Partia Donalda Tuska prowadzi w nowym sondażu. Fot. shutterstock

Pojawiły się wyniki nowego sondażu partyjnego. Choć wielu wróżyło spadek poparcia dla Koalicji Obywatelskiej po eskalacji sporu o Trybunał Konstytucyjny, to rezultat tego badania może zaskoczyć. Partia Donalda Tuska zyskała. Od ostatniego słabego wyniku odbija też Prawo i Sprawiedliwość.

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Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to Koalicja Obywatelska uzyskałby najwięcej głosów. Partia, na której czele stoi Donald Tusk w nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zdobyła 30,9 proc. poparcia.

To niemal o punkt procentowy więcej niż w badaniu z pierwszej połowy listopada, gdy było świeżo po sporych zmianach w TK. Komentując tamten pomiar, zauważaliśmy, że Kaczyński ze zdumienia przetrze oczy – 2,7 p.p. w sondażu to rachunek za TK. Na rezultat świeżego badania nie powinno teraz narzekać Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego uzyskało 17,7 proc. To o ponad 2 punkty procentowe więcej niż w poprzednim badaniu. Nadal jednak głównej prawicowej formacji brakuje do KO 13,2 pkt proc.

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Podium zamyka jak zwykle Konfederacja. Partia Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena niemal utrzymała wynik na tym samym poziomie – 13,9 proc. Za nią jest oczywiście Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 10,0 proc. (+0,9 pkt proc.).

Próg wyborczy przekroczyły jeszcze:

Lewica z 6,2 proc. (mniej o 0,6 pkt proc. niż ostatnio) Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z 5,9 proc. (byłemu premierowi też minimalnie spadły notowania o 0,2 pkt proc., a po poprzednim pomiarze pisaliśmy, że Morawiecki już zaciera ręce – 6,1 proc. i zapowiedź niespodzianki ).

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Według tych wyników do Sejmu nie dostałoby się: PSL z 4,4 proc. (–0,1 pkt proc.), Partia Razem z 3,7 proc. (+0,6 pkt proc.) i Polska 2050 z wynikiem 0,7 proc. (–0,1 pkt proc.). Sporą zmianę widać też przy odpowiedziach "nie wiem/trudno powiedzieć". Wskazało ją 6,6 proc. badanych, a w poprzednim badaniu 10,1 proc. Wychodzi więc na to, że więcej osób jest teraz zdecydowanych, na którą partię chciałoby zagłosować.

Rozkład mandatów kłopotliwy dla KO

A jak przy takich wynikach wyglądałby rozkład mandatów? Przeliczył to dla WP prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nowy sondaż daje:

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176 mandatów dla KO 94 mandaty dla PiS 72 dla Konfederacji 49 dla Konfederacji Korony Polskiej 35 dla Lewicy 34 dla Rozwoju Plus.

Wygląda więc na to, że Koalicja Obywatelska mimo najlepszego wyniku nie miałaby większości w Sejmie. Nawet sojusz z Lewicą dałby 215 mandatów, a potrzebnych jest 231. Już we wrześniu zwracaliśmy uwagę, że Tusk po nowym sondażu przeprosi się z koalicjantem – 231 to liczba warta zachodu. Donald Tusk musiałby więc usiąść do rozmów na przykład z Rozwojem Plus lub stworzyć większość z Konfederacją.

Już w lepszej sytuacji jest prawica. PiS, obie Konfederacje oraz Rozwój Plus zdobyłyby 245 mandatów w razie porozumienia. Inna sprawa, czy wyborcy by to kupili: gdy w sondażu zapytali o układ PiS z Braunem, ponad połowa Polaków mówi to samo – nie.

Poprzedni badanie tej samej pracowni

Dodajmy, że niespełna dwa tygodnie temu ta sama pracownia też opublikowała wyniki sondażu politycznego (InnPoland pisał wtedy, że sondaż załamie posłów z PiS – Jarosław Kaczyński dziś nie zaśnie). Wówczas poszczególne partie mogły liczyć na takie poparcie:

Koalicja Obywatelska (KO): 30,0 proc. Prawo i Sprawiedliwość (PiS): 15,5 proc. Konfederacja: 14,0 proc. Konfederacja Korony Polskiej: 9,1 proc. Lewica: 6,8 proc. Rozwój Plus: 6,1 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL): 4,5 proc. Partia Razem: 3,1 proc. Polska 2050: 0,8 proc. Niezdecydowani ("Nie wiem / Trudno powiedzieć"): 10,1 proc.