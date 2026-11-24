Donald Tusk zareagował na nowy sondaż. Fot. shutterstock

Donald Tusk zareagował na nowy sondaż, w którym Koalicja 15 Października zanotowała więcej głosów niż cały blok prawicowy. Premier nie mógł przemilczeć takich wyników. Wbił szpilę Kaczyńskiemu, Braunowi, Bosakowi i Morawieckiemu.

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W badaniu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonym na zlecenie "Super Expressu", po którym prawicy zrzedną miny, respondentów zapytano o hipotetyczny wybór między dwoma szerokimi blokami politycznymi. Pytanie brzmiało: "Gdyby wybory do Sejmu odbyły się w najbliższą niedzielę, a na liście znalazłyby się dwa bloki: partii tworzących obecną koalicję rządową oraz ugrupowań prawicowych (PiS, obie Konfederacje i Rozwój Plus), na kogo oddałbyś głos?". Sondaż zrealizowano 18 i 19 listopada na próbie 1018 dorosłych Polaków, przy maksymalnym błędzie oszacowania wynoszącym około 3 proc.

Tusk reaguje na wyniki nowego sondażu

W tej symulacji 54 proc. ankietowanych wskazało wspólną listę ugrupowań tworzących obecny obóz rządzący – Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 oraz Unii Centrum. Potencjalny sojusz formacji prawicowych poparło 46 proc. badanych, choć z innych badań wynika, że młodzi Polacy idą w prawo. Jak zaznaczono w omówieniu wyników, "w ankiecie należało wskazać jedną z dwóch opcji – nie przewidziano odpowiedzi 'nie wiem / nie mam zdania'".

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Donald Tusk nie przeszedł obojętnie wobec takich notowań. Na jego profilu na platformie X pojawiła się nowa publikacja. "W dzisiejszym sondażu (Pollster dla Super Expressu) Koalicja 15 X wygrywa ze wspólną listą Kaczyńskiego, Brauna, Bosaka i Morawieckiego 54 do 46. Jest o czym myśleć. Jeśli się myśli" – napisał premier.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz w listopadzie, gdy szef rządu reaguje na sondaż. W połowie miesiąca odniósł się do badania przygotowanego przez pracownię OGB. Ten nowy sondaż to zimny prysznic dla Tuska – dawał wprawdzie Koalicji Obywatelskiej ponad 37 proc. poparcia, jednak pozostałe ugrupowania tworzące obóz władzy – Lewicę, PSL oraz Polskę 2050 – umieszczał poniżej progu wyborczego.

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Komentując rezultaty, które w praktyce oznaczałyby koniec obecnej większości i utratę władzy na rzecz potencjalnego sojuszu PiS, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej, premier ocenił, że "nie jest źle, ale jeszcze sporo pracy przed nami".

Do wyborów 2027 wiele się może jeszcze wydarzyć

O tym, że jeszcze wiele się może wydarzyć do wyborów parlamentarnych 2027, mówił prof. Kazimierz Kik, analizując wyniki najnowszego sondażu Pollster. Przyznał, że sytuacja jest bardzo dynamiczna, a polska prawica "jest pochłonięta wzajemnymi sporami" – niedawno Bosak zgasił wielki plan Kaczyńskiego dotyczący wspólnej listy. Według politologa trudno wyrokować, kto wygra wybory parlamentarne 2027 i który blok zyska większe poparcie.

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– Żyjemy w okresie wielkich przemian i wiele będzie zależało od czynników zewnętrznych. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów prezydenckich we Francji wiosną przyszłego roku. Nie wiadomo też, jakie będą nastroje polityczne w Niemczech. Mamy poza tym ciągle wojnę w Ukrainie – tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem".

Inny sondaż, który nie jest już tak pozytywny dla rządzących

Dodajmy, że ostatnio w naTemat opisywaliśmy też wyniki sondażu pracowni SW Research (przeprowadzonego na zlecenie Onetu) – nowy sondaż koszmarem dla obecnej koalicji rządzącej. Sprawdzono w nim, jaka część ankietowanych uważa, iż obecna koalicja rządząca utrzyma władzę po wyborach.