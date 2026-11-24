Jarosław Kaczyński grzmi po wyroku ETPC ws. Polski. Fot. DukeVictor / Shutterstock

Jarosław Kaczyński stanowczo sprzeciwia się nowemu wyrokowi Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. imigrantów na granicy Polski z Białorusią w latach 2021 i 2022. "Europa i jej instytucje pogrążają się w szaleństwie, co ostatecznie doprowadzi do ich upadku" – ocenił prezes PiS.

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We wtorek 24 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, w którym uznano, że Polska naruszyła artykuł 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w trakcie trwania kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią w latach 2021 i 2022. Do wyroku z oburzeniem odniósł się jeszcze tego samego dnia Jarosław Kaczyński za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jarosław Kaczyński o wyroku ETPC i sytuacji na granicy z Białorusią

"Ostatnie orzeczenie ETPCz [poprawny językowo skrót to ETPC – red.], z którego ma wynikać, iż Polska rzekomo naruszyła konwencję rzymską, broniąc swojego terytorium przed nielegalnymi migrantami zwożonymi przez Putina i Łukaszenkę na naszą wschodnią granicę w 2021 i 2022 roku, potwierdza jedno: Polska musi mieć swój niezależny Trybunał Konstytucyjny, odporny na naciski brukselskich elit. To sprawa naszego bezpieczeństwa i suwerenności" – napisał Jarosław Kaczyński we wtorek 24 listopada w serwisie X.

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Warto dodać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ma siedzibę w Strasburgu, nie w Brukseli i nie jest instytucją Unii Europejskiej, lecz organem Rady Europy.

Prezes PiS w dalszej części swojego wpisu odniósł się do wyroku ETPC i obowiązku zapłaty migrantom. Jednocześnie przywołał sprawę z 2024 roku, kiedy to 21-letni Mateusz Sitek, żołnierz Wojska Polskiego służący na granicy polsko-białoruskiej, został śmiertelnie raniony przez jednego z migrantów.

"ETPCz [pisownia oryginalna – red.] w orzeczeniu nakazał wypłatę nielegalnym migrantom 25 000 euro tytułem 'zadośćuczynienia'. Czy migrant, zabójca żołnierza Wojska Polskiego, śp. sierżanta M. Sitka, także ma otrzymać takie zadośćuczynienie?" – napisał Jarosław Kaczyński.

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"Europa i jej instytucje pogrążają się w szaleństwie, co ostatecznie doprowadzi do ich upadku" – podsumował ostatecznie prezes PiS.

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ws. Polski

Europejski Trybunał Praw Człowieka rozpatrywał skargi złożone na Polskę, Litwę oraz Łotwę, dotyczące zawracania imigrantów na granicy z Białorusią w latach 2021 i 2022. Już na początku 2025 roku pisano, że w postępowaniu ws. pushbacków UE czeka przełomowy wyrok. We wtorek ETPC wydał orzeczenie, w którym uznano jednogłośnie, że nasz kraj naruszył artykuł 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka poprzez deportację skarżącego. Zaliczał się on do tzw. drugiej kategorii bezbronności, czyli mogły istnieć konkretne przesłanki, że zwrócenie go na terytorium kraju może grozić utratą życia, torturami lub złym traktowaniem.

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Artykuł 3. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka mówi natomiast, że "nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu".

Przypomnijmy, że kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej rozpoczął się w połowie 2021 roku. Według polskiego rządu oraz instytucji Unii Europejskiej władze w Mińsku celowo organizowały przerzut tysięcy migrantów, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki, kierując ich na granicę z Polską, Litwą i Łotwą w odpowiedzi na unijne sankcje. Białoruś odrzucała te oskarżenia, obarczając odpowiedzialnością za sytuację państwa unijne.

W reakcji na wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia granicy Polska wprowadziła stan wyjątkowy w strefie przygranicznej, skierowała tam dodatkowe siły wojska i Straży Granicznej oraz zbudowała stalową zaporę.