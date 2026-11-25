Linia lotnicza Plus Ultra na skraju bankructwa. Do listopada 2025 roku współpracowała z biurem podróży Rainbow. Fot. Unsplash/Ashim D’Silva

Linia lotnicza przez lata zabierała podróżnych w ciepłe zakątki świata, w tym Polaków, ponieważ współpracowała z biurem podróży Rainbow. Teraz narastają wokół niej dramatyczne doniesienia, bo sytuacja finansowa i operacyjna wygląda niepokojąco. Przewoźnik jest na skraju bankructwa.

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Z rozkładu znikają kolejne kierunki, a hiszpańskie media informują o decyzji o zakończeniu działalności. Co dokładnie dzieje się z linią Plus Ultra i dlaczego polskie biuro podróży wcześniej zrezygnowało z jej usług?

Od rezygnacji z Kolumbii po likwidację tras. Hiszpańska linia lotnicza ma poważny problem

Pierwsze sygnały ostrzegawcze pojawiły się w połowie 2026 roku, gdy przewoźnik – zmagając się z rosnącymi cenami paliwa lotniczego – zdecydował się wycofać z połączeń do Kolumbii. Problem eskalował, bo w połowie listopada z siatki zniknęły rejsy z Madrytu do Limy oraz Buenos Aires. W efekcie jedynymi regularnymi trasami pozostającymi w rozkładzie były połączenia łączące Madryt i Teneryfę z Caracas. Jednocześnie przewoźnik zapewniał, że loty do Wenezueli odbędą się bez zmian. Kierunek ten od dawna jest zresztą trudny dla przewoźników – pisaliśmy o tym w tekście "Odwołali loty i wkurzyli Wenezuelę. Dostali szlaban, a turyści mogą być w pułapce".

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Te deklaracje stoją jednak pod dużym znakiem zapytania po doniesieniach hiszpańskiego dziennika "OKDIARIO", według którego linia postanowiła całkowicie zakończyć działalność i zlikwidować ostatnie regularne rejsy.

Oficjalnego komunikatu samej spółki wciąż brakuje, ale jeśli te informacje się potwierdzą, skutki mogą objąć nawet około 80 tysięcy pasażerów – w tym mniej więcej 35 tysięcy osób mających już bilety na loty do Wenezueli.

Plus Ultra i koniec współpracy z Rainbow. Co z zimową ofertą?

Linia Plus Ultra kojarzona jest przez wielu polskich turystów z egzotycznymi czarterami, które realizowały połączenia na zlecenie biura podróży Rainbow. Przez dwa zimowe sezony samoloty tej linii woziły podróżnych m.in. na Kubę, Dominikanę, do Kolumbii oraz Wenezueli.

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Kluczowy moment nastąpił w listopadzie 2025 roku, gdy Rainbow zakończył współpracę z Plus Ultra. Powierzył wówczas obsługę połączeń innemu hiszpańskiemu przewoźnikowi – World2Fly. Dlatego jeśli obawiacie się o swoje zimowe podróże, to możecie odetchnąć, ponieważ obecne zawirowania wokół Plus Ultra nie zaburzają zimowego programu polskiego biura podróży.

Kryzys w branży lotniczej. Dla tych przewoźników 2026 rok nie był łaskawy

Rok 2026 przyniósł szereg zawirowań. W maju 2026 roku loty zakończył amerykański tani przewoźnik Spirit Airlines, zmagający się z trudną sytuacją kosztową i wcześniejszymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Informowaliśmy o tym w materiale "Wielki upadek taniej linii lotniczej. Działali ponad 30 lat, odwołali tysiące lotów". Z kolei w marcu 2026 roku z rynku zniknęła słoweńska linia czarterowa AlpAvia.

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Problemy dotykały też m.in. meksykańskiego przewoźnika Magnicharters czy regionalnych linii (takich jak Flamingo Air i Aerodiana po zawieszeniu certyfikatów AOC po lipcowych wypadkach), a we wrześniu proces dot. upadku rozpoczęła również airBaltic. Już wcześniej sygnały były niepokojące, tania linia lotnicza uciekała z Polski. W listopadzie do tej listy dołączył kolejny przewoźnik, a do dotknęło przede wszystkim klientów Itaki i Coral Travel.