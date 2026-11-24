Wakacje w Egipcie będą droższe. Podwyżka cen wizy nie tylko w styczniu, ale i w kolejnych miesiącach Fot. Aya Nasser/Shutterstock

Egipt to niekwestionowany lider zimowych wyjazdów all inclusive, a odkąd można tam polecieć bezpośrednio z Wizz Airem, zainteresowanie będzie tylko rosło. Niestety, ale rosnąć będą także nasze wydatki, bo cena wizy do Egiptu znów pójdzie w górę i to nie tylko od stycznia, ale i w kolejnych miesiącach.

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Kraj Faraonów latami nie zmieniał nic w swoim systemie wizowym, a kiedy zaczął to robić, to nie widać końca zawirowań. Już w 2026 roku opłata wzrosła z 25 do 30 dolarów, a był to jedynie wstęp do zmian, które czekają nas od 2027 roku. Podwyżka cen będzie jedną kwestią, drugim utrudnieniem może okazać się rewolucja cyfrowa.

Cena wizy do Egiptu wzrośnie od stycznia 2027 roku

Zacznijmy od tego, co wiadomo od kilku miesięcy. Władze Egiptu zdecydowały się na wyrównanie opłat za wydanie wizy niezależnie od tego, czy granicę przekraczamy drogą lądową, powietrzną czy morską. W ramach wyrównania od stycznia 2027 roku cena wizy do Egiptu znowu wzrośnie, a do obecnych 30 dolarów trzeba będzie dopłacić dodatkowe 3 dolary, co przy obecnym kursie daje 12 zł. Oznacza to, że all inclusive w Egipcie podrożeje, bo na dobry początek zimowego wyjazdu nad Morze Czerwone musimy znaleźć dodatkowe ok. 135 zł od osoby.

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Okazuje się jednak, że styczniowa podwyżka nie będzie jedyną w nowym roku. Już w sierpniu 2026 roku Egipt wprowadził nowe wizy, rozpoczynając testowanie elektronicznego systemu ich wydawania, i wydaje się być z niego zadowolony. Po kilku miesiącach prób w porcie w Kairze władze poinformowały o rozszerzeniu programu na kolejne porty, a szczegóły przedstawił serwis Hurghada24.pl.

Nowe wizy do Egiptu wymagają od uczestników rejestracji online nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem. Wizę elektroniczną w formie kodu QR można uzyskać także na lotnisku, ale opłaty i tak trzeba dokonać w formie cyfrowej w specjalnym kiosku. Gotówką za naklejkę panu w okienku już nie zapłacimy. Władze Egiptu podały szczegółowy harmonogram zmian w kolejnych portach. Wiadomo, kiedy rewolucja dotrze do kurortów lubianych przez Polaków.

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Cyfrowa rewolucja wizowa w Egipcie. Warto wiedzieć przed wakacjami all inclusive

W pierwszej kolejności cyfrowe wizy zostaną wprowadzone na lotniskach Sphinx International Airport oraz Alexandria International Airport, czyli na północy kraju. Tam dodatkowe 6 dolarów do ceny wizy za obsługę cyfrową turyści dopłacą już od 1 marca.

Kolejna tura rozpocznie się 1 maja i obejmie pierwsze kurorty nadmorskie, które odkrywają Polacy. Właśnie wtedy wyłącznie z wizą elektroniczną będzie można przekroczyć egipską granicę na lotniskach w Al-Alamajn i Marsa Matruh. To dwa pachnące nowością miasta turystyczne na północy Egiptu nad Morzem Śródziemnym. Za sprawą białego piasku i lazurowego koloru wody bywają nazywane egipskimi Malediwami.

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Nad Morze Czerwone, czyli w region uwielbiany przez Polaków, wizy elektroniczne dotrą od 1 września. Właśnie wtedy zaczną one obowiązywać w słynącym z raf koralowych Marsa Alam. Miesiąc później, bo od 1 października, więcej zapłacą także osoby przylatujące na lotniska w Luksorze i Asuanie.

A co z resztą portów? W przypadku Hurghady będzie to 1 lipca, czyli idealnie na rozpoczęcie wakacji. Sharm el-Sheikh i Taba znajdują się natomiast na Półwyspie Synaj, który utrzyma zwolnienie z obowiązku wizowego dla tych, którzy nie planują wycieczek do kontynentalnej części kraju, czyli np. do Kairu czy Luksoru.

Cyfrowe wizy będą kłopotliwe nie tylko ze względu na wysoką opłatę wynoszącą 6 dolarów. Zdecydowanie większym utrapieniem dla polskich podróżnych może stać się sam system ich wyrabiania. Dziś do Egiptu lata wiele osób, które nie mówią w żadnym języku obcym, a i z systemami cyfrowymi niekoniecznie się przyjaźnią. Przekraczanie tamtejszej granicy jest proste – z tłumem idzie się do okienka i dostaje naklejkę jak każdy. Później w zameldowaniu i wyjaśnieniu zasad w hotelu pomaga polskojęzyczny rezydent. Kiedy natomiast pojawią się elektroniczne wizy, podróż do Egiptu nie będzie już tak łatwa i analogowa.