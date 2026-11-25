Szykują się zmiany w cenach prądu. Fot. shutterstock

Odbiorcy prądu mogą już lada dzień zobaczyć na swoim rachunku za prąd nową pozycję. Mowa o opłacie abonamentowej. Po przeanalizowaniu tych zmian wychodzi jednak na to, że nie dla wszystkich gospodarstw domowych zmiany będą oznaczać większy rachunek. Najmniej korzystnie wyjdą na tym natomiast właściciele fotowoltaiki.

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Rachunki za energię elektryczną składają się z kilku różnych elementów. Płacimy nie tylko za zużyte kilowatogodziny, ale też za dystrybucję i dodatkowe opłaty związane z funkcjonowaniem systemu energetycznego. Jedną z nich jest też opłata abonamentowa.

Zmiany w rachunkach za prąd

Jak dowiedział się portal wnp.pl, od grudnia gospodarstwa domowe (ale nie wszystkie) zobaczą nową pozycję na rachunkach. Chodzi o wspomnianą wyżej opłatę abonamentową. Tę zmianę miał już zatwierdzić Urząd Regulacji Energetyki. Nowa opłata ma pokrywać koszty obsługi klientów, m.in. wystawiania faktur, rozliczeń i reklamacji. Będzie jednak dotyczyć tylko gospodarstw domowych korzystających z taryf regulowanych. Warto sprawdzić, w jakiej taryfie jesteśmy rozliczani, bo dostawcy prądu stosują cwany trik, a potem widzisz rachunek wyższy o 45 proc.

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Wracają do zmian, nie oznaczają one automatycznego wzrostu rachunków dla wszystkich. W praktyce to bowiem przeniesienie kosztów, ponieważ od października odbiorcy nie płacą już opłaty abonamentowej pobieranej wcześniej przez dystrybutorów energii. To zresztą nie pierwszy koniec opłaty doliczanej nam do rachunku – 1 stycznia zniknęła opłata przejściowa. Dlatego dla niektórych odbiorców zmiana będzie neutralna, a będą też i tacy, którzy na tym zaoszczędzą.

A ile taka opłata abonamentowa na obsługę klientów będzie wynosiła? Polsat News, powołując się na dane z URE, donosi, że dla czterech sprzedawców (PGE, Tauron, Enea, Energa), nowe stawki wyniosą od 4,59 do 5,32 zł netto miesięcznie.

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Przeanalizował to także Bartłomiej Derski, którego przytoczył dziennik "Fakt". Dla przeciętnego gospodarstwa domowego abonament wyniesie na przykład 4,74 zł netto miesięcznie w Tauronie, a 5,32 zł netto w Enerdze.

Najgorszy scenariusz rysuje się dla prosumentów, czyli właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Ich abonament może sięgnąć od 6,88 do 7,98 zł netto miesięcznie. Podwyższenie opłaty abonamentowej dla tej grupy klientów jest tłumaczone wyższymi kosztami ich obsługi. Dla wielu z nich to kolejna odsłona sytuacji, w której założyli fotowoltaikę, a i tak dostają rachunki – anatomia prosumenckiej pułapki zyskuje nowy element.

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Kto najlepiej na tym wyjdzie?

Nowa opłata nie będzie natomiast dotyczyć gospodarstw domowych rozliczających się według ofert wolnorynkowych. Odbiorcy ci już teraz nie uiszczają abonamentu na rzecz dystrybutora, a dodatkowo unikną nowej opłaty pobieranej przez sprzedawcę. W rezultacie mogą liczyć na obniżenie części stałych na rachunku. Z takiego rozwiązania może skorzystać około 40 proc. odbiorców energii elektrycznej w Polsce.

Jak wynika z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez URE, pod koniec 2024 roku sytuacja ta obejmowała już ponad 6 milionów odbiorców. Na rachunkach tych klientów nie pojawi się nowa opłata abonamentowa, ale jest jeden haczyk, bowiem w rzeczywistości już teraz ponoszą oni zbliżone koszty określane jako "opłata handlowa".