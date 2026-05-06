Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał pilny nakaz dotyczący nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z których czwórka nie jest dopuszczana do pracy przez prezesa TK. Do jednoznacznej decyzji europejskich władz dobitnie odniósł się już premier Donald Tusk.

Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz oraz Maciej Taborowski to czwórka sędziów, którym prezes TK Bogdan Święczkowski odmawia dopuszczenia do orzekania. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), który zdecydował o wydaniu w tej kwestii natychmiastowego zabezpieczenia.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał oficjalne zabezpieczenie, w którym nakazał Polsce, "aby jej właściwe władze publiczne powstrzymały się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm w dniu 13 marca 2026 r.". W dokumencie wyraźnie podkreślono, że "zabezpieczenie udzielone przez ETPC jest natychmiast skuteczne i wykonalne", co nie powinno pozostawiać pola do interpretacji dla polskich organów.

Decyzja ta jest prawnie wiążąca dla wszystkich instytucji w Polsce, w tym bezpośrednio dla Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że Bogdan Święczkowski jest obecnie "zobowiązany do niezwłocznego wykonania obowiązków ciążących na nim na mocy ustawy o statusie sędziego Trybunału Konstytucyjnego". Prezes musi więc bezzwłocznie przydzielić wspomnianym sędziom sprawy do rozpatrzenia i umożliwić im pełne wypełnianie powierzonych im funkcji.

Dobitna reakcja Donalda Tuska

Do najnowszych wieści ze Strasburga błyskawicznie odniósł się szef rządu. Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych krótki, ale wymowny komentarz, w którym podkreślił wagę tego rozstrzygnięcia dla polskiego porządku prawnego. Premier zaznaczył, że wyrok nie pozostawia złudzeń co do dalszych kroków, jakie musi podjąć państwo.

"Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Dotarło?" – napisał Donald Tusk w serwisie X.

To bezpośrednie wezwanie do przestrzegania prawa wskazuje, że rząd zamierza rygorystycznie egzekwować decyzje międzynarodowych organów w procesie przywracania praworządności.

Nawrocki kontra sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

Przypominamy, że sprawa ta związana jest z polityczną burzą, jaką wywołały niedawne ruchy prezydenta Karola Nawrockiego. Choć 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów TK, prezydent zdecydował się zaprzysiąc jedynie dwoje z nich – Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Pozostała czwórka – Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda – nie została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego. 9 kwietnia sędziowie ci złożyli więc przysięgę w Sejmie przed notariuszem, mimo nieobecności Karola Nawrockiego.

