Ryanair wprowadził nowe zasady w samolotach. Zamiast 24 godzin pasażerowie dostaną 3 Fot. page frederique/Shutterstock

Ryanair to mistrz w wyciskaniu z podróżnych każdej dodatkowej złotówki. Już sama procedura zakupu biletu jest dosłownie najeżona dodatkowymi opłatami – od dodatkowego bagażu, przez ubezpieczenie, samochód i nie wiadomo co jeszcze. Teraz przewoźnik będzie próbował dorobić się na rezerwacji konkretnego miejsca.

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Ryanair ma dwie wielkie zalety, przez które otworzył nas na zwiedzanie Europy. Pierwszą są niskie ceny, a drugą bardzo bogata siatka połączeń. I na tym zalety się kończą. Cała reszta jest próbą zarobienia na dodatkowych opłatach, a w tym Irlandczycy są lotniczymi mistrzami. Teraz przewoźnik przyznał się, że po cichu wprowadził zmianę w przyznawaniu miejsc. Tłumaczą, że to przez skargi pasażerów, ale bądźmy szczerzy – nasze lamenty rzadko biorą sobie do serca.

Ryanair z nowymi zasadami przydziału miejsc w samolocie. Zapomnij o 24 godzinach

Przydział foteli w samolotach Ryanaira od zawsze budził wiele emocji, a nieraz dochodziło nawet do awantur o miejsce. Żeby zająć konkretne siedzenie, trzeba było oczywiście dodatkowo dopłacić. Dodatkowo, jeżeli tego nie zrobiliście, a lecieliście w kilka osób na jednej rezerwacji, to mieliście pewność, że system rozrzuci was po samolocie. I kiedy wydawało się, że przewoźnik nie ma jak już skłonić nas do zapłacenia za ten konkretny fotel (nawet w przypadku rodzin z dziećmi, które teraz, gdy Bruksela wprowadza zmiany, będą musiały siedzieć razem), to Irlandczykom się to udało.

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Pasażerowie od kilku tygodni dawali znać, że na pokładach jest inaczej. Dotychczas, robiąc darmową odprawę na 24 godziny przed lotem, podróżni otrzymywali kartę pokładową z przydzielonym konkretnym miejscem. Jeżeli im się ono nie podobało, bo na przykład było środkowym fotelem albo tuż obok toalety, wówczas mogli je szybko wymienić na inne za dodatkową opłatą. Teraz jest jednak inaczej.

Informację o przydziale konkretnego miejsca w samolocie dostajecie nie w momencie zakończenia odprawy, a na 3-4 godziny przed startem, czyli w momencie, kiedy wielu podróżnych jest już w drodze na lotnisko. Zmiana ta weszła w życie pod koniec października, ale przewoźnik przyznał się do jej wprowadzenia dopiero teraz w rozmowie z "The Irish Times".

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Ryanair tłumaczy, że zmiana jest efektem skarg pasażerów. Ja widzę chęć zarobienia

W rozmowie z irlandzkim tytułem rzeczniczka przewoźnika podkreśliła, że do zmiany w systemie doszło z powodu skarg pasażerów. – Tego lata otrzymaliśmy wiele skarg, że pasażerowie nie mogli zarezerwować preferowanego miejsca w dniu podróży, ponieważ zostało ono już losowo przydzielone jako wolne miejsce do 24 godzin przed odlotem – zaznaczyła przedstawicielka Ryanaira.

Tyle teorii, a w praktyce widzę znacznie szersze pole do manewru, dzięki któremu Ryanair zarobi na turystach jeszcze więcej.

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Po pierwsze, w trudnej sytuacji znalazły się osoby, które nie korzystają z aplikacji przewoźnika, mimo że wielka rewolucja w Ryanairze miała je do tego zmusić. Jeżeli wydrukują sobie bilet chwilę po odprawie, nie będzie na nim miejsca, więc ich stres będzie większy, a dodatkowo będą musieli dopytywać się przy bramce, gdzie mają usiąść. To wydłuży proces boardingu i zwiększy chaos.