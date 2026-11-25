Pojawiły się wyniki nowego sondażu partyjnego. Choć wielu wróżyło spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej po eskalacji sporu o Trybunał Konstytucyjny, to rezultat tego badania może zaskoczyć. Partia Donalda Tuska zyskała. Od ostatniego słabego wyniku odbija też Prawo i Sprawiedliwość.
Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to Koalicja Obywatelska uzyskałby najwięcej głosów. Partia, na której czele stoi Donald Tusk w nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zdobyła 30,9 proc. poparcia.
To niemal o punkt procentowy więcej niż w badaniu z pierwszej połowy listopada, gdy było świeżo po sporych zmianach w TK. Komentując tamten pomiar, zauważaliśmy, że Kaczyński ze zdumienia przetrze oczy – 2,7 p.p. w sondażu to rachunek za TK. Na rezultat świeżego badania nie powinno teraz narzekać Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego uzyskało 17,7 proc. To o ponad 2 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu. Nadal jednak głównej prawicowej formacji brakuje do KO 13,2 pkt proc.
Podium zamyka jak zwykle Konfederacja. Partia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena niemal utrzymała wynik na tym samym poziomie – 13,9 proc. Za nią jest oczywiście Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 10,0 proc. (+0,9 pkt proc.).
Próg wyborczy przekroczyły jeszcze:
Według tych wyników do Sejmu nie dostałoby się: PSL z 4,4 proc. (–0,1 pkt proc.), Partia Razem z 3,7 proc. (+0,6 pkt proc.) i Polska 2050 z wynikiem 0,7 proc. (–0,1 pkt proc.). Sporą zmianę widać też przy odpowiedziach "nie wiem/trudno powiedzieć". Wskazało ją 6,6 proc. badanych, a w poprzednim badaniu 10,1 proc. Wychodzi więc na to, że więcej osób jest teraz zdecydowanych, na którą partię chciałoby zagłosować.
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Rozkład mandatów kłopotliwy dla KO
A jak przy takich wynikach wyglądałby rozkład mandatów? Przeliczył to dla WP prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy sondaż daje:
Wygląda więc na to, że Koalicja Obywatelska mimo najlepszego wyniku nie miałaby większości w Sejmie. Nawet sojusz z Lewicą dałby 215 mandatów, a potrzebnych jest 231. Już we wrześniu zwracaliśmy uwagę, że Tusk po nowym sondażu przeprosi się z koalicjantem – 231 to liczba warta zachodu. Donald Tusk musiałby więc usiąść do rozmów na przykład z Rozwojem Plus lub stworzyć większość z Konfederacją.
Już w lepszej sytuacji jest prawica. PiS, obie Konfederacje oraz Rozwój Plus zdobyłyby 245 mandatów w razie porozumienia. Inna sprawa, czy wyborcy by to kupili: gdy w sondażu zapytali o układ PiS z Braunem, ponad połowa Polaków mówi to samo – nie.
Poprzedni badanie tej samej pracowni
Dodajmy, że niespełna dwa tygodnie temu ta sama pracownia też opublikowała wyniki sondażu politycznego (InnPoland pisał wtedy, że sondaż załamie posłów z PiS – Jarosław Kaczyński dziś nie zaśnie). Wówczas poszczególne partie mogły liczyć na takie poparcie: