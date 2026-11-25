LOT wyróżniony przez amerykański magazyn TIME. Fot. Unsplash/David Syphers

Polskie Linie Lotnicze LOT mają ogromny powód do dumy. Znalazły się w elitarnym gronie najlepszych przewoźników na świecie według zestawienia magazynu TIME. Narodowe linie pokazał klasę i zostawiły w tyle wielu większych europejskich rywali.

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Na czym polegał ten prestiżowy plebiscyt, jakie dokładnie miejsca zajęły linie lotnicze LOT oraz dokąd najczęściej można polecieć na pokładzie polskich samolotów?

Ranking najlepszych linii lotniczych TIME. LOT z sukcesem w dłoni

Amerykański tygodnik TIME opublikował 18 listopada 2026 roku pierwszą w swojej historii edycję globalnego rankingu najlepszych przewoźników świata "World's Best Airlines 2027". Przygotowano ją wspólnie z firmą badawczą Statista. Do oceny dopuszczono wyłącznie linie przewożące co najmniej trzy miliony pasażerów rocznie, które nie odnotowały w ostatnim czasie poważnych incydentów bezpieczeństwa.

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Metodologia zestawienia opierała się na połączeniu dwóch kluczowych filarów. Pierwszym były ankiety przeprowadzone wśród podróżnych z 16 krajów między końcem lipca a początkiem września 2026 roku. Oceniano w nich m.in. komfort kabiny, obsługę, rozrywkę pokładową, posiłki oraz stosunek ceny do jakości.

Drugim filarem były twarde dane operacyjne firmy OAG obejmujące ponad 30 milionów rejsów z okresu od lipca 2025 do czerwca 2026 roku, badające punktualność oraz odsetek odwołanych lotów. Na tym tle 16. miejsce Polskich Linii Lotniczych LOT wśród stu wyróżnionych globalnych przewoźników jest dużym zaskoczeniem i ogromnym sukcesem potwierdzającym wysoką jakość usług. To jednak nie wszystko.

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Polski przewoźnik wyprzedził Lufthansę i British Airways

W głównej klasyfikacji generalnej "World's Best Airlines 2027" zwyciężyły linie Emirates (94,29 pkt), wyprzedzając minimalnie Qatar Airways (94,16 pkt) oraz Air New Zealand (93,47 pkt). Polskie Linie Lotnicze LOT uzyskały aż 91,41 pkt, czyli niespełna trzy punkty mniej od światowego lidera, co dało im znakomite 16. miejsce globalnie oraz trzecie miejsce w Europie, tuż za Turkish Airlines i Finnair.

Tym samym nasz rodzimy przewoźnik wyprzedził tak uznane europejskie marki jak British Airways (17. miejsce z wynikiem 91,36 pkt), Iberia (24. pozycja) czy linie z grupy Lufthansa, których zabrakło w pierwszej dwudziestce piątce zestawienia.

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Jeszcze lepiej polski przewoźnik wypadł w dodatkowej kategorii "Passengers' Choice", w której decydowało wyłącznie zadowolenie pasażerów i ich gotowość do polecenia linii innym podróżnym. W tym zestawieniu LOT uplasował się na 14. pozycji na świecie, pokonując m.in. Turkish Airlines (16. miejsce) oraz British Airways (21. miejsce). To zresztą nie pierwsze tegoroczne wyróżnienie od podróżnych: LOT znów na podium "lotniczych Oscarów", a zadecydowało 25 mln pasażerów.

Najpopularniejsze połączenia z Polski. Dokąd podróżni najchętniej latają liniami LOT?

Pasażerowie wylatujący z Polski na pokładach LOT-u mają obecnie do wyboru zarówno trasy europejskie, jak i bezpośrednie rejsy dalekodystansowe obsługiwane Boeingami 787 Dreamliner, a LOT otwiera nowe kierunki niemal co sezon. Wśród najpopularniejszych kierunków wybieranych przez polskich podróżnych są: