mowa o podejmowaniu się "pośrednictwa w załatwieniu sprawy, powołując się na wpływy, wywołując u innej osoby" w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Grozi na to kara grzywny, ograniczenia wolności lub jej pozbawienia do lat 2.

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto – giełdy kryptowalut, która od października ubiegłego roku pełniła funkcję sponsora generalnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

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10 listopada Piesiewicz usłyszał także trzeci zarzut. Dotyczy on jego działalności w Polskiej Lidze Koszykówki, którą kierował w latach 2018–2023. Prokuratura podejrzewa go o wyrządzenie spółce szkody przekraczającej milion złotych. Rozliczenia z koszykarskimi organizacjami już wcześniej należały do 5 niewygodnych spraw, które wiszą nad Piesiewiczem – zegarek to nie wszystko.