PKP Intercity przeceniło 2,5 mln biletów z okazji Dnia Kolejarza. Fot. Konoplytska/shutterstock

PKP Intercity przeceniło 2,5 mln biletów z okazji Dnia Kolejarza. Pasażerowie mogą kupić przejazdy wszystkimi pociągami przewoźnika, także Pendolino, co najmniej 35 proc. taniej. Oferta jest ograniczona czasowo, dlatego warto się pospieszyć.

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W środę 25 listopada przypada Dzień Kolejarza. To święto osób, które każdego dnia dbają o sprawne funkcjonowanie kolei i bezpieczeństwo pasażerów. Z tej okazji PKP Intercity uruchomiło specjalną akcję promocyjną. Pasażerowie mogą kupić łącznie 2,5 mln tańszych biletów na połączenia dalekobieżne.

Promocja PKP Intercity na Dzień Kolejarza. Do kiedy trwa i gdzie kupić bilety?

Sprzedaż rozpoczęła się 25 listopada i potrwa do 1 grudnia 2026 roku. Bilety można kupić na stronie internetowej PKP Intercity, w aplikacji mobilnej oraz w kasach na dworcach. Zniżka wynosi co najmniej 35 proc. w porównaniu z tym, ile bilet na PKP kosztuje standardowo, a promocja dotyczy przejazdów realizowanych do 31 grudnia 2026 roku.

Tańsze przejazdy są dostępne we wszystkich kategoriach pociągów przewoźnika. Promocja nie ogranicza się do składów TLK i InterCity. Obejmuje także połączenia Express InterCity oraz Express InterCity Premium, czyli popularne Pendolino – to samo, które jako Pendolino do Zakopanego wprawiło w zachwyt turystów. Liczba biletów w promocyjnych cenach jest ograniczona, a o ich dostępności decyduje kolejność zakupu.

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W PKP Intercity pracuje prawie 10 tys. osób. Ponad 2840 z nich odpowiada za kontrolę techniczną pociągów, 2500 pracuje w drużynach konduktorskich, a ponad 1730 prowadzi składy. Zespół tworzą też pracownicy kas biletowych i centrali, którzy zajmują się m.in. sprzedażą biletów, rozkładem jazdy i organizacją przewozów. Ich pracę widać za każdym razem, gdy PKP Intercity odsłania nowy rozkład.

Z okazji Dnia Kolejarza prezes PKP Intercity Janusz Malinowski podziękował pracownikom za ich codzienną pracę. Podkreślił, że dzięki ich zaangażowaniu przewoźnik uruchamia setki połączeń i przewozi rocznie prawie 100 mln pasażerów.

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Dzień Kolejarza przypada 25 listopada, w dniu św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy. Święto ustanowiono w 1981 roku z inicjatywy NSZZ "Solidarność" Węzła PKP Lublin. Pierwsze obchody odbyły się w Lublinie.