Opóźnienia pociągów spowodowane awarią techniczną urządzeń sterowania ruchem na CMK. Fot. Fotokon / Shutterstock

W czwartek 19 listopada PKP Intercity poinformowały o awarii urządzeń sterowania ruchem na Centralnej Magistrali Kolejowej. W związku z tym podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów.

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Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) to główna linia kolejowa w Polsce, która łączy okolice Grodziska Mazowieckiego z Zawierciem. Ma długość około 224 km i umożliwia szybkie połączenia dalekobieżne między Warszawą a południem kraju (m.in. Krakowem i Katowicami). Jest również podstawowym korytarzem dla międzynarodowych połączeń z Polski w kierunku wschodnich Czech, Austrii, Słowacji, jak również dalej na południe Europy. Awaria na tym odcinku może więc doprowadzić do sporych utrudnień dla pasażerów.

Awaria na Centralnej Magistrali Kolejowej. PKP Intercity wydały komunikat

W czwartek 19 listopada o godzinie 8:25 PKP Intercity opublikowały pilny komunikat o trudnościach występujących w kursowaniu pociągów na Centralnej Magistrali Kolejowej.

"W związku z techniczną awarią urządzeń sterowania ruchem oraz brakiem możliwości przejazdu część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe. Utrudnienia wpłyną na punktualność pociągów PKP Intercity kursujących przez Centralną Magistralę Kolejową" – czytamy na Facebooku.

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Następnie przewoźnik zaapelował o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz o śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach. Użytkownicy zgłaszali jednak rano problemy z działaniem Portalu Pasażera na telefonach, choć teraz zdaje się już funkcjonować poprawnie. To nie pierwsze kłopoty z kolejowymi systemami online, ponieważ już kiedyś pasażerom dała się we znaki awaria w PKP Intercity, która utrudniała zakup biletów przez internet.

Początkowo przewidywano opóźnienia 30-minutowe. Po aktualizacji wzrosły do 60 minut

Więcej szczegółów dotyczących awarii podały Polskie Linie Kolejowe S.A., które informowały jeszcze przed 7:00 w czwartek, że "ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Szeligi – Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze".

"Mogą wystąpić około 30-minutowe opóźnienia. Część pociągów zostanie skierowana na trasy alternatywne" – dodano. O godzinie 9:38 podano jednak najnowszą aktualizację sytuacji.

"Na miejscu awarii pracują służby techniczne PLK SA. W związku z usterką opóźnienia pociągów mogą wynieść około 60 minut. Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne w Portalu Pasażera" – czytamy w komunikacie PLK SA w serwisie X.

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Warto również pamiętać, że pasażerom w określonych przypadkach przysługuje odszkodowanie za opóźniony pociąg. Zgodnie z unijnym rozporządzeniem 2021/782 można się o nią ubiegać, gdy skład dotrze do stacji docelowej co najmniej 60 minut po planowanym czasie. W Polsce dotyczy to przede wszystkim połączeń dalekobieżnych (np. EIP, EIC, IC, TLK) oraz międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. W przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut podróżny może otrzymać zwrot 25 proc. ceny biletu, natomiast przy 120 minutach i więcej – 50 proc. ceny biletu.