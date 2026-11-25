"Abengers: Doomsday" to ostatni film Patricka Stewarta Fot. Materiały prasowe / Marvel

"Avengers: Doomsday" będzie ostatnim filmem w karierze Patricka Stewarta, który zmarł pod koniec października. Marvel Studios szykuje w nim specjalny hołd dla legendarnego Profesora X. Kevin Feige i bracia Russo opowiedzieli też o ostatnim dniu wybitnego aktora na planie. – Było jasne, że zmaga się z problemami zdrowotnymi, a mimo to bardzo ciężko pracował, by dać z siebie wszystko – podkreślił antho Russo, współreżyser nowych "Avengers".

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Patrick Stewart zmarł 28 października w swoim domu w Los Angeles. Miał 86 lat. Dopiero po jego śmierci bliscy ujawnili, że chorował na Alzheimera i otępienie z ciałami Lewy'ego. Brytyjski aktor nie mówił o tym publicznie, więc fani nie mieli pojęcia, z czym się mierzy.

Sir Patrick był wybitnym aktorem teatralnym, ale dla kilku pokoleń widzów na zawsze pozostanie kapitanem Jean-Lukiem Picardem ze "Star Treka: Następnego pokolenia" i profesorem Charlesem Xavierem, założycielem szkoły dla młodych mutantów.

Stewart po raz pierwszy zasiadł na wózku Profesora X w "X-Menach" z 2000 roku. Zagrał go też m.in. w "X-Men 2", "X-Men: Ostatnim bastionie" i "X-Men: Przeszłości, która nadejdzie". W mocnym "Loganie: Wolverine" z 2017 roku pożegnał się z postacią w wielkim stylu, ale okazało się, że to nie koniec. W 2022 roku pojawił się w "Doktorze Strange'u w multiwersum obłędu" jako wariant Xaviera, który zginął z rąk Scarlet Witch. Teraz ostatni raz (już dziewiąty) wraca jako Charles w "Avengers: Doomsday" – wyczekiwany film Marvela będzie ostatnim filmem Stewarta.

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"Avengers: Doomsday" to ostatni film Patricka Stewarta. Marvel chce oddać mu hołd

MCU chce godnie pożegnać legendarnego aktora. O planach studia Kevin Feige opowiedział w rozmowie z "Entertainment Weekly". – Zdjęcia do tego filmu skończyliśmy dawno temu, a on wykonał dla nas niesamowitą robotę – powiedział szef Marvel Studios. Twórcy zastanawiają się teraz, jak przygotować coś, "co uhonoruje naszego przyjaciela i okaże mu należny szacunek". O jakim hołdzie mowa? Tego jeszcze nie wiadomo.

Feige wrócił też pamięcią do ostatniego dnia Stewarta na planie. – Wstał i wygłosił przemówienie do całej ekipy. Nie wiedzieliśmy, czy rzeczywiście będzie to jego ostatni dzień na planie, ale dawał nam do zrozumienia, że sam tak uważa – podkreślił Feige.

Anthony Russo, który razem z bratem Joe wyreżyserował film, podkreślił, że "gdzieś z tyłu głowy wszyscy mieliśmy świadomość, że możemy już nigdy nie zobaczyć go na planie".

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– Było jasne, że zmaga się z problemami zdrowotnymi, a mimo to bardzo ciężko pracował, by dać z siebie wszystko i stworzyć na ekranie tak wyrazistą kreację. Robił to nie tylko dla nas, reżyserów, ale także dla pozostałych aktorów i całej ekipy. Widać było, że nie chodziło o zwykły wysiłek aktora, który przychodzi na plan i po prostu odgrywa swoją rolę. To była osoba, która mierzyła się z naprawdę poważnymi problemami zdrowotnymi, a mimo to pojawiała się na planie i dawała z siebie wszystko. To, że zdołał przezwyciężyć te trudności i stworzyć tak znakomitą kreację, a także dać nam wszystkim tak wiele jako partnerom w pracy, sprawiło, że całe doświadczenie było niezwykle emocjonalne – mówił w "Entertainment Weekly".

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Rola Stewarta w filmie wcale nie będzie epizodyczna. – Pod wieloma względami Xavier jest sumieniem tego filmu – zaznaczył Joe Russo. – Ma piękną scenę z Ianem McKellenem, który gra jego najlepszego przyjaciela. To bardzo emocjonalna scena o przebaczeniu i myślę, że po śmierci Patricka nabiera ona szczególnego znaczenia – dodał. Prywatnie Stewart i McKellen byli bliskimi przyjaciółmi.

Według "EW" Stewart dostał propozycję udziału zarówno w "Doomsday", jak i w "Avengers: Secret Wars", które trafią do kin pod koniec 2027 roku. Zdecydował się jednak tylko na pierwszy film.

Dalsza część artykułu poniżej.

"Avengers: Doomsday", czyli wielki powrót X-Menów

"Avengers: Doomsday" to piąty film o Avengersach i powrót braci Russo do Marvela. Głównym złoczyńcą, następcą Thanosa, jest Doktor Doom, w którego wciela się Robert Downey Jr., czyli dawny Iron Man.

Już pierwszy zwiastun pokazał, że Doom może być potężniejszy od Thanosa. Walczyć będzie z nim stara gwardia (m.in. Chris Evans jako Kapitan Ameryka i Chris Hemsworth jako Thor), ale też nowi Avengersi – jak Sam Wilson (nowy Kapitan Ameryka), Shuri jako Czarna Pantera, Shang-Chi czy ekipa Thunderbolts z Yeleną Belovą, Buckym i potężnym Sentrym na czele. Do walki dołączą też bohaterowie z innych uniwersów, czyli Fantastyczna Czwórka (m.in. Pedro Pascal jako Mr Fantastic) oraz klasyczni X-Meni.

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Obok Stewarta do swoich ról z kultowej serii o mutantach wracają m.in. Ian McKellen jako Magneto, Alan Cumming jako Nightcrawler, Rebecca Romijn jako Mystique i James Marsden jako Cyklop. Dla fanów, którzy dorastali na filmach o mutantach, to spotkanie po latach. Jednocześnie Marvel wydepcze ścieżkę dla nowych X-Menów, w których honorowe miejsce zajmie Sadie Sink jako Jean Grey.