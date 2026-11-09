Wieczorny kurs "Chemika" przerwany. Na Śląsku coś trafiło w okno wagonu. Fot. Sheviakova Kateryna/shutterstock

Pociąg Intercity "Chemik" został zatrzymany pod Częstochową po uszkodzeniu szyby w jednym z wagonów. Policja sprawdza, czy w skład uderzył kamień, pocisk z procy czy wiatrówki. Zdarzenie spowodowało utrudnienia na trasie do Łodzi.

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Policja sprawdza, co uderzyło w skład i kto za to odpowiada. Pasażerowie musieli kontynuować podróż innymi pociągami, a na dalszym odcinku przewoźnik podstawił zastępczy skład.

Do zdarzenia doszło w rejonie stacji Rudniki w województwie śląskim. Około godz. 19.20 uszkodzenie zauważono w czwartym wagonie pociągu IC 4124/5 "Chemik". Zniszczona została zewnętrzna szyba po jednej ze stron składu.

Uszkodzona szyba w pociągu IC "Chemik"

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Jak dotąd nie znaleziono przedmiotu, który uderzył w wagon. Nie wiadomo też, czy była to próba ostrzelania pociągu.

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– Faktycznie, jakiś przedmiot uszkodził boczną szybę. Nie wiemy jednak, z czego dokładnie strzelano, mógł to być kamień, pocisk z procy lub wiatrówki – powiedziała "Super Expressowi" podkom. Barbara Poznańska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Funkcjonariusze próbują teraz ustalić, skąd mógł zostać oddany strzał i kto odpowiada za uszkodzenie wagonu. Podobne sprawy kończyły się już zatrzymaniami – w Pile 24-latek ostrzelał z wiatrówki autobus komunikacji miejskiej.

Utrudnienia na trasie Częstochowa – Łódź. Honorowanie biletów i skład zastępczy

PKP Intercity poinformowało, że odwołano kurs na odcinku między Rudnikami a stacją Łódź Widzew. Pasażerowie mogli skorzystać z połączeń Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej nr 41414 oraz Polregio nr 1224 na trasie Częstochowa – Łódź Fabryczna. Przewoźnik uzgodnił honorowanie biletów w tych pociągach. Podobnie było latem, gdy PKP Intercity odwoływało pociągi przez upały, oraz we wrześniu, gdy wypadek IC “Koziołek” paraliżował kolej w całej Polsce.

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Od stacji Łódź Widzew podróżni wsiedli już do składu zastępczego, który zabrał ich w dalszą drogę do Płocka.

PKP Intercity przypomina, że pasażerowie, których podróż została zakłócona przez niedzielne zdarzenie, mogą złożyć reklamację, a w określonych sytuacjach ubiegać się także o odszkodowanie od PKP. Wniosek można przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej przewoźnika.